Most Orbán a soros

Európai ügyek

photo_camera Átvette a stafétát a belga versenyzőtől Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán hivatalosan is átvette az Európai Unió soros elnökségét, amihez Zelenszkij is gratulált. A magyar miniszterelnök ebből az alkalomból is kifejtette, hogy Európa legnagyobb gondja az orosz-ukrán háború, és várja a Donald Messiás Trumpot, hogy oldja meg egy nap alatt. Sulyok Tamás, a nagy nevettető nem hazudtolta meg magát: „Mi, magyarok jók vagyunk sütésben, főzésben, mindig kifőzünk valamit Európa brüsszeli konyhájában is” - bolondozott a köztársasági elnök úr.

Csatlakozik Orbánék új populista pártszövetségéhez a portugál Chega, de a német szélsőjobb AfD egyelőre nemet mondott.

Franciaországban Le Penék söpörtek a választáson, de többsége valószínűleg így sem lesz a szélsőjobbnak, és könnyen jöhet egy újabb előrehozott választás is. A nagy stratégának gondolt Macron önsorsrontó szerencsejátékosként vonulhat be a francia emlékezetbe.

Magyar Péter és társai

photo_camera Nagy Ervin Magyar Péterrel a Tisza Párt eredményvárójában június 9-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Bár terminátornak látszik, azért Magyar Péter is egy ember - mondja a mellette elsőként kiálló művész. Nagy Ervin interjúnkban azt mondja, olyan sebességgel zajlott a kampány, hogy csak most kezdik el valójában megismerni egymást. Úgy látja, a magyar kulturális szcénát erős egzisztenciális szorongás veszi körbe.

Varga Judit és Windisch László hegedűkoncerten vett részt, közös képüket egy fideszes képviselő posztolta ki. A volt igazságügyi miniszter asztaloscéget is alapított az Állami Számvevőszék elnökével.



Kultpol

photo_camera A Libri szerzői, akik Libri-díjat kaptak: Náray, Orvos-Tóth és Frei, mellettük Sárközy Bence, a Libri Kiadói Csoport igazgatója Fotó: Farkaházi Réka/Facebook

Demeter Szilárd születésnapján olvasztottak be a Nemzetibe négy múzeumot és az OSZK-t, a PIM-esek csendben tüntettek. A demonstrálók mécsesekkel rakták körbe a munkahelyüket.

Odaítéltem a világ leghülyébb díjának kitüntető címét a Librinek. Mindenki szavaztassa meg magát, hogy ez valami furcsa mesterterv kis csavarja, vagy tényleg ennyire, hát, lásd mint fent.

Örmény történetek

A százezres lakosság szinte az utolsó emberig távozott, amikor Azerbajdzsán tavaly szeptemberben katonai erővel elfoglalta Hegyi-Karabahot. A menekülő örmények étlen-szomjan, napok alatt tették meg az utat, maguk mögött hagyva házaikat, közösségeiket és temetőiket. A karabahiak nagy része most menekültként él. Az ő vendégeik voltunk Jerevánban.

