15 felejthetetlen MÁV-pillanat 2024-ből

Aki utazott idén vonattal Magyarországon, tudja, hogy minden út egy zsákbamacska. A pontos érkezés ugyanúgy benne van a pakliban, mint a kétórás késés. Az idei év azonban azt is megmutatta, hogy a késések mellett extrémebb történésekre is készülnie kell az embernek, ha vonatra száll. Cikkünkben 15 olyan idei pillanatot gyűjtöttünk össze, amikor mindenki a MÁV-ról beszélt az országban.

A Bz-motorvonatok a vidéki Magyarország jellegzetes szereplői. A színük miatt piroskának is nevezett járművek elnyűhetetlenül, évtizedek óta szolgálják a MÁV-ot. Örökké azonban még a Bz-k sem tudnak működni.

Erre tökéletes példa volt március 4-e, amikor Vámospércs állomás előtt lángolni kezdett az egyik Bz. Bár a mozdonyvezető és pár utas azonnal elkezdte oltani a tüzet, a vonaton lévő két poroltó kevésnek bizonyult, így végül a debreceni és nyírábrányi tűzoltóknak kellett eloltania a nagy lángokkal égő járművet.

A balesetben senki sem sérült meg, az 1979-ben gyártott Bz-motorkocsi azonban teljesen kiégett.

A Keleti pályaudvar utascentrumát 2023-ban újították fel, akkor alakították ki az aluljáróba vezető lépcsősorok melletti üvegfödémet is. Idén áprilisban azonban megrepedt az üvegfödém legfelső rétege, így a balesetveszély miatt körbekerítették a területet.

photo_camera Az üvegfödém 2023-as átadásakor Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A MÁV akkor azt írta, kivitelezési probléma okozta a repedést, amit minél előbb javítanak majd. A munkával azonban nyolc hónap alatt sem készültek el, az üvegfödém a mai napig körbe van kerítve.

A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike az otthoni munkavégzés elterjedése volt. A rugalmasságot biztosító home office nemcsak a versenyszférában, hanem állami szerveknél is megjelent. Kiderült azonban, hogy a folyamat vissza is fordítható.

Lázár János ugyanis július 1-jei hatállyal teljesen betiltotta a home office-t a MÁV-Volán-csoportnál. A korszellemmel szembemenő döntést azzal indokolta, hogy hatékonyabbá akarja tenni a munkavégzést. Miniszterhelyettese pedig azt mondta, a MÁV az ország szempontjából stratégiai jelentőségű munkát végez, amit meglátása szerint nem lehet felelősségteljesen távmunka formájában ellátni.

Bármennyire is öreg a MÁV járműflottája, olyan kocsit már nem találunk forgalomban, aminek az ajtaját menet közben ki lehet nyitni. Az utasok biztonságáról mindenhol gondoskodik az elektronika. Augusztus 10-én azonban kiderült, hogy ez a biztosíték sem mindig elegendő.

A Budapestről Szombathelyre tartó Bakony InterCity egyik ajtaja ugyanis meghibásodott Székesfehérvárnál, és a 20 kilométerre lévő Várpalotáig be sem zárult. Így a 100 km/órával robogó vonat a távot nyitott ajtóval tette meg.

A MÁV beismerte a hibát. Azt írták, hogy a kocsi áramellátásával volt gond, ezért nem csukódott be az ajtó. Azonban miután észlelte a jegyvizsgáló a hibát, újraindította a rendszert, az ajtó pedig bezárult.

Szabotázsakciókat általában diktatórikus rendszerek belső ellenállói vagy kényszermunkára ítélt rabok szoktak végrehajtani. Ezért is volt meglepő, amikor két civil szervezet igazságügyi szakértői véleménnyel bizonyította be, hogy szabotázsra a MÁV is képes.

A vasúttársaság a Pápa-Csorna-vonalon indokolatlanul kijelölt lassújeleivel 2019 és 2022 között 25 perccel növelte a menetidőt. A vonatok így 75 perc alatt teszik meg a távolságot, amit 1931-ben még 61 perc alatt teljesítettek.

A civil szervezetek nyílt levélben követelték Lázár Jánostól, hogy rendezze a helyzetet. A MÁV visszautasította a vádakat, a jelentést pedig rémhírterjesztésnek nevezte.