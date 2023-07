A megélhetési válság már a NER világába is beszivárog

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legjobb-érdekesebb cikkeivel. Meleg van, meleg lesz. Cikkekkel próbálunk segíteni, például ezzel a néggyel:

Jó és rossz hírek

Hétfőn kiderült, hogy félév alatt összejött az éves hiánycél 85%-a, majdnem 2900 milliárd forint a deficit. Közben pedig minden napra jut valamilyen újabb részlet az élet drágulásáról, ezúttal az derült ki, hogy tízmilliókkal többe kerülhet a lakásvásárlás a CSOK elvesztésével és harmadával drágulhat a sertéscomb és csirkemell az árstop megszűnésével.

Az elképesztő drágulás már a kormánypárti buborékon is repedéseket ejtett: hétfőn a Mandiner szerzője csodálkozott rá arra, hogy mennyire drága a nyaralás a Balatonnál, pedig a fideszes trollfluenszerek előszeretettel gyaláztak eddig bárkit, aki drágálni merészelte a ___magyar tengert___. Persze fontos, hogy ne csak szegényedésről adjunk hírt: Rákay Philip például két tételben egymilliárdos üzletet csinált az OTP ingatlankezelő alapjával, míg Habony és Garancsi kaszinós cége az online sportfogadásba szállhat be, és hír volt az is, hogy Szijjártó bejelentette, a Hell üzemet építhet Azerbajdzsánban.

Emellett írtunk még arról, hogy

Marad a forróság ma is, vörös kód lépett életbe a szociális intézményeknél. A nyár beálltának másik biztos jele a vonatközlekedés összeomlása: friss hír, hogy három hete él a nyári menetrend, már 11-szer borult a balatoni közlekedés. Kapcsolódó hangulatú hír volt hétfőn, hogy a BKV szerint az utasok miatt nem működnek a liftek a felújított 3-as metrón.



Csengők

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A 26 évesen halálra gázolt kerékpárosért szóltak a biciklicsengők az Árpád hídon: a kerékpáros tüntetők a baleset helyszínén egy biciklikerék-koszorút helyeztek el, majd a BRFK székházánál felolvasták a követeléseiket, de átadni nem tudták, mert elkeverték a papírt.



Oktatások

A BME-t is beterelnék a modellváltó egyetemek közé: információink szerint felgyorsultak a tárgyalások az egyetem és a minisztérium között. A BME a csőd szélére került és úgy tudjuk a kormány jelezte: akkor lesz pénz, ha lesz modellváltás. Az alapítványi fenntartással viszont a műegyetem kiesne az EU-s projektekből, ami hatalmas presztízsveszteséget jelentene.

Mit okoz a státusztörvény miatt felmondó tanárok távozása az eleve erőforráshiányos közoktatásban? Egyelőre annyit látni, hogy az iskolaigazgatók különféle trükkökkel és eszközökkel készülnek a rázósnak ígérkező tanévkezdésre.

Akkumulátorgyárakat támogatunk ezermilliárdokkal, miközben semmink sincs, ami az akkugyártáshoz kellene. A szoftverfejlesztéshez mindenünk megvolna, de a kormány politikai okból inkább rombolja az oktatást: többek között ezekről beszélt Uj Péternek Bojár Gábor a podcastunkban.

A háború és a világ

photo_camera Kazettás bomba maradéka Fotó: ANDRE LUIS ALVES/Anadolu Agency via AFP

Legalább négyen meghaltak, amikor az oroszok ezúttal egy ételosztó segélypontot bombáztak Ukrajnában. A Meduza arról írt, hogy számításaik szerint 47 ezer orosz katona halhatott meg az ukrajnai háborúban, és közben a Kreml szerint Putyin és Prigozsin már pár nappal a puccskísérlet után találkoztak egymással. A hétvégén eldőlt, hogy az Egyesült Államok tényleg ad kazettás bombákat Ukrajnának, így is írtunk arról, hogy mit kell tudni erről a fegyverről és miért váltott ki komoly kritikákat ez a döntés.

Igen érdekes interjút adott Sándor Fegyir, Ukrajna leendő budapesti nagykövete, kiderült belőle például, hogy annyi magyar harcol Ukrajnáért az ukrán hadseregben, hogy elkezdtek magyar zászlós felvarrót hordani, hogy megismerjék egymást.



Írtunk emellett arról, hogy Ukrajnában nyit új páncélosgyárat a Rheinmetall, valamint hogy a nap elején még arról szóltak a hírek, hogy Erdogan ezúttal Törökország EU-csatlakozásával zsarolja a svédeket a NATO-tagság jóváhagyásáért cserébe, majd arról, hogy Biden F-16-os repülőkkel bírná rá a török elnököt, hogy engedje be Svédországot. Nem tudni minek hatására, de hétfő este a legfrissebb fejlemény már az volt, hogy Erdogan támogatja a svédek csatlakozását. Kérdés, hogy a svédeket eddig amolyan társzsarolóként akadályozó magyar kormány hogyan fogja tudni lekövetni ezeket a gyors változásokat.

Hazai vonatkozású, de a háborúhoz köthető hír, hogy Magyarország több szempontból is kiugróan teljesített a Pew 24 országot lefedő felmérésben: például messze nálunk a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik szerint Zelenszkij helyesen cselekszik, és általában, a magyarok bizonyultak a leginkább bizalmatlannak minden, a háborúban valamilyen szerepet játszó nemzetközi vezetővel szemben.

Emellett írtunk arról is, hogy