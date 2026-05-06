Ez a hírlevél hitet ad, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mezsgyéjén

Jó reggelt, meleg van és pereg az élet, ez pedig itt a napindító hírlevelünk, az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:
Balásy Gyuláról szólt a tegnap: a fideszes gyűlöletkampányok kivitelezője hétfő este adott pityergős interjút, illetve ekkor ajánlotta fel vállalatait az államnak. A rendőrség kedden bejelentette, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indítanak vele szemben, mi meg megírtuk, hogