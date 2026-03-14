Hétvégi olvasnivalók hangulatváltásról, kampányhajráról és a háborúról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival.
Egy hónap van hátra a választásokig, ennek megfelelően volt sűrű a hét. A Fidesz kampánygépezete még magához képest is új szintet ütött meg az ukrán aranykonvojos kampánnyal és az idős ukrán férfival, aki állítólag Orbán Viktor és családja életére tör. Megírtuk, hogy az aranykonvojos botrányt nemzetközi szélsőjobboldali hálózat emelte fel a közösségi médiában, ott voltunk Vecsésen, ahol Orbán addig egyszerűsítette tovább a kampányüzenetüket, hogy szerinte a végén Zelenszkij alakít kormányt vagy ő, a vendégeket kérdeztük az utolsó DPK-n, és írtunk arról is, hogy a botladozó Orbán Balázs helyett Kaminski Fanny vette át Orbán kampányának irányítását.
A hét elején írtunk arról, hogy Tuzson Bence rejtőzködős kampányt visz Gödön, ahol amúgy a héten Magyar Péter is járt. Folytatódott sorozatunk, melyben bemutattuk, hogyan látják a Tisza kampányának alakulását az abban részt vevők, videóriportunkban Szentesen és Szentmártonkátán kérdeztük a tiszás kampányesemények résztvevőit arról, milyen közéleti hangulatot tapasztalnak maguk körül, és írtunk arról is, hogy külföldön élő tiszások hogyan tesznek azért, hogy minél több kinn élő magyart szavazásra biztassanak. A párt kampányával kapcsolatban írtunk arról is, hogy meglepetésjelölt kavarhat be a Tiszának az egri körzetben, valamint hogy hithű fideszes a Vas megyében függetlenként induló Magyar Péter. És arról is, hogy a kazincbarcikai időközi vereség nem a Tiszának, hanem a régi baloldalnak szólt. Megnéztük a héten bemutatott Magyar Péter-filmet, amit valójában nem egy dokumentumfilm, hanem egy bántóan hosszúra nyúló, érzelmes előzetes, és kérdeztük a vetítésről távozó nézőket, hogy nekik hogy tetszett a film.
A kampányhajrát kísérő publicisztikánkban pedig arról írtunk, hogy a 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. És ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának.
Eheti hétfő reggeli élő műsorunk az orosz hírszerzés magyarországi jelenlétével és az ukrán konfliktus éleződésével foglalkozott. Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő szerint elérkezhetünk egy olyan pillanathoz, amikor a közvélemény számára életszerű lesz, hogy találnak egy robbanószerkezetet, Bíró Nagy András politológus szerint pedig Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet.
Két hete kezdődött a háború Irán ellen, mellyel kapcsolatban Donald Trump még mindig összevissza beszél, de a héten az már kiderült, hogy az irániak hatalmas károkat tudnak okozni a világgazdaságnak a Hormuzi-szoros lezárásával. A héten kiderült, hogy Hamenei fia került Irán élére, foglalkoztunk a teheráni állapotokkal az olajtárolók elleni támadások után, pilótával beszélve írtunk arról, hogy a légitársaságoknak óriási kockázat a háborús zónába berepülni, és írtunk a spanyol miniszterelnök Pedro Sánchezről, aki európai vezetőként egyedül állt ki az iráni háborúval szemben, de erre belpolitikai okai is bőven voltak.
Hogyan születtek meg a kulfik, az elmúlt évtized legismertebb hazai mesehősei, mire lehetnek jók a felnőtteknek szóló képeskönyvek, és miért lenne jobb, ha több ideje lenne a gyerekeknek semmit sem csinálni: többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Dániel Andrással a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.
A félig roma, félig székely Rudi és a félig magyar, félig szíriai Dani bemegy a színházba. Ez pedig nem egy vicc eleje volt, hanem interjú a két stand-upossal.
Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.
Az elejétől a végéig meghallgattuk az ukrán Georg Spöttle agymenését, hogy kiderüljön: nem fenyegette meg Orbán Viktor unokáit, cserébe megfejtette, hogy hogyan és miért lett a magyar miniszterelnök újfasiszta és putyinista bűnsegéd, akinek ki lesz tépve a büdös nyelve. A kulcsember: Szeva bácsi.
