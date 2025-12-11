Rendőrök a javítóintézet élén, politikusok a TikTok mélyén

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb szerdai cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.
A 444 kalendárium 10. napján felidéztük, hogyan mutattuk be az Orbán-Mészáros uradalom Hatvanpuszta környékén, és még Orbán Viktor apját is megkérdeztük az ügyről.
A reggeli kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy a rendőrség minden magyarországi javítóintézet felett átveszi az irányítást, szerintük ha eddig is így lett volna, ilyen nem fordul elő. Kérdésünkre Gulyás azt mondta, nem tudtak az ügyről. Időközben az eddigi hármon túl újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában, közülük olyanokkal, akik ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.
A kormányinfón kóstolót kaphattunk az intézetben történtekkel kapcsolatos új fideszes narratíváról: ahhoz képest, hogy korábban állami gondozott gyermekekről volt szó, meg arról, hogy nincsenek is kiskorú érintettek, mivel ez tarthatatlannak bizonyult, most teli gőzzel megy a javítóintézet börtönösítése és a kiskorú gondozottak bűnözősítése.
Balatonfüreden találkoztak először a Tisza leendő jelöltjei, Magyar Péter az eseményt záró sajtótájékoztatón, a párt és a jelöltek terveinek ismertetése közben értesült az újabb letartóztatásokról, és felvetette a kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy lemondjon a kormány. Pár órával korábban arról beszélt, hogy a kegyelmi ügytől a Szőlő utcáig körbeértünk, nincsenek politikai felelősök és csak a mismásolás megy. Magyar tüntetést hirdetett vasárnap délutánra, a gyermekekért sétálnak a Deák Ferenc térről a Karmelitába.
Barabás Richárd és Cseh Katalin november közepén jelentették be, hogy Humanisták néven új politikai platformot hoznak létre, és ezt nem fogadta kitörő öröm. Annak a félmillió embernek akarnak alternatívát kínálni, akik nem világosnarancs színű országot és kétpárti parlamentet szeretnének. De vészforgatókönyvük vajon van-e?
Pár napja még csak olvasóinkat kérdeztük arról, hogy mit jelent a bubek szó, amit Orbán Viktor szerint a pestiek használnak – szerdára a miniszterelnök sajtósai már a kormány tagjait kérdezgették, de ők sem hallották még.
Zohran Mamdani New York-i polgármester példája mutatja, mekkora a hatása egy jó TikTok-kampánynak. Itthon a Fidesz az olasz brainrotig és a lowkeyozásig, Magyar Péter az aurafarmolásig jut. A legtöbb esetben teljesen idegennek hat minden politikusi próbálkozás, de ha elég mélyre ás, kincseket találhat az ember.
Megjelent az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amelyben a hivatalos dokumentum szintjére emelték J. D. Vance alelnök müncheni konferencián elmondott MAGA-kultúrharcos beszédét. Bevezették a „Trump-kiegészítés a Monroe-doktrínához” kifejezést, izolacionalistább vonalat határoztak meg, a geopolitikai rivális Oroszország és Kína helyett pedig Európa kapja meg a magáét.
Ehhez képest Lengyelország a területén állomásozó amerikai katonai kontingens növekedésére, nem pedig csökkenésére számít. A dán hírszerzés viszont egyenesen biztonsági kockázatként nevezte meg az Egyesült Államokat. Trump mielőbbi reakciót vár Zelenszkijtől az amerikai béketerv-javaslatra, mert karácsonyra már megállapodást szeretne a tűzszünetről, miközben Venezuela partjainál már olajszállító tartályhajót tartóztat fel az amerikai haditengerészet.
A rendőrség veszi át az ország öt javító- és nevelőintézetét. Az államkincstár nem tolja a csőd felé Budapestet.Ez történt a szerdai kormányinfón.
A rendelet szerint a javítóintézetek irányítását a továbbiakban a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.
A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek - mondta Gulyás Gergely a 444 kérdésére a megbízott igazgató által elkövetett bántalmazásokról szóló felvétel után. Bár már Orbán szerint is ki kellene vizsgálni, miért nem lépett hamarabb a rendőrség Juhász Péter Pál ügyében, a kormány szerint mégis az a jó megoldás, ha ezek az intézmények a rendőrség irányítása alá kerülnek.
Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.
A fiú arról panaszkodott, hogy az intézetben megverték, majd miután kórházba vitték, megszökött a szállítóbuszból.
„Nem megátalkodott bűnözők, nem kis szörnyetegek, hanem gyerekek” - mondja Vaskuti Gergő a Hintalovon Alapítványtól.
„Nehézsúlyú bűnözőknek nevezik a Szőlő utcai gyerekeket. Ez a történelemből ismerős módszer.”
Összejött a szerepjátékos gyilkos volt barátnőjével, majd bementek a rendőrségre, hogy a fiú ellen valljanak.
Balatonfüreden találkoztak először a Tisza leendő jelöltjei, az eseményt záró sajtótájékoztatón Magyar azt is szóvá tette, hogy Sulyok Tamás államfő nem szólalt meg a Szőlő utcai botrányról.
A Tisza elnöke azt mondta a gyermekvédelemről, hogy „elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból, a köztársasági elnök hallgatásából”.
„Álljunk ki közösen a gyermekek mellett!” – a Tisza elnöke tüntetést szervez Budapestre, a Deák térről sétálna fel a Karmelitába.
Egy pesti kormánytag szerint legfeljebb vidékiek gondolhatják, hogy így beszélnek a pestiek.
Kertész Imre után Krasznahorkai is megkapta a Nobelt.
Új fajt fedezett fel Angolában az író gyulai földije - Krasznahorkai legújabb regényének angyalszerű hőse éppen egy alulfizetett múzeumi lepkeszakértő.
82 éves volt, tizennégy éven át vezette a Szolnoki Szigligeti Színházat, mely saját halottjának tekinti.
A táskáját és az ékszereket már meg se mertük nézni.
A lengyel védelmi miniszter szerint Lengyelország évi mintegy 15 ezer dollárral járul hozzá minden egyes amerikai katona jelenlétéhez.
Az amerikai elnök megbízottjai néhány napot adtak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy válaszoljon a béketerv-javaslatra.
A dél-amerikai ország egyik fő bevételi forrása az olajexport, amit ez idáig nem akadályozott a drogellenes háború ürügyén a partjainál felvonultatott amerikai haderő.
A Bizottság azt javasolta, hogy rendkívüli jogköröket alkalmazzanak, és határozatlan időre tartsák érvényben a szankciókat az érintett eszközökre. Az intézkedéssel azért sietnének, mert attól tartanak, Trump esetleg egyoldalúan feloldaná az amerikai szankciókat Oroszországgal szemben.
A nemzet biztonságát szeretnék ezzel is garantálni. Ha a javaslatot elfogadják, a magyaroknak is meg kell mutatniuk, miket is posztoltak az évek során.
Bonnie Blue pornográf tartalmakat készített, ezzel pedig megsértette a zömében muszlim vallású ország erkölcsi törvényeit.