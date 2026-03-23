Akit mindenki meghallgat, de senkit sem érdekel, amit mond

Jó reggelt kívánok ennek az egyelőre még napsütéses hétnek az elején! Újra itt a 444 reggeli – és nem az egyetlen – hírlevele, benne a hétvége fontosabb híreivel, anyagaival. De előtte olvasói felhívás:
Keressük azt, aki a legobskúrusabb, legedgybb politikai tartalmat fogyasztja az interneten. Függője vagy az ÖT-nek? Lentulai Krisztián Facebook-oldala a guilty pleasure-öd? Te is Nógrádi Györgyre futsz a Moszkva folyó partján, mint Szijjártó Péter? Oszd meg velünk!
Őrült tempóban érkeztünk meg a kampányfinisbe: a hamiszászlós héten Orbán olyat csinált, amit 16 éve nem láttunk tőle, Magyar Péter lecsapott Gulyás Gergely MZP-pillanatára, Kocsis Máté pedig már börtönt emleget Matolcsy Ádámékkal kapcsolatban.
A Washington Post arról írt, hogy az orosz hírszerzés egy Orbán Viktor elleni merényletet javasolt, ami szerintük alapvetően megváltoztatná a kampány paradigmáját. Az ukrán propagandasajtó és magyarországi partnereik is önmerényletekről hadoválnak – reagált a cikkre Szijjártó Péter. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint senkit nem lephetett meg a hír, miszerint Orbán emberei az Európai Tanács üléseinek minden részletéről tájékoztatják Moszkvát, senkit sem érhet meglepetésként.
Magyar Péter már „Nem akarunk háborút!” jelszóval kampányol a Fidesz ellen. 1989-ben elképzelhetetlen volt, hogy egy jelölt ne nyilatkozzon, most nincs könnyű dolgunk a tiszásokkal. A Tisza fórumán egy ideges férfi egy nagy késsel hadonászott, bilincsben vitték el. Magyar azt ígérte, ha kormányra kerülnek, rendszeres alkohol- és drogtesztet fognak végeztetni a politikusoknál.
A kecskeméti önkormányzat DK-s képviselője arra kérte Dobrev Klárát, hogy őt is zárja ki a pártból, miután a DK pénteken kizárta a pártból a visszalépés mellett döntő Kopping Ritát, a párt kecskeméti országgyűlési képviselőjelöltjét.
Orbán a CPAC-en azt mondta, Trump győzelme óta jobb hely lett a nyugati világ, másnap már nagyon borúsan látta a két barátja által Irán ellen indított háború következményeit. A Kárpát-medence külpolitikai 5D-sakkmesterének mindenki felveszi a telefont, de senkit nem érdekel, amit mond: Trumpot és Putyint nem tudja meggyőzni, hogy ne háborúzzanak, Zelenszkijt nem tudja meggyőzni, hogy nyissa meg a csapot, Brüsszelről pedig jobb nem is beszélni.
Zsiday Viktor a magyar gazdaság jövőjéről azt mondta, a mutyiszférát ki kell iktatni, a piaci mechanizmusokat meg visszaerősíteni.
Már a debreceni fideszes polgármester szerint sem stimmel minden az akkugyárakkal: Papp László szerint „nagyon sok kívánnivalót hagy maga után”, amit mostanában tapasztaltak az akkugyárakkal kapcsolatban.
Donald Trump fontolgatja az Irán elleni háború leállítását: Irán február 28-i megtámadása óta ez volt a legerősebb jelzés az amerikai elnöktől a háború befejezésére. Mégis 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, a fenyegetésre válaszul az iráni hadsereg közölte, célba fogja venni az „Egyesült Államokhoz és a térségben lévő rezsimhez tartozó” energetikai és sótalanító infrastruktúrát.
Shahedek rombolták, magyar önkéntesek összerakták az ukrán ovit: miközben itthon tombol az ukránellenes propaganda, vannak magyarok, akik ilyenkor indulnak segíteni a front közelébe – helyszíni riport Harkivból.
Több százezren tüntettek Prágában a kormány ellen: a tüntető tömegek nem kérnek a demokrácia leépítéséből, az oligarchák növekvő befolyásából, az orosz fenyegetés relativizálásából.
A Gerta Schnirch című regény a brünni németek háború utáni kitelepítését dolgozta fel, ami sokáig tabu volt Csehországban: a regényből készült, nálunk is látható film egyáltalán nem fél kényelmetlen kérdéseket feltenni.
A Jeti Mozi bemutatta Püsök Botond Túl közel című 2022-es dokumentumfilmjét: Andrea egyedül épít biztonságos új életet két gyerekének, miután a kislánya szexuális zaklatásával vádolt expartnerét börtönbe zárják, de a ő küzdelmeit folyamatosan megnehezíti a bigott közösség, amiben él.
És megint volt Borízű hang is.
Készült Magyarország Kormánya megbízásából. Gulyás Gergely a múlt héten még nem tudott róla.