Több ország EU- és Ukrajna-kritikus szereplői is felkapták az Oscsadbank pénzszállítóival kapcsolatos akció hírét, ami a Mediaworks-lapok elérésén is meglátszott. Ez derült ki a közösségimédia-elemzésünkből, amelyben részletesen átnéztük a Ripost, a Bors és a Metropol AI-képeit lájkoló profilokat.
Egy hónappal a választások előtt sikerült csontig lefaragni a választási üzenetet.
Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.
A napi tartalomgyártási kényszer és a nem javuló eredmények újraírják a szerepeket a Fidesz-stábban. Egy március eleji belső mérés szerint minimum öt százalék a hátrányuk a pártválasztók között.
Másmilyen kampányt visz Gödön Tuzson Bence igazságügyi miniszter, mint a választókerületének egyéb városaiban. A gödi Samsung-botrány az ellenzék kiemelt témája, ő viszont minden erejével igyekszik elkerülni ezt a kérdést.
A Samsung-üzem közelében tartott kampányeseményen azt mondta: a Tiszánál vastag dosszié gyűlt akkugyáros beszámolókból és dokumentumokból. „Ezek a gyárak ma már behálózzák az országot” – mondta.
Kopogtatás, adatbázis-építés, pultozás, aztán a választás napján jöhet az emailes megkeresés és call centerezés. Zajlik a kampányolás a Tiszában, mérésik szerint jól állnak, egyik fontos céljuk a 40 alattiakat szavazni vinni. A főpróba a március 15-i rendezvény, nagy tömeget várnak, erődemonstrációnak is szánják.
Szentesen és Szentmártonkátán kérdeztük a tiszás kampányesemények résztvevőit arról, milyen közéleti hangulatot tapasztalnak maguk körül, és mire számítanak a választásokig. Van, aki a választás miatt hazautazott Magyarországra, más azt mondja: ezt a népet kifosztották és megalázták.
A Magyarországon született, de külföldön élő választók túlnyomó többsége az ellenzéket támogatja, csak jellemzően nem megy el szavazni. A Tisza a körükben azért kampányol, hogy éljenek a választójogukkal, miközben rengeteg az adminisztrációs akadály, ami sokakat elriaszt.
A közéletből másfél éve távozott volt egri polgármester előzmény nélkül jelentette be, hogy elindul a parlamenti választáson. A körülmények miatt többen a Fideszt sejtik az indulása mögött, a politikus az ellenkezőjét állítja. Az egri körzet ráadásul politikailag egy speciális választókerület.
Megtaláltuk a rejtőzködő jelöltet, aki egy évvel ezelőttig büszkén vállalta politikai nézeteit, most pedig bezsákolhat pár tiszás szavazatot azoktól, akik kevéssé vannak képben a választási rendszerrel.
Azok, akik szerint az országgyűlési választáson csak a Fidesz vereségének mértéke a kérdéses, igencsak meglepődtek azon, hogy egy tőről metszett ellenzéki városban hogyan tudott 16 év után választást nyerni a Fidesz.
Mától a mozikban a Tavaszi szél, amely Magyar Péter emberi arcát és emberfeletti harcát hívatott bemutatni. Vannak benne izgalmas villanások, de igazán csak rajongóknak ajánlott.
Vannak, akik sírtak rajta, másnak túl sok a Magyar Péter körüli rajongás, és van, aki a film után azt mondta: kezdi elhinni, hogy lassan vége az Orbán-korszaknak. Kocsis Máté szerint pedig hányinger, aki megnézi ezt a filmet.
A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.
Pedig Lázár János szavainak értelmezésére kértük a Miniszterelnökséget vezető minisztert a Kormányinfón.
