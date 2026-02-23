Ez már tényleg a kampány

Majdnem tavaszias, jó reggelt! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Olyan kampány jön, amilyet még nem látott az ország: szombaton hivatalosan is elstartolt a kampány, ami a valóságban legalább egy éve tart – vajon létezik egyáltalán olyan eredmény, amit a vesztes fél is elfogad majd?
Magyar Péter hivatalosan is megnyitotta a Tisza kampányát, Orbán Viktor pedig azt mondta, a Fidesz-KDNP mindent teljesített, amit vállalt, sőt, még annál többet is. (Ezzel szemben Karácsony Gergely szerint a kormány Putyin pitbullja lett.) A Fidesz akkora farokméregetést csinált az aláírásgyűjtésből, hogy a fal (és Szánthó Miklós) adta a másikat, majd kiderült, hogy a Fidesz nem létező számok alapján harsogja az aláírásgyűjtés-versenyben aratott fantasztikus győzelmét. Sőt, Orbán szombaton gyakorlatilag beismerte, hogy sokat gyengült a Fidesz öt hónap alatt.
Robert Fico ultimátumot adott Ukrajnának: ha nem indul újra a Barátság vezeték hétfőig, az áramkivitelt is leállítja, Magyarország pedig addig blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, amíg nem indul újra a kőolajszállítás a Barátságon.
Az USA izraeli nagykövete egyszerre borította ki a közel-keleti országok nagy részét: Mike Huckabee szerint rendben lenne, ha Izrael elfoglalna mindent a Nílus és az Eufrátesz között.
Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna: a Jeti Mozi bemutatta Horváth Balázs és Cseh András dokumentumfilmjét, amelyben Baksa-Soós János Kex-énekés szerteágazó, kozmikus életművét dolgozzák fel.
Szép emberek, szép ruhákban, szép zenére, szép környezetben szépkednek – ez lett az ifjabb John F. Kennedy és Carolyne Bessette rövid szerelmi életét feldolgozó sorozat lényege.
1980 óta először nyert aranyat az USA férfi jégkorong-válogatottja a téli olimpián, hosszabbítás után győzték le Kanadát.
A Magyar Hang szerint a fideszes vezetés utasította a MOB-ot, hogy ne orosz sportolók vigyék a magyar zászlót az olimpia záróünnepségén.
És volt Borízű Hang is.
A csúcshőmérséklet napközben jellemzően 10 fok felett alakul, de a hétvégén akár 12-18 fok is lehet.
Magyar szerint az általa ismert felmérések alapján jelenleg 80-85 körzetben vezet a Tisza, a többiben behozható távolságban vannak a Fidesztől, minden körzetet nyerhetőnek tart. A szoba-ügyből azt tanulta, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó.
A digitális polgárok jubileumi, tizedik háborúellenes gyűlése: a háború rossz, Magyar Péter rossz, Orbán Viktor jó. Orbán úgy számol, hogy 106 körzetből 65-öt hozna el a Fidesz, ha ma lennének a választások.
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára szervezett tüntetésen Karácsony bocsánatot kért az ukránoktól a kormány miatt, Tompos Márton pedig trágár szavakkal küldte el Orbánt és Putyint is.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója cserébe visszaadta az állampárttól teljes mértékben független intézményekbe vetett hitünket.
Minden napot meg kell nyerni a kampányban, ha ez nem létező számok kitalálásával sikerül, akkor úgy.
A miniszterelnök elárulta, hogy a Fidesz-KDNP 15 egyéni körzetet veszíthetett el szeptember óta.
Januárban azt közölte az adóforintokból finanszírozott közmédia, hogy kiegyensúlyozottak lesznek a kampányban. Aztán jött az állampárt békéscsabai turnéállomása, és egy végtelenített Orbán-show.
A szlovák kormányfő szerint csak januárban kétszer több áramot szállítottak Ukrajnába, mint tavaly egész évben.
Az uniós tagállamok hétfőn tervezik elfogadni a szankciós csomagot, Szijjártó Pétert idézve: „nos, ez nem lesz így”.
Az amerikai elnök gyorsan meggondolta magát: pénteken jelentette be a vámot, másnap már emelt is rajta.
A különmegbízott nem használná az elnökkel kapcsolatban a frusztrált szót, de azért Trumpnak vannak kérdései.
A férfinél puska és benzines kanna is volt.
Azt az oroszországi Udmurt Köztársaság kormányzója is elismerte a Telegramon, hogy egy ipari létesítményt ért dróntámadás.
Aisling Rawle debütáló regénye, A komplexum kíméletlen, mégis empatikus kritikája annak, ami mindenkit érdekel.
Kern András és Hajdú Péter nyomdokaiban a rádiós.
Egy brazil áfonyához hasonlító gyümölcsről nevezték el.
Magas szinten lett komoly botrány az ötletből. Végül lecserélték a két oroszt magyarokra.
A sportolókat érő rasszista támadások kapcsán jutottunk eszébe.
Tiramisuevés, növénynevelés, párkeresés, és a többi: soha ennyi izgalommal nem találkoztunk még sporteseményen.
Korábban még soha nem tudott egy versenyző egy téli olimpián hat aranyérmet szerezni.
Korábban az ukránok jelentették ezt be.
