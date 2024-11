Az autóellenes forradalom elkezdődött

Egyre többe kerül a parkolás, és ez nem véletlen.

A Budapest belső kerületeiben élő autósoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, a zöld rendszámosoknak is egyre több városban ér véget az ingyenes parkolás, a nagyvárosok külső részein is egyre kevesebb az ingyenes övezet.

A magyarázat egyszerű: több az autó, mint a parkolóhely.

Az élhető városban hívő politikusoknak intő példa az, ami Berlinben történt a polgármester-választáson: az autóellenes belvárosiakat lenyomták az autós kiváltságaikat féltő külvárosiak.

Zöldszervezetek szerint kevés az, amit a Karácsony Gergely vezette főváros eddig tett.

A végső cél nem az autósok cseszegetése, hanem egy olyan város, ahol autósok és nem autósok is jól érzik magukat – de ez az autók korlátozása nélkül nem megy.

Forró téma lett a budapesti parkolás, és kivételesen nem annak korrupciós vonzata miatt.

A belső kerületekben az eddigi ingyenes parkolás, vagy a jelképes, nagyjából kétezer forintos éves díj helyett tízezreket kell fizetni 2025-től. A XIII. kerület újlipótvárosi részén például az első autóra 30 ezer forintot, Erzsébetvárosban 36 ezer forintot, a Ferencvárosban várhatóan 20 ezer forintot, a második autóra még többet. (Józsefvárosban 2023-ban vezették be, hogy 18-30 ezer forintot kérnek az éves parkolásért a lakóktól, ezek után 9000 helyett 7600-an kértek matricát.)

Folyamatosan szorítják vissza a zöld rendszámos autók ingyenes parkolási lehetőségét, egy sor vidéki városban, így Győrben, Hódmezővásárhelyen, Sopronban vagy Siófokon már fizetni kell, míg Miskolcon, Debrecenben, Pécsen bizonyos megkötésekkel lehet mentesülni ez alól. Budapesten még ingyen parkolhatnak a zöld rendszámú autók, de vélhetően nem sokáig. Karácsony Gergely főpolgármester korlátozná ezek ingyenes parkolási lehetőségét, hiszen vannak köztük nem teljesen elektromosak, brutálisan nagyok, és nem budapestiek is kihasználhatják a lehetőséget.

photo_camera Így parkolni zöld rendszámmal is tilos

Kezdetben csak Budapest belső részein kellett fizetni a parkolásért, ez már régen nincs így. A külső kerületek belső részein is fizetni kell, és ez a zóna egyre növekszik. A XII. kerületi Albertfalván és a III. kerületi Kaszásdűlőn is fizetős parkolást vezettek be, Gazdagréten pedig kizárólag lakosságit terveznek.

Az autók uralják az utcákat