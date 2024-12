Minden papi tevékenységtől eltiltották az ismert budapesti plébánost, Pajor András ügyében a rendőrség is nyomoz

Közleményt adott ki az Erdő Péter bíboros által vezetett Esztergom-Budapesti Főegyházmegye: „Bejelentés érkezett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szolgálatához egy fővárosi plébános ellen. Az ügyben az ordinárius előzetes vizsgálatot rendelt el. Ennek során szükségesnek bizonyult, hogy az érintett személyt minden papi tevékenység gyakorlásától eltiltsa. Ezt követően az illető plébánost saját kérésére, korára és egészségi állapotára tekintettel felmentette egyházi beosztásai alól és nyugállományba helyezte. Az előzetes vizsgálat tovább folyik, az ezzel kapcsolatos tilalmak továbbra is érvényben maradnak. Az ügyben rendőrségi bejelentés is történt.”

A Válasz Online rögtön a közlemény publikálása után közzétette cikkét, amelyben beszámolnak az ügy részleteiről. Ebből kiderül, hogy Pajor András zuglói plébánosról van szó, aki azért került be a hírekbe újra meg újra, mert teljesen nyíltan kampányolt a Fidesz mellett és támadta a Fidesz politikai ellenfeleit, illetve hangoztatott menekültellenes és putyinista összeesküvés-elméleteket. Tavaly Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét nyújtotta át neki „a keresztény kultúra terjesztésében és az ifjúság nevelésében vállalt szerepe elismeréseként”.

photo_camera Pajor András átveszi a kitüntetést Semjén Zsolttól Fotó: Magyar Kurír

A Válasz Online azt írja, hogy az áldozatok azután tettek bejelentéseket, hogy meghallgatták a lap podcastjében a katolikus gyermekvédelem egyik kulcsfigurája, Dobszay Benedek ferences szerzetes empatikus szavait, és úgy látták, talán mégis érdemes az egyházhoz fordulniuk. „Korábban ezt az ügyet eltemettük magunkban, reménytelennek éreztük, hogy az egyházi felső vezetés megfékezi Pajor atyát. Ezzel szemben most azt tapasztaltuk, hogy a jelzésünk után pár nappal már folyik a hivatalos eljárás, komoly körültekintéssel, alapos tanúkihallgatásokkal. Felszakadtak a múltbéli sebeink, de végre nem egymás között ventiláltunk, hanem felelős kánonjogászok előtt” - mondta az egyik érintett.

A Válasz több áldozat elmondása alapján úgy fogalmaz, hogy Pajor atya esetében

a ministránsfiúk szisztematikus „betörésére”, megalázására, a hatalommal, tekintéllyel való visszaélésre kell gondolni, amelynek volt szexuális dimenziója.

Pajor atya a lányokat kerülte, de az ifjúsági és ministránscsoportok tagjain saját kezűleg végezte el a kullancsvizsgálatot. „Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyesével, anyaszült meztelenül kellett megjelennünk előtte, s ő a kezeivel alaposan áttapogatta az intim testrészeinket is. Amíg 8-10 évesek voltunk, valahogy kibírtuk, de amikor 15-16 éves korunkban is ragaszkodott a saját közreműködéséhez, kezdett rém kényelmetlenné, már-már zaklatásszerűvé válni a dolog. Pláne, hogy az úgynevezett kullancsvizsgálatot később a budapesti közösségi összejöveteleink szabadtéri részei után is erőltette a fiúknál” - emlékezett az egyik érintett. A kiválasztott fiúkat Pajor atya teljestest-masszázzsal jutalmazta, de kvarclámpával is gyógyította a kiszemelteket.

photo_camera Fotó: Pajor András/Facebook

A Válasznak azt mondták a bejelentést tevő érintettek, hogy „nem egy és nem két vallomás született” a vizsgálat során. Keresték Pajor atyát, de nem válaszolt. Erdő Péter még más püspökökhöz képest is következetesen titkolja, hány gyermekbántalmazási ügyet kellett kezelnie az elmúlt években. A mostani eljárás korrektsége komoly fejlődést mutat ahhoz képest, ahogy Erdő és emberei kezeltek korábban ügyeket.

A kalocsai érsekség közelmúltban napvilágra került ügyei miatt szerdán nyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is. A katolikus egyház vezetői azt írják, hogy „együttérzéssel és fájdalommal” gondolnak „azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást”. Közleményükben azonban nem kérnek bocsánatot, és nem térnek ki rá, hogy a probléma rendszerszintű.

Sokan a kalocsai botrányok után csodálkoznak rá, hogy a katolikus egyházban itthon is élő és aktuális probléma a papok által elkövetett gyermekbántalmazás, de a 444 már évekkel ezelőtt összegyűjtötte az elmúlt 25 év eseteit.