Sokan magától értetődőnek vesszük, hogy a vadon szedett gombát aztán simán be is vizsgáltathatjuk, pedig ez máshol közel sem ilyen természetes. Gombaszakellenőrök meséltek nekünk a hazai rendszer megszületéséről, és hogy hogyan alakítja a klímaváltozás a gombahelyzetet.
Felszólította a minisztereket, hogy a következő 22 napban inkább már ne csináljanak semmit. „Abból nagy baj nem lehet” - mondta Zircen.
Komárom-Esztergom megyében történt az incidens, Radnai Márk fórumán. Senki nem sérült meg.
Jegeskávé helyett forró víz, wellnessként tálalt hagyományos kínai praktikák: népszerű a „Chinamaxxing” az amerikai fiatalok körében. Miközben Kína alternatívaként jelenik meg a közösségi médiában, a jelenség legalább annyira szól az Egyesült Államok belső válságairól és kiábrándultságáról, mint a valódi kulturális nyitásról.
A cég szerint 175 dollárig is emelkedhet az olajár. Jelenleg 106 dollár a Brent olaj jegyzése.
Orbán Nógrádi Györgytől átvéve a szót váratlanul közölte, hogy ha lesz is amerikai-izraeli katonai győzelem Iránban, az sem jelent semmi jót.
Többen fazekakat és serpenyőket ütögetve tiltakoztak Havanna központjában, Morón városában tüntetők pedig felgyújtották a Kommunista Párt helyi székházát.
Új intézkedéscsomaggal mérséklik a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását.
A Tisza egyre több országgyűlési képviselőjelöltje hirdeti meg, hogy hol lehet velük találkozni. Beszéltünk kiábrándult fideszes és csalódott DK-s aktivistával, aztán próbálkoztunk képviselőjelölttel is.
„Ez az egyik oka annak, hogy csak akkor szólalok fel, amikor feltétlenül szükséges, és csak annyit mondok, amennyi szükséges” – mondta a lengyel miniszterelnök.
Csütörtökön még 19 fokos meleg lehet, hétvégén már csak 6 és 12 fok között várható a csúcshőmérséklet.
Már az Orbán elleni merénylet puszta felvetése is rávilágít arra, hogy milyen nagy a tét Moszkva számára a magyar választásokon.
Márki-Zay Péter és Lázár János városába érkezett a miniszterelnöki utcaturné. Amikor a tömegben a mocskos és a hajrá Fidesz összeadódott, a beszédekből semmit sem lehetett hallani. Orbán egyébként megérti, ha egy fiatalember miniszterelnök akar lenni.
Taktaharkányban nem egy, hanem két „piac” is épült a 37 millió forintos támogatásból, de Hadházy szerint ez nem sok mindenen változtat.
Szándékosan félrevezető kijelentései jelentős kárt okoztak egyes befektetőknek.
Vagy EU, vagy Moszkva, ez itt a kérdés - írta Fluor.
Fő az optimizmus.
Afrika fókuszú válogatás napkezdéshez: Zakhorov, azaz Zahár Fanni a Hangoverben.
A megafonos akció után két nappal jártunk az Allee mozijában. Az online értékesítő rendszer ismét telt házat jelzett, a film mégis szinte üres terem előtt ment le. Aznap Pócs János is forgatott a Magyar Péter bábuval egy üres moziban, ami miatt a Cinema City vizsgálatot indít.
Meditatív, avantgárd propaganda. Szavaknak látszó, jelentésvesztett vonalgyűjtemények. Idén a Békemeneten osztották a legkeményebb cuccot, amitől elfelejted az egész elmúlt 16 évet.
Itt hallottad először: 26-os választás pontos erdeménye. Orbán haverjai elintézik az ezer forintos benzint. Trump tudja, mit csinál? Nemzeti Black Metal Programot! Csihar for tisztikereszt! Marokkó bezzeg elintézte – ilyen egy jól működő futballautokrácia!
Ez azonban az Egyesült Államok háború költségének csak a töredéke: az első 12 nap 16,5 milliárd dollárba kerülhetett.
Irán értesítette erről a Nemzeti Atomenergia-ügynökséget is.
Egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.
A harctéri adatok stratégiai erőforrássá váltak Ukrajna számára, amely a világ legkiterjedtebb valós harctéri adatkészletét halmozta fel. Ezeket a képeket és videókat amiket olyan körülmények között gyűjtöttek, amelyeket semmilyen szimuláció nem képes visszaadni. Ez az adathalmazt kínálnák fel a partnereiknek, persze nem ingyen.
„Ma reggel Bécsben kezdtem a napot, ahol vizelet- és hajmintát vettek tőlem” – jelentette be a Tisza Párt elnöke.
A magyar miniszterelnök szerint nagyon sokat köszönhet a világ Trumpnak.
Ha az argentinoknak ment, nem lehet, hogy nekünk is menni fog? A közgazdász szerint még visszaterelhető Magyarország az EU-s konvergenicapályára, és ez éávekre elegendő növekedési tartalék lenne. De az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Szerdai podcastunk átirata.
A Jeti Mozi bemutatja Püsök Botond Túl közel című dokumentumfilmét.