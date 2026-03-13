Nem hagyjuk, hogy kisípoljanak

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb csütörtöki híreket, cikkeket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
A kormányinfón szó volt a Békemenetről, Orbán Viktor brüsszeli javaslatáról, kőolajról és földgázról, a 444 pedig olyat kérdezett, amit Gulyás Gergely szerint ki kellene sípolni a tévében.
A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.
A Magyarországon született, de külföldön élő választók túlnyomó többsége az ellenzéket támogatja, csak jellemzően nem megy el szavazni. A Tisza a körükben azért kampányol, hogy éljenek a választójogukkal, miközben rengeteg az adminisztrációs akadály, ami sokakat elriaszt.
Végighallgattuk, hogy mit hordott össze Hrihorij Omelcsenko extábornok, aki állítólag Orbán Viktor és családja életére tör. Márki-Zay Péter kiparodizálta Orbán Viktor telefonálós videóját. Mint megtudtuk, valójában hithű fideszes a Vas megyében függetlenként induló Magyar Péter.
Független dokumentumfilm? Inkább dekoratív zenés videó Magyar Péter csodás felemelkedéséről. Mától a mozikban a Tavaszi szél, amely Magyar emberi arcát és emberfeletti harcát hivatott bemutatni. Vannak benne izgalmas villanások, de igazán csak rajongóknak ajánlott.
Robbanóanyaggal megrakott iráni csónakokkal gyújtottak fel két olajszállító tartályhajót az Öbölben. A tankerek elleni iráni támadások miatt újból teljes pánik van a világgazdaságban.
Az iráni háború miatt nem mindennapi légiközlekedési helyzet alakult ki a Közel-Keleten: rendszeresek a légtérzárak, miközben mentesítő járatok közlekednek. Mi történik egy hirtelen rakétatámadás esetén? Hogyan értesülnek a pilóták a légtérzárról? Meddig köröznek a gépek a levegőben, mikor mennek kitérő reptérre?
Oroszország wagneresekkel és GRU-sokkal védi az árnyékflottát a Balti-tengeren. Moszkva számára kulcsfontosságú, hogy ezek a hajók működjenek, de az elmúlt évben több alkalommal is megállítottak az árnyékflottához tartozó tankereket. Ha azonban a fedélzeten harcedzett veteránok vannak, az oroszokkal való konfrontációt kerülő európai hatóságok kétszer is meg fogják gondolni, hogy megállítsanak egy-egy árnyékhajót.
A békepárti Pedro Sánchez nagy igazsága és végtelen cinizmusa: a spanyol miniszterelnök az egyetlen Európában, aki azt mondja, amit országa közvéleménye hallani akar az iráni háborúról. Talán mert az ő elődje bukott bele az amerikaiak előző közel-keleti háborújában.
Honnan jöttek a kuflik, miért érdemes néha ódzkodni a tanulságos történetetektől, milyen lehetőségek rejlenek a felnőtteknek szóló képeskönyvekben, és miért lenne jobb, ha több ideje lenne a gyerekeknek semmit sem csinálni: többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Dániel Andrással.
Lesz-e közös Orbán-Magyar látogatás Kijevbe? Mekkora jelentősége lesz a Békemenetnek? Visz-e kompromisszumos javaslatot a magyar miniszterelnök Brüsszelbe? Megannyi kínzó kérdés, amikre Gulyás Gergely válaszolt is.
Pedig Lázár János szavainak értelmezésére kértük a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón.
A Samsung-üzem közelében tartott kampányeseményen azt mondta: a Tiszánál vastag dosszié gyűlt akkugyáros beszámolókból és dokumentumokból. „Ezek a gyárak ma már behálózzák az országot” – mondta.
Az elejétől a végéig meghallgattuk az ukrán Georg Spöttle agymenését, hogy kiderüljön: nem fenyegette meg Orbán Viktor unokáit, cserébe megfejtette, hogy hogyan és miért lett a magyar miniszterelnök újfasiszta és putyinista bűnsegéd, akinek ki lesz tépve a büdös nyelve. A kulcsember: Szeva bácsi.
A volt miniszterelnök-jelölt szerint Orbán Viktor hisztériukus előadásai színészi alakításnak is gyengék.
Megtaláltuk a rejtőzködő jelöltet, aki egy évvel ezelőttig büszkén vállalta politikai nézeteit, most pedig bezsákolhat pár tiszás szavazatot azoktól, akik kevéssé vannak képben a választási rendszerrel.
Mától a mozikban a Tavaszi szél, amely Magyar Péter emberi arcát és emberfeletti harcát hívatott bemutatni. Vannak benne izgalmas villanások, de igazán csak rajongóknak ajánlott.
Térképen a forgalomkorlátozások.
A VI. kerületi polgármester 2 éve még momentumos színekben szerzett mandátumot.
Ha a kormány nem módosítja a rendeletet, hogy rájuk is vonatkozzon a védett árazás.
Több másik hajót pedig meglőttek.
Az olajár ismét 100 dollár fölé ugrott, hiába a rekordmennyiségben felszabadított tartalékok. A forint megrogyott, ismét 390-nél az euró.
Hogyan születtek meg a kulfik, az elmúlt évtized legismertebb hazai mesehősei, mire lehetnek jók a felnőtteknek szóló képeskönyvek, és miért lenne jobb, ha több ideje lenne a gyerekeknek semmit sem csinálni: többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Dániel Andrással.