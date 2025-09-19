Kipróbált emberek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Többféle hírlevelünk akad, itt lehet közöttük válogatni, és szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:
Péntek reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy nagy tekintélyű, független szakértőként hivatkozza az Index és Kocsis Máté John McLaughlint, aki szerint simán nyerne vasárnap a kormány, de a valóságban legfeljebb közepes kaliber az amerikai, aki ráadásul évek óta dolgozik Orbánéknak.
Tegnap reggeli hír volt, hogy rendőrök foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, a Tiszához átállt katona ügyével foglalkozott a nap folyamán Orbán Viktor és Kocsis Máté is. Kiderült az is, hogy bár Orbán azt állította, valójában nem az MLSZ szokta intézni a miniszterelnök magánrepülőzéseit a külföldi focimeccsekre, és hír volt, hogy Macskás Fadísz feliratú pólóban fotózkodhatott az Országos Mentőszolgálat egyik regionális igazgatója, akit aztán leváltottak. Valamint az is, hogy bár még nem áll úgy, mint Hatvanpuszta, de szépül a balatonhenyei birtok is, és hogy tanúként hallgattak meg egy volt gyermekvédelmi vezetőt a Juhász-ügyben.
Kutatók féléven át nézték a köztévét, hogy kiderüljön, tényleg nem hangzik el ott egyetlen rossz szó sem a Fideszről (nahát), közben kiderült, hogy a hétvégi újabb fideszes rendezvényen listázni fogják a független újságok munkatársait, és kapcsolódó hír volt még, hogy a teljes állami tévés reklámköltés 58 százaléka landolt a TV2-nél, valamint hogy egymillióra büntették a Metropolt, amiért az utcán szembejövő miniszoknyás nők fotózására buzdított.
Csütörtök reggel jelent meg a cikkünk arról, hogy Orbán ugyan hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, ám a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasházak életét. Fővárosi vonatkozású hír volt, hogy két rabbi kiszakítaná a zsidónegyedet a VII. kerületből, Niedermüller polgármester szerint viszont szó sem lehet erről. És a fővároshoz köthető hír volt még, hogy eladták a Belügyminisztérium épületét.
A Lakmusz pedig arról írt, hogy egy román állampolgárságú férfi életveszélyes bántalmazása került nyilvánosságra a II. János Pál pápa térről, de a hozzájuk eljutott videófelvételek, illetve áldozatok, szemtanúk és egy önkormányzati képviselő elmondása szerint a bűncselekmény egyáltalán nem egyedi eset volt, és a téren neonáci fiatalok támadhattak többször is hajléktalanokra.
Nyolcszázezren tiltakoztak tegnap Franciaországban Macron kormánya és a megszorítások ellen, a rendőrök és tüntetők közti első összecsapásra napfelkeltéig sem kellett várni.
Írtunk arról is, hogy nagy nyertese az USA drogpolitikájának Mexikó legnagyobb drogbárja. Közben Trump most éppen az antifákat minősítette terrorszervezetté, és törölték Jimmy Kimmel műsorát egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt, de Trump szerint „talán” el kéne venni a vele szemben álló tévécsatornák engedélyét is.
Oroszországgal kapcsolatban megírtuk, hogy az ország egyik legnagyobb olajfinomítóját bombázták az ukránok, beszámoltunk arról a férfiról, aki korábban gyilkolt, de katonának állt, így kijöhetett a börtönből, aztán újra gyilkolt, úgyhogy most mehet vissza a börtönbe, és megírtuk azt is, hogy Putyin kirúghatta az egyik legközelebbi tanácsadóját, aki tárgyalásokat szorgalmazott Ukrajnával.
És hír volt még, hogy
A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Erről volt szó a Tyúkól legújabb epizódjában.
Nagy tekintélyű, független szakértőként hivatkozza az Index és Kocsis Máté John McLaughlint, aki szerint simán nyerne vasárnap a kormány. A valóságban legfeljebb közepes kaliber az amerikai, aki ráadásul évek óta dolgozik Orbánéknak.
Eddig csak egy román férfi életveszélyes bántalmazása került nyilvánosságra, de a lapunkhoz eljutott videófelvételek, illetve áldozatok, szemtanúk és egy önkormányzati képviselő elmondása szerint a bűncselekmény egyáltalán nem egyedi eset volt.
Nyolcszázezren tiltakoznak országszerte, a rendőrök és tüntetők közti első összecsapásra napfelkeltéig sem kellett várni. A hatóságok attól tartanak, hogy szélsőbalos csoportok szabotázsakciókat hajtanak végre. Szerte Franciaországban újra égnek a füstgyertyák.
A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Miért tabu ez (is)? Nekünk nem az, beszélünk is róla. Jó sokat.
Csütörtök reggel rendőrök csengettek be a volt vezérkari főnökhöz. Napokkal azután, hogy Orbán azt írta, Ruszin-Szendi fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.
Az ATV szerint visszavonták a korábbi vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ők vezetnek a Tisza előtt, és ez a választás napjáig így is fog maradni.
A miniszterelnök azt mondta, a kormány az MLSZ-nek fizeti ki a magángépes utazásait. Ez nem igaz.
Magyar szerint nyilvánvaló, hogy politikai tisztogatás áldozata lett Kádár Balázs, az OMSZ viszont azt írta, ők értéknek tartják a politikai meggyőződéseket.
Hadházy Ákos új fotókat kapott arról a mesés balatonhenyei birtokról, amelyről úgy tartják, Tiborcz Istváné és Orbán Ráhelé.
A meghallgatáson arról a 10 évvel ezelőtti esetről volt szó, amikor Kuslits többedmagával beszámolt egy rendőrnek arról, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuálisan kizsákmányol nevelőintézetis lányokat.
Félévnyi M1 Híradót néztek meg kutatók, most már számokkal tudják bizonyítani, hogy mennyire elfogult a köztévé.
Orbán Viktor bemutatta.
4,2 milliárd a 7,3 milliárdból.
A Rádió 1-et is megbírságolták, amiért Sebestyén Balázsék „egy idős emberek szereplésével készülő, társkereső valóságshow kapcsán a nyugdíjasokat gúnyolták”.
Orbán Viktor hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, miközben a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasháziak életét. A hatóságok leterheltek, nem tűnik úgy, hogy pluszpénzt kaptak volna a drogterjesztők elleni küzdelemre.
„A nagy múltú zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez” – írták.
„Erzsébetváros egy és oszthatatlan!”
Költözhet Pintér Sándor.
Nemesio „El Mencho” Oseguera egy szigorúan őrzött hegyi rejtekhelyről irányítja az ország legerősebb drogkartelljét. Felemelkedésében szerepet játszott az amerikaiak újjáéledő kokainfüggősége és a Trump-kormányzat fentanil elleni háborúja is.
Ezzel próbálja csillapítani a Kirk-merénylet nyomán kialakult feszültséget.
„Új mélypontokat értünk el a hétvégén” – kezdte Kimmel a monológját, nem sejtve, hogy milyen mélypontok következnek még aznap.
Ezt azután mondta, hogy törölték Jimmy Kimmel műsorát.
Egy másik olajfinomító ellen is hatalmas dróntámadást hajtottak végre.
Most visszakerült a börtönbe.
A hivatalos verzió szerint Kozak maga távozott.
A francia elnök és felesége egy rágalmazási pernek akarnak ezzel véget vetni.
A könnyebbik utat választották.
Október 4-én mostantól Assisi Szent Ferenc napját ünneplik. Idén mondjuk szombatra esik.
A lézeralapú rakétaelhárító rendszert év végéig integrálják a hadsereg légvédelmébe.