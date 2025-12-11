Rendőrök a javítóintézet élén, politikusok a TikTok mélyén

reggel 4
A 444 kalendárium 10. napján felidéztük, hogyan mutattuk be az Orbán-Mészáros uradalom Hatvanpuszta környékén, és még Orbán Viktor apját is megkérdeztük az ügyről.

Szőlő utca

A reggeli kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy a rendőrség minden magyarországi javítóintézet felett átveszi az irányítást, szerintük ha eddig is így lett volna, ilyen nem fordul elő. Kérdésünkre Gulyás azt mondta, nem tudtak az ügyről. Időközben az eddigi hármon túl újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában, közülük olyanokkal, akik ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A kormányinfón kóstolót kaphattunk az intézetben történtekkel kapcsolatos új fideszes narratíváról: ahhoz képest, hogy korábban állami gondozott gyermekekről volt szó, meg arról, hogy nincsenek is kiskorú érintettek, mivel ez tarthatatlannak bizonyult, most teli gőzzel megy a javítóintézet börtönösítése és a kiskorú gondozottak bűnözősítése.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Balatonfüreden találkoztak először a Tisza leendő jelöltjei, Magyar Péter az eseményt záró sajtótájékoztatón, a párt és a jelöltek terveinek ismertetése közben értesült az újabb letartóztatásokról, és felvetette a kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy lemondjon a kormány. Pár órával korábban arról beszélt, hogy a kegyelmi ügytől a Szőlő utcáig körbeértünk, nincsenek politikai felelősök és csak a mismásolás megy. Magyar tüntetést hirdetett vasárnap délutánra, a gyermekekért sétálnak a Deák Ferenc térről a Karmelitába.

Magyar Péter
Fotó: Németh Dániel/444

Belföld

Barabás Richárd és Cseh Katalin november közepén jelentették be, hogy Humanisták néven új politikai platformot hoznak létre, és ezt nem fogadta kitörő öröm. Annak a félmillió embernek akarnak alternatívát kínálni, akik nem világosnarancs színű országot és kétpárti parlamentet szeretnének. De vészforgatókönyvük vajon van-e?

Fotó: Németh Dániel/444

Pár napja még csak olvasóinkat kérdeztük arról, hogy mit jelent a bubek szó, amit Orbán Viktor szerint a pestiek használnak – szerdára a miniszterelnök sajtósai már a kormány tagjait kérdezgették, de ők sem hallották még.

Zohran Mamdani New York-i polgármester példája mutatja, mekkora a hatása egy jó TikTok-kampánynak. Itthon a Fidesz az olasz brainrotig és a lowkeyozásig, Magyar Péter az aurafarmolásig jut. A legtöbb esetben teljesen idegennek hat minden politikusi próbálkozás, de ha elég mélyre ás, kincseket találhat az ember.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hír volt még, hogy

Külföld

Megjelent az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amelyben a hivatalos dokumentum szintjére emelték J. D. Vance alelnök müncheni konferencián elmondott MAGA-kultúrharcos beszédét. Bevezették a „Trump-kiegészítés a Monroe-doktrínához” kifejezést, izolacionalistább vonalat határoztak meg, a geopolitikai rivális Oroszország és Kína helyett pedig Európa kapja meg a magáét.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Ehhez képest Lengyelország a területén állomásozó amerikai katonai kontingens növekedésére, nem pedig csökkenésére számít. A dán hírszerzés viszont egyenesen biztonsági kockázatként nevezte meg az Egyesült Államokat. Trump mielőbbi reakciót vár Zelenszkijtől az amerikai béketerv-javaslatra, mert karácsonyra már megállapodást szeretne a tűzszünetről, miközben Venezuela partjainál már olajszállító tartályhajót tartóztat fel az amerikai haditengerészet.

Fotó: MARTIN BERNETTI/AFP

Hír volt még, hogy