Tiborcz István szüleit úgy ismeri a közvélemény, mint egy Fejér megyei birtok gazdálkodóit. Pedig a rendszerváltás után Tiborcz Sándor és Tiborcz Sándorné a kőkemény, sokak ellenszenvét kiváltó temetkezési piacon lettek vállalkozók különböző cégekkel, miközben mindvégig Buda előkelő helyein laktak. A házaspár nagymenőkkel mozgott, üzlettársukat egyenesen a piac legnagyobb szereplőjének nevezték akkoriban a sajtóban.
A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint valószínűleg a hónap második felében engedik ki a börtönből. Így a választások után lesz majd szabad a kegyelmi ügy egyik kulcsfigurája.
Harminc évvel ezelőtt hangzott el Torgyán József féregirtó beszéde a Kossuth téren. A fideszes Szájer József akkori szavai szerint Torgyán meggyalázta az ünnepet. Az addig a választási győzelemre esélyes kisgazdák már nem tértek magukhoz, és a Fidesz úgy szalámizta le őket, ahogy elődeiket a kommunisták .
Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.
Az orosz hibrid hadviselés szakértője szerint az orosz titkosszolgák feltűnése miatt „érdemes ezzel hipotézisszerűen foglalkozni”.
Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet a Policy Solutions vezetője szerint, aki a Helyzet: van! című műsorunk vendége volt.
Az amerikai elnök egyetlen napon belül képes azt mondani, hogy lényegében befejezték az Irán elleni háborút és azt, hogy a támadásoknak még egyáltalán nincs vége. Az olajár pedig fel és le száguldozik.
Olajsokk, teljesen felbolydult piacok élelmezési válság. A világ legfontosabb kereskedelmi útvonalának kiesése hatalmas zűrzavart okoz mindenhol, és az amerikai kormánynak szemmel láthatólag fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezzel.
Az Iráni Iszlám Köztársaság eddig arra épült, hogy náluk nincs örökletesség. Állítólag Modzstaba Hamenei néhány napja megölt apja sem akarta, hogy a fia legyen az utódja.
Apokaliptikus állapotok uralkodnak Teheránban, miután az izraeli hadsereg több olajraktárt is eltalált a főváros közelében. A helyiek fullasztó levegőről, égő szemről és olajjal szennyezett esőről számolnak be, miközben az amerikaiak sincsenek oda az izraeli támadásért.
Az iráni háború miatt nem mindennapi légiközlekedési helyzet alakult ki a Közel-Keleten: rendszeresek a légtérzárak, miközben mentesítő járatok közlekednek. Mi történik egy hirtelen rakétatámadás esetén? Hogyan értesülnek a pilóták a légtérzárról? Meddig köröznek a gépek a levegőben, mikor mennek kitérő reptérre?
A spanyol miniszterelnök az egyetlen Európában, aki azt mondja, amit országa közvéleménye hallani akar az iráni háborúról. Talán mert az ő elődje bukott bele az amerikaiak előző közel-keleti háborújában.
A PiS régóta nem állt ilyen rosszul a közvélemény-kutatásokban: Jarosław Kaczyńskinak egy belső konfliktust is menedzselnie kell, a párt szavazói pedig a másik két szélsőjobboldali párthoz vándorolnak. Az új miniszterelnök-jelölt feladata, hogy visszaédesgesse őket.
Moszkva számára kulcsfontosságú, hogy ezek a hajók működjenek, de az elmúlt évben több alkalommal is megállítottak az árnyékflottához tartozó tankereket. Ha azonban a fedélzeten harcedzett veteránok vannak, az oroszokkal való konfrontációt kerülő európai hatóságok kétszer is meg fogják gondolni, hogy megállítsanak egy-egy árnyékhajót.
Nemrég még királyság volt, aztán a korrupt politikai elit játszótere. Most fölényesen nyert a szegény himalájai országban az okostelefonos tüntetők pártja, egy rapperrel az élén. Ázsia és Afrika autokratái aggódva figyelhetik, tudnak-e kormányozni „ezek a mai fiatalok”.
Az esetleges fúzió a Paramounttal sokakat nyugtalanít. Például azért, mert ha egy kézbe kerülne a CBS News és a CNN, akkor politikai nyomás alá kerülhetne az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb hírtelevíziója.
