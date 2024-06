A választás nagy vesztesei – Németh Szilárdtól Horváth Csabáig

Volt, akinek vasárnap regnáló polgármesterként sikerült harmadiknak lennie, és már a második kerület küldte el.

Más a fideszes belharcban elbukva lett harmadik.

És még olyan is volt, aki polgármesterként alig tudott több szavazatot szerezni, mint a szexhajón készült videóba belebukott elődje – és még így is kikapott.

Az önkormányzati választás legnagyobb bukásai.

Azt külön cikkben vizsgáltuk meg, hol buktak el a régóta regnáló fideszes polgármesterek.



Horváth Csaba

Zugló MSZP-s polgármesterét, Horváth Csabát nemcsak Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke hívta ki – aki korábban sokkoló akcióval hívta fel a figyelmet a Fidesz és az MSZP sötét parkolási balhéjára –, hanem a momentumos Rózsa András is, miután Horváth nem vállalta az előválasztást. Rózsa végül győzött is, sőt Horváth – hiába tvisztelt Szandira egy nyugdíjasklubban – most 21,37 százalékkal csak harmadik lett.

photo_camera Horváth Csaba zuglói polgármester 2021. augusztus 26-án. Fotó: botost/444.hu

A Zugló élére Karácsony Gergely után került Horváthnak – aki öt éve még fölényesen győzte le a fideszes polgármester-jelöltet – ez a második polgármestersége, ami egy ciklus után véget ért: 2002 és 2006 között a II. kerület polgármestere volt, de az újraválasztás nem jött össze, alulmaradt a fideszes Láng Zsolttal szemben. Az elmúlt öt évben Zugló folytatta a sötét parkolási ügyeket, a polgármester fizetett azért, hogy az ATV-ben beszélgessenek vele, és a szintén bukott Tóth Csabával is hírbe hozták.

Dézsi Csaba András