Vaddisznók Hegyvidéken, helikopter Bodrogkeresztúron

Jó reggelt! Itt a 444 hírlevele a nap indításához, összeszedtük az elmúlt 24 óra legfontosabb cikkeit.

Béke

Több mint két évvel azután, hogy a Hamász megtámadta Izraelt, elhallgattak a fegyverek, és minden életben maradt túsz hazatérhetett. A békéhez mindkét fél fáradására volt szükség, és arra, hogy Trump unortodox módszereit nagyon erős pozícióból tudja érvényesíteni. Az egyiptomi békecsúcson Trump meghívására ott volt Orbán Viktor is, aki az amerikai elnök szerint elsöprő fölénnyel fogja nyerni a választásokat.

Trump és Netanjahu 2025 október 13-án a Kneszetben Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Belföld

Várkonyi Andrea két hete lett díszpolgár Bodrogkeresztúron. Épp aznap fordult egyet arra az OE-XWY lajstromjelű magánhelikopter is, amit Mészáros Lőrinc többször használt. Meglepő egyebeesés az is, hogy a tiszás adatszivárgás után teliszájjal ukránozó kormány egyik honlapján a térképet egy ukrán cég fejleszti.

„Tovarisi konyec, vége van, elvtársak, vége van” – üzente Magyar Péter a Fidesznek Szolnokon.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Ismeretlenek megrongálták a csapszeget, a két első disznó nem tervezett módon esett csapdába a XII. kerületben. De miért lett hirtelen annyi vaddisznó a fővárosban, miközben országosan a felére csökkent a számuk? És milyen módszerekkel sikerült csökkenteni az urbánus vaddisznók számát más európai városokban?

A Sziget Fesztivál vezérigazgatója kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Karácsony Gergely szerint a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat, és bizonytalanná vált a fesztivál jövője. A fesztivál közleménye szerint valóban kérdéses a jövő évi esemény sorsa. A fesztivál alapítója, a nyolc éve kiszállt Gerendai Károly azt mondta, szó van arról, hogy neki kell megint átvennie a Szigetet, hogy megmaradhasson.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Vonatbaleset volt Szlovákiában a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek, délután heten kritikus állapotban voltak. Füstgyertyázás és közlekedési szabálysértés gyanújával hallgatta ki a rendőrség a Momentum két országgyűlési képviselőjét. Minden kényszerintézkedést megszüntettek a fővárosi parkbiznisz szereplőivel szemben.

Nobel

„Ha most újraolvassuk a Sátántangót, az, hogy hamis prófétáról van szó, az nagyon a mai világ egész Európában” – mondta a 444-nek a Nobel-díjas Krasznahorkai László német fordítója. Heike Flemming szerint Krasznahorkai fordításakor nem az indaszerűen tekergő hosszú mondatok jelentik a legnagyobb kihívást.

Fotó: LEO NEUMAYR/AFP

Külföld

Már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának. Külföldön is aktivizálódna a német hírszerzés az orosz fenyegetés miatt. Madagaszkáron menekülőre fogta az elnök, miután a katonaság is átállt a Z-generációs forradalmárokhoz. A moldáv miniszterelnök váratlanul lemondott a mandátumáról és teljesen visszavonult a politikától. Megalakult az új francia kormány.

„Ebben együtt vagyunk”, írta András herceg Jeffrey Epsteinnek.

Antananarivo, szeptember 27. Fotó: RIJASOLO/AFP

Borízű

Szabad a Borízű! Batu, a fideszes békeharcos. Kónya Endre személyes brandje. Vadkárellenesek fenyegetik a gyerekeinket. Nyílt csalás Tiszaburán. Erőfelmérés október 23-án. Sörkorrupció. Melyik Rogán-feleség a rendszer legnagyobb nyertese?

nyilvános borízű 20251013

Helyzet

Az orosz elnök nyíltan kiállt Orbán Viktor választása mellett. Mit jelent ez a kampányra nézve? Helyzet: van! című műsorunkban Rényi Pál Dániel és Takács Lili beszélgettek. Egy ponton csatlakozott hozzájuk Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő is, aki szerint Oroszország eldobható, feláldozható eszköznek tekinti szövetségeseit.