A magyar vasút nehéz hetei

ÖNKORMÁNYZAT

A jobbikos polgármester olyan ritka ma már, hogy nincs is: tízen voltak, megkerestük őket, és kiderült, hogy volt, aki már akkor sem volt jobbikos, amikor a Jobbik még azt hitte róla, hogy az. Van, aki emlékbe eltette párttagkönyvét, más inkább kilépett, de olyan is akad, aki már le is mondott. A legtöbben civil egyesületekbe menekültek.

photo_camera A Jobbik nyertes polgármester-jelöltjeinek köszöntése a 2019-es önkormányzati választás másnapján Forrás: Jobbik Facebook-oldala

Visszavonul Gyömrő büntetőeljárás alatt álló polgármestere, aki szerint ő egy „világfi”, aki megveti az „álpuritán” embereket: a korábban adócsalásért elítélt Gyenes Levente szerint „attól még lehet szépen élni, hogy tehetős valaki, attól még lehet könyvet olvasni, lehet operába járni”.

Ötmilliót ajánlott titkos találkozókon a kutyapártos jelöltnek a XVIII. kerületi fideszes: Lévai István Zoltán próbálkozását felvette az MKKP politikusa és eljuttatta a hangfelvételt a Válasz Online-nak.

Új jegyzőt keres a tihanyi önkormányzat, miközben a jelenlegi sem megerősíteni sem cáfolni nem akarja, hogy távozik: Percze Tünde szerint nem közügy, hogy ő dolgozik, vagy sem.

BELFÖLD

Hétfőn elkezdődött az 1-es vasútvonal felújítása, megnéztük, mi várta az ingázókat az első reggelen. Pótlóbuszunk nemcsak zsúfolt volt, hanem késett is, miközben egy állomást kihagyott. Lázár a vasúti felújításról azt mondta, a következő hetek nem lesznek könnyűek.

Seszták Miklós szerint nem az ő dolga, hogy miért volt vodka felirat azokon a zsákokon, amiket ő adott át gyerekeknek: a fideszes képviselő le is vette a családi napon készült képeket a közösségi oldaláról.

A Hír Tv-től kirúgott Pálffy István még mindig tagja a Magyar Nemzeti Médiaszövetség etikai bizottságának: az MNMSZ honlapja szerint küldetésük „a polgári értékrend és a nemzeti érdek iránt elkötelezett médiaszakemberek szakmán belüli közösségi tevékenységének és érdekképviseletének megszervezése”.

BŰNÜGY

OKTATÁS

A PSZ szerint több mint 20 ezer pedagógus hiányzik az oktatásból, és ezek még csak a 2020/21-es adatok. Van olyan pedagógus, akinek bruttó 21 forinttal nőtt a fizetése a státusztörvény alapján.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Gyömrő fideszes képviselője büszkén jelentette be, hogy vittek újabb konténereket az egyik általános iskolához: a diákok már egy éve konténerekben tanulnak, amiket gyakran elönt a szennyvíz.

HÁBORÚ

Az ukránok visszafoglaltak Bahmut mellett egy kulcsfontosságú falut, ukrán vezetők szerint „hatalmas károkat” okoztak az oroszoknak a harcokban.

Orbán és Semjén után újabb magyar kormánytagot tüntetett ki a háborút támogató orosz Kirill pátriárka: Soltész Miklós szerint „nagyon megtisztelő” az elismerés, amit minden magyar békepárti ember nevében kapott a háborúpárti Kirilltől.

photo_camera Fotó: Natalija Kolesznyikova/AFP

KÜLFÖLD

Horvátországban is bevezették az ársapkát, de az ő listájukról hiányzik a csirkefarhát, rajta van viszont a tejcsoki és az egészségügyi betét.

Néhány száz éve még a gyerekek feltámadásától rettegtek Közép-Európában: 6 évesen elhunyt, lábujjánál lebilincselt gyermek maradványai kerültek elő Lengyelországban egy 17. századi sír feltárásakor. Hogy mi állhat a visszatérő lelkek miatt aggodalmaskodó lengyelek szokásai mögött, még nem teljesen tiszta: vámpírok, boszorkányok, esetleg zsidók?

Beperelték a Starbucksot, amiért nincs gyümölcs a gyümölcsitalukban, de a cég szerint az italok nevei csupán az ízre utalnak, nem az összetevőkre.