Grönland, Davos és az elszabadult elnök

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, minthogy:

Az élet itthon

Fotó: Bankó Gábor/444

A csornai választókerületet 71 százalékos eredménnyel nyerte meg 2022-ben a Fidesz. Az Ausztria közelsége miatt jómódú, hagyományosan jobboldali körzetet egy helyben ismert keresztény-konzervatív jelölttel hódítaná el a Tisza. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy nem lesz könnyű dolguk, de bíznak a győzelemben. A párt amúgy a napokban jelentette be eddigi csúcsigazolását, Kapitány Istvánt, aki a Shell globális alelnöke volt. Portrécikkünkben bemutattuk Kapitány eddigi pályáját, és írtunk arról is, hogy egy ismeretlen felhasználó 70 millió forint értékben fogadott arra a Polymarketen, hogy Magyar Péter lesz a következő miniszterelnök, valamint hogy kormánypártiak álltak bele Magyar Péterbe a strasbourgi gazdatüntetésen.

Fotó: Németh Dániel/444

Hétfő késő este derült ki, hogy a kormány lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet, kedd reggel már feldúltan távoztak a tájékoztatásról az addigi alkalmazottak, miután állítólag hatvan ember munkahelye szűnt így meg. Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a Szőlő utcát végképp a rendszer romlottságának szimbólumává emelték a bezárással.

Fotó: Németh Dániel/444

Rekordhosszúságú Lázárinfón jártunk Csepelen, ahol a miniszter jelezte, nem Németh Szilárddal képzelik el a párt jövőjét a kerületben, de bőven volt szó a harmadik világháború lehetőségeiről is.

Írtunk emellett arról, hogy

Világ

Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Indul a davosi csúcs, aminek talán még sosem volt ekkora jelentősége Grönland és Trump fenyegetése miatt. Írtunk arról, hogy mit tehet Európa Grönland védelmében, és vendégszerzőnk, Tábor Áron összeszedte azt is, mely Trump-húzások dermesztik a transzatlanti világot a héten majd Davosban. Trump is hivatalos a svájci városba, előtte maratoni, teljesen szétesett sajtótájékoztatót tartott, majd elindult, de műszaki hiba miatt visszafordult az Egyesült Államokba a Trumpot szállító elnöki gép, és egy másik géppel indult újra.

Kanada miniszterelnöke erős beszédben jelentette be, hogy az Egyesült Államok vezette, közös szabályokon nyugvó világrendnek vége, megírtuk, hogy Zelenszkij nem lesz ott Davosban az energiaválság miatt, és Grönlanddal kapcsolatban megnéztük azt is, hogy valóban nem uniós ügy, hogy az USA el akarja csatolni az uniós állampolgárok lakta területet.

Hír volt még, hogy

  • Elon Musk akkora vitában van a Ryanair vezérigazgatójával, hogy már a légitársaság megvásárlásával fenyegetőzik,
  • Lavrov elégedett, hogy a Mol veheti meg az orosz tulajdont a szerb olajvállalatban,
  • és hogy hiába a tiltakozás, a brit kormány megengedte, hogy Kína megépítse Londonban a szupernagykövetségét.

Podcast

Fotó: Kiss Bence/444

Mit lehet tudni az iráni vérbe fojtott tüntetésekről? Veszélybe került a rezsim? Hogyan működik egy teokratikus köztársaság? Milyen regionális következményei lehetnek a tiltakozásoknak? Stúdiónkban N. Rózsa Erzsébet és Csepregi Zsolt Közel-Kelet-szakértőkkel beszélgettünk.

Film

Fotó: BIDF

Az utolsó küldetés című filmben Jens Stoltenberg volt NATO-főtitkár utolsó évét kísérte végig a kamera a szövetség élén. A főtitkárt láthatjuk, ahogy a krízishelyzetben próbálja biztosítani Ukrajna támogatását és a NATO egységét. Ott lehetünk a Karmelitában is, amikor Orbánnal tárgyal, és hallhatjuk, milyen semmiségekről beszélgetnek a politikusok két válság között.

