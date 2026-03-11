Nem atom-, hanem hidrogénbomba volt ebben a kampányban

Jó reggelt, ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap főbb anyagaival, de ha csak egyre jutnak idő, akkor a fideszes Tállai András és Nemcsák Károly kampány-hidrogénbombáját ajánlom. A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

UKRÁNOZÁS

Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet, alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni – de ehhez sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől. A parlament simán elfogadta az ukrán pénzszállítókra szabott törvényt, még LMP-s képviselők is igennel szavaztak.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Az ukrán külügyminiszter szerint „Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed”, azt mondta, a magyarok „nyíltan beismerik, hogy túszokat ejtenek és pénzt lopnak azzal a céllal, hogy váltságdíjat követeljenek”. Egyébként a Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak: Bécsből a magyar-ukrán határig vitte a nagy értékű pénzszállítmányokat a cég a hatóságok tudtával és közreműködésével, és a pénzmozgás rendszeres volt, mielőtt a múlt heti tétel gyanús lett a magyar hatóságoknak.

A Moszkvából Szijjártó Péter gépén hazahozott exhadifoglyok szerepeltek közös videón a külügyminiszterrel és Orbán Viktorral, egyiküket elvitték a DPK-gyűlésre is, de az exfoglyokkal és kínzástúlélőkkel foglalkozó alapítvány, a Cordelia munkatársa, Mészáros Márta szerint „nem szokás ezeket az embereket frissen szabadultan kérdezgetni, utána is csak nagyon óvatosan”.

Szijjártó Péter a Budapesten tevékenykedő orosz ügynökök híréről azt mondta, „elkeseredett álhírgyártás” és „nyilvánvaló” ukrán beavatkozás zajlik.

Az ukrán nemzetbiztonság korábban hazaárulásért indított eljárást a magyar propagandában ukrán sztárújságíróként és véleményvezérként bemutatott szereplők ellen.

VÁLASZTÁS

Orbán előre meghirdetett országjárásba kezd, kiáll a terekre – persze kérdés, hogy ezeket a tereket mennyire kerítik majd el, és beengednek-e oda nem fideszeseket is.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Magyar Péter szerint a Fidesz vezetése már látja, hogy ezt a választást összehangolt csalások nélkül nem nyerhetik meg.

Az MKKP pártigazgatója szerint szervezett fellebbezési akció zajlik a jelöltjeik ellen. Dobrev Klára a Kutyapárt védelmére sietett, Kovács Gergely nem lett boldog ettől.

A régi baloldalé a kazincbarcikai vereség, nem a Tiszáé.

Tényleg facebookos trollfarmot pénzel a Digitális Polgári Körök mögött álló alapítvány.

BELFÖLD

Megjelentek a benzinárstop részletszabályai, kemény világ jön a benzinkutakra: a rendeletek pontosították, hol milyen árat kell feltüntetni, megszabták a maximált nagykerárakat és ellenőrzési kötelezettségeket róttak ki a benzinkutasokra. A benzinkutasnak fel kell írnia a védett áron tankoló autós rendszámát, és továbbítania kell az adatokat a NAV felé.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Novák Hunor a testvére, Novák Előd és Dúró Dóra oltásellenességéről írt, úgy tudja, a gyerekeik be vannak oltva: az ötven éve gyerekorvosként praktizáló anyja oltotta be a családot, és szerinte soha nem kérdőjelezte meg senki, hogy ezzel ne tenne jót, „tudomásom szerint Dóri sem”. Novák Előd szerint valótlanságokat állított a testvére.

Úgy indult el a teherforgalom a csilliárdokért épül Budapest–Belgrád-vasútvonalon, hogy még nem zárták le a beruházás külső ellenőrzését.

Százával röpteti haza a Közel-Keleten ragadt magyarokat és nem magyarokat a Külügyminisztérium.

Majdnem tízéves mélyponton az infláció, februárban csak 1,4 százalékkal nőttek az árak.

Még három belvárosi palota került Tiborcz István köréhez.

A Pécsi Járásbíróság felfüggesztette a Pécs Pride-szervező Buzás-Hábel Géza elleni büntetőeljárást, az Alkotmánybírósághoz fordult.

IRÁN

Az amerikai elnök egyetlen napon belül képes azt mondani, hogy lényegében befejezték az Irán elleni háborút és azt, hogy a támadásoknak még egyáltalán nincs vége – az olajár pedig fel és le száguldozik.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Donald Trump szerint ha Irán lezárja a Hormuzi-szorost, Amerika hússzor keményebben fog lesújtani, mint eddig bármikor, ezután halállal fenyegette meg egy magas rangú iráni tisztviselő. Trump később bejelentette, hogy iráni inaktív aknavető hajókat semmisítettek meg, miután a CNN szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosba.

Hiába állította Trump máshogy, egyre több jel utal arra, hogy az amerikai hadsereg bombázta le a dél-iráni lányiskolát.

Trump azzal viccelődött, hogy elfogás helyett jobb móka elsüllyeszteni az iráni hajókat.

KÜLFÖLD

A lettek arra számítanak, hogy a magyar kormány ismét lobbizni fog a Putyinnal szoros kapcsolatban álló lett–orosz oligarcha levételéért a szankciós listáról: a jórészt Lettországban élő Pjotr Avent korábban a Magyarországon szolgáló Hilarion metropolita is meglátogatta.

Pjotr Aven és Vlagyimir Putyin kézfogója 2010-ben Moszkvában Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

A Mol–INA-ügyben Horvátországnak ki kell fizetnie a 236 millió dollárt.

FOCI

Egy gyilkos férfirezsim és a nagy nemzetközi jobbos-balos kultúrharc kereszttüzébe kerültek az iráni női fociválogatott játékosai: nem énekelték a himnuszt, erre halállal fenyegették meg őket, mire elénekelték, sőt tisztelegtek is közben – aztán jött a meglepő lobbista: maga Donald Trump.

Megtépte a saját mezét a Honvéd-játékos, hogy utána elküldhesse valahova a játékvezetőt: Pinte Patrik előtte szétrúgta a Kecskemét egyik futballistáját, de csak sárga lapot kapott érte.