Hétvégi olvasnivalók zászlóbontástól popcornba merülésig

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb cikkei mellett természetesen a pénteki események összefoglalásával is. Mielőtt elkezdenénk, egy emlékeztető: hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Március 15.

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Sűrű, rég nem látott intenzitású nap volt az idei március 15-e: délelőtt Orbán Viktor tért vissza Budapestre, és a Nemzeti Múzeum előtt harcias, de sok újdonságot nem tartalmazó beszédet tartott. A helyszínről jelentkeztünk hangulatbeszámolóval és videóriporttal is, magával a miniszterelnöki beszéddel pedig részletes elemzésben foglalkoztunk.

photo_camera Magyar Péter elhagyja a színpadot 2024 március 15-én Fotó: Németh Dániel/444

Délután pedig jött Magyar Péter zászlóbontása: az Andrássy felett készült drónfelvételeink alapján is látható, hogy nagy tömeg várta a pártbejelentéssel érkező Magyart (a Lakmusz tömegbecslése alapján is többen voltak rajta, mint Orbánon), aki aztán hatalmas középen állással rúgta be politikai karrierjét. Jelentkeztünk innen is videóriporttal és hangulatbeszámolóval, Magyar Pétert pedig a beszéde után egy rövid interjúra is elcsíptük.

Ott voltunk a nap folyamán a Karácsony Gergely-féle nagyobb ellenzéki tüntetésen és a Mi Hazánk féle jóval kisebb "ellenzéki" tüntetésen is.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péterrel még a hét közepén, bőven a pénteki pártbejelentés előtt készítettünk egy hosszabb interjút, és a 444-nek arról beszélt, hogy meg fogják szervezni a harmadik erőt, ami le tudja bontani a NER-t. Az interjú videós formátumban készült, de a fontosabb állításokat egy szöveges cikkben is összeszedtük.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Március 15-éhez kapcsolódott idén a legújabb NER-film is: szerencsénkre a fideszes másodvonal társaságában nézhettük meg Rákay Kálmán alkotását, így nemcsak filmkritikát írtunk a Most vagy soháról, de remek helyszíni riporttal is jelentkeztünk, és írtunk arról is, hogy míg az ötvenes években a Szabad Nép, most a Mandiner fanyalog Petőfin.

És ha már Mandiner: ott voltunk a héten akkor is, amikor elmagyarázták a lap főszerkesztőjének, mi a különbség a kormány és Magyarország között.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Mindent összeadva több százezer eurónyi kölcsönöket vett fel a 2000-es évek elején még Erdélyben a mai magyar kulturális közpénzosztás egyik megkerülhetetlen szereplője. Orbán János Dénes meg nem fizetett adósságai egy részéből bírósági ügy lett. Pénzbírság, álmodozás, spenót tükörtojással, Bulgakov és Fekete Pákó mind összeér ebben a történetben.

Komoly turbulenciák voltak az elmúlt napokban a Kutyapártnál: Kovács Gergely szombaton bejelentette, hogy a párt nem indul a XII. kerületi ellenzéki előválasztáson, majd a másik társelnökkel, Döme Zsuzsannával együtt vasárnap lemondott. A tagság azonban hétfő este bizalmat szavazott nekik, és a hegyvidéki előválasztásnak is zöld lámpát adott. Másnap Kovács a 444-nek elmondta, hogy szerinte mi vezetett ehhez a kaotikus helyzethez.

Kijöttek a 2023-as EU-s gazdasági adatok, kiderült, hogy régiós sereghajtó lett a magyar gazdaság 2023-ban, a Lakmusz pedig részletesen bemutatta, hogy hogyan alakult a magyar gyermekvédelmi rendszer állapota a Fidesz-kormányok alatt, míg a gyerekek érdekeinek előtérbe helyezésével büszkélkedtek.

Foglalkoztunk a héten azzal is, hogyan változnak itthon a városaink: az agglomerációs települések lakosságszáma nőtt nagyon az elmúlt évtizedben, hatalmas nyomást helyezve ezekre a településekre. Az építési hatóság nem működik érdemben, a kötöttpályás közlekedés csak pár helyen kínál igazi alternatívát, az önkormányzatoknak pedig állami segítség kéne a helyzet kezeléséhez. Ezekről a témákról bőven esik szó a Porhajas Gáborral, a Klímabarát Települések Szövetségének munkatársával készült interjúnkban.

Írtunk arról is, hogy már süllyed és reped az út a XII. kerületben, illetve arról, hogy a zuglói Jókai Mór általános iskolát is átvenné a katolikus egyház, az intézményben pedig fontos szerephez juthat a nyíltan a Fidesz mellett kampányoló helyi plébános.

A héten jött el Magyarország NATO-csatlakozásának 25. évfordulója, ebből az alkalomból megnéztük, hogy mennyire másként ünnepeltük ezt, mint akikkel egyszerre csatlakoztunk, és részletesen írtunk arról is, hogy legalább egy kisvárosnyi ukrajnai menekült él Magyarországon, de senki sem tudja, hogy valójában hányan vannak.

A világ

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A hétvégén zajlanak Oroszországban a választások, melyeken nyilván Putyin fog nyerni, nagyjából azzal az aránnyal, amiről a Kremlben döntenek. A hét során megírtuk, hogyan néz ki Putyinék elnökválasztási forgatókönyve, amit ellenzéki akciókkal és ukrán drónokkal próbálnak megzavarni. És foglalkoztunk azzal is, hogy Ukrajnában ugyan választások nem lesznek, Zelenszkij legitimitását is megkérdőjelezhetik, de újabb forradalomra tényleg túlzás számítani.

Geopolitikailag is fontos fejlemény, ami a TikTok-kal történik az Egyesült Államokban, ahol a héten egy lépéssel közelebb kerültek a betiltásához, ami nyilván nem nyerte el Peking tetszését. Hogy hogyan jutottunk idáig, és hogy mi jön ezután, arról részletesen írtunk.

Podcast

10 évvel a halála után jelenik meg Gabriel García Márquez új könyve, amit nem is akart kiadni. A Nem rossz könyvek podcast legújabb részében vendégeinkkel, Kutasy Mercédesszel és Soltész Bélával olyan kérdésekről beszélgettünk, minthogy hiba volt-e kiadni az utolsó regényét, miért rázza a hideg az irodalmárokat a mágikus realizmus kifejezés hallatán, és hogy mit tudott Márquez, amit senki más nem.