Grönland, Davos és az elszabadult elnök

A csornai választókerületet 71 százalékos eredménnyel nyerte meg 2022-ben a Fidesz. Az Ausztria közelsége miatt jómódú, hagyományosan jobboldali körzetet egy helyben ismert keresztény-konzervatív jelölttel hódítaná el a Tisza. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy nem lesz könnyű dolguk, de bíznak a győzelemben. A párt amúgy a napokban jelentette be eddigi csúcsigazolását, Kapitány Istvánt, aki a Shell globális alelnöke volt. Portrécikkünkben bemutattuk Kapitány eddigi pályáját, és írtunk arról is, hogy egy ismeretlen felhasználó 70 millió forint értékben fogadott arra a Polymarketen, hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök, valamint hogy kormánypártiak álltak bele Magyar Péterbe a strasbourgi gazdatüntetésen.
Hétfő késő este derült ki, hogy a kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet, kedd reggel már feldúltan távoztak a tájékoztatásról az addigi alkalmazottak, miután állítólag hatvan ember munkahelye szűnt így meg. Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a Szőlő utcát végképp a rendszer romlottságának szimbólumává emelték a bezárással.
Rekordhosszúságú Lázárinfón jártunk Csepelen, ahol a miniszter jelezte, nem Németh Szilárddal képzelik el a párt jövőjét a kerületben, de bőven volt szó a harmadik világháború lehetőségeiről is.
Indul a davosi csúcs, aminek talán még sosem volt ekkora jelentősége Grönland és Trump fenyegetése miatt. Írtunk arról, hogy mit tehet Európa Grönland védelmében, és vendégszerzőnk, Tábor Áron összeszedte azt is, mely Trump-húzások dermesztik a transzatlanti világot a héten majd Davosban. Trump is hivatalos a svájci városba, előtte maratoni, teljesen szétesett sajtótájékoztatót tartott, majd elindult, de műszaki hiba miatt visszafordult az Egyesült Államokba a Trumpot szállító elnöki gép, és egy másik géppel indult újra.
Kanada miniszterelnöke erős beszédben jelentette be, hogy az Egyesült Államok vezette, közös szabályokon nyugvó világrendnek vége, megírtuk, hogy Zelenszkij nem lesz ott Davosban az energiaválság miatt, és Grönlanddal kapcsolatban megnéztük azt is, hogy valóban nem uniós ügy, hogy az USA el akarja csatolni az uniós állampolgárok lakta területet.
Mit lehet tudni az iráni vérbe fojtott tüntetésekről? Veszélybe került a rezsim? Hogyan működik egy teokratikus köztársaság? Milyen regionális következményei lehetnek a tiltakozásoknak? Stúdiónkban N. Rózsa Erzsébet és Csepregi Zsolt Közel-Kelet-szakértőkkel beszélgettünk.
Az utolsó küldetés című filmben Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár utolsó évét kísérte végig a kamera a szövetség élén. A főtitkárt láthatjuk, ahogy a krízishelyzetben próbálja biztosítani Ukrajna támogatását és a NATO egységét. Ott lehetünk a Karmelitában is, amikor Orbánnal tárgyal, és hallhatjuk, milyen semmiségekről beszélgetnek a politikusok két válság között.
Fegyveres konfliktus aligha lesz Amerika és az Európai Unió között, de ezenkívül minden elképzelhető a teljesen elszabadult Trumpról. Az EU kezében is vannak lapok, csak az a kérdés, hogy melyek kijátszásában tudnak a tagországok megegyezni. Ha elmarad a válasz, az Európa korábbi ellenségeit is felbátoríthatja.
Ezzel egyértelműen tanar2007 pozíciója a legnagyobb a Magyar miniszterelnökségére fogadók között. Az oldal hatósági vizsgálat miatt egy napja csak VPN-nel elérhető Magyarországról.
Pedig a Tisza Párt is ellenzi a magyar mezőgazdaságra veszélyt jelentő Mercosur-egyezményt.
A rendelet hétfő éjjel jelent meg, és kedden már életbe is lép. Hamarosan a többit is bezárják, és egy országos intézetet hoznak létre.
60 embert érint a javító bezárása, a lap szerint senkinek nem ajánlottak más pozíciót.
A javítóintézet ügye a döntéssel örökre beég a magyar történelembe, mint az az állami intézmény, ahol annyira megromlott, megrohadt minden, hogy nincs más kiút, mint a teljes ledózerolás. Odakerül a hasonló botrányok mellé, amelyekből aztán regények és filmek készültek.
Rekordot döntött a csepeli Lázárinfó, ahol már meg sem lepődtünk a kérdésen: lesz-e harmadik világháború? Lázár szerint a még ma is élő 77 ezer hadiárva válasza egyértelmű.
Lázár János oldalán lehet véleményezni az új KRESZ tervezetét, Vitézy Dávid adathalászatra figyelmeztet.
Nem ez az első alkalom, hogy körözi Kunu Máriót a rendőrség, korábban kábítószer-birtoklás gyanúja miatt is elfogatóparancsot adtak ki ellene.
Miután megírtuk, hogy a körözés alatt álló Kunu Márió dala szerepel Orbán videójában, a zenész eltűnt a körözési listáról.
Radics alapítványa csaknem 43 millió forint állami támogatást kapott, de nem tudni, mire költötte el a pénzt.
Az nem derül ki a nyilvánosan elérhető dokumentumokból, hogy a Bászna Takarmány Kft. elleni végrehajtás összefüggésben van-e a Bászna Gabona Zrt. botrányával.
A NAV követeléskezelő osztálya indította az eljárást a DB7.hu Kft.-vel szemben.
A Fradi 20 éves játékosáért a hírek szerint a klub – ahol korábban Kerkez Milos is játszott – magyar átigazolási rekordnak számító, 12 millió eurót fizetett.
A világ vezetőinek el kell dönteniük, hogy ellentmondanak Donald Trumpnak, vagy tovább táplálják az amerikai elnök hiúságát, amivel egyre kiszolgáltatottabbak lesznek egyetlen ember kényének-kedvének.
Az amerikai elnök továbbra is fenyegetőzik.
Davosba készült, a világgazdasági csúcstalákozóra.
Márpedig Mark Carney szerint „amikor a szabályok már nem védenek meg, akkor magadnak kell megvédened magad”.
Az elnök jelenleg Ukrajnát választja.
A magyar kormány kétoldalú ügynek tartja, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot. Pedig elég sok köze volt és van az EU-nak a világ legnagyobb szigetéhez.
Kölcsönös leidiótázás is volt már.
Hétfőn derült ki, hogy a Mol kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft tulajdonrészének megvásárlására.
Európa legnagyobb nagykövetsége jön létre így Londonban.
