Mi kell ahhoz, hogy 18 év után zavarjanak el fideszes polgármestereket?

„Azért a víz az úr”, szól a politikai jelmondattá emelt verssor, és Solymár ezt rögtön be is bizonyítja: ha rákeres az ember, hogy vajon mi történhetett az elmúlt években ott, hogy 18 év után leváltották a fideszes polgármestert, Szente Kálmánt, akkor azt látja, hogy

nem volt víz. Ez volt az a település, amely 2022-ben napokon át vízhiánnyal küzdött. Ennek okai összetettek, az agglomeráció növekedésétől a rezsicsökkentésig, és a helyiek hangulatán valószínűleg az sem segített, hogy év végén hatmilliós jutalmat kapott a polgármester.

A város méretű nagyközségben a vasárnapi választásokon Szente 55-39-re kapott ki a helyi civilek színeiben induló Zlinszky Pétertől, ügyvéd, civil aktivista, környezetvédőtől, aki egyébként Zlinszky János volt alkotmánybíró, a Pázmány alapító dékánjának unokája. A civilek az egyéni körzetekben is lenyomták 6-2-re a Fideszt.

Ez a 2019-ben bevált környékbeli recept hasznosítása, akkor helyi civilek győztek Budakalászon, Pomázon és Szentendrén is. Ez hatalmas fordulat volt, a három településen minden egyes körzetet is elvettek a Fidesztől. És a siker nem csak öt évre szólt, Budakalászon ugyanezt most is megismételték, Pomázon pedig nyolcból ötöt, Szentendrén tízből hetet hoztak el helyi civilek.

Hogy Zircen mi történhetett, arra viszont tippünk sincs, egy helyben járatos olvasónk szerint mindenkit meglepett, hogy 18 év után leváltották Ottó Péter fideszes polgármestert, aki 56-44-re kapott ki a független Kacsala Istvántól.

Nem tudjuk, mennyire vigasztalja Ottót, mindenesetre az egész Fidesszel baja lehetett a településnek, mert a 14 egyéni jelölt közül a három legtöbb szavazatot független kapta, az önkormányzatban pedig 4-4 lett a függetlenek-Fidesz csata, amit a polgármester szavazata fog eldönteni, vagyis gyakorlatilag kisebbségbe került az a Fidesz, amely öt éve még 9-3-ra nyert. „Ezt még a város nem igazán fogta fel” , írta a már említett olvasónk. Próbáltuk a sajtóban keresni az okokat, de Zirc legfeljebb a ciszterci apátság botrányaival került be a hírekbe, sőt, az MTI tudósítása szerint tavaly még tanuszoda is épült a városban.

A nagy kérdés pedig természetesen az, hogy így már fog-e venni zirci kenyeret Simicska Lajos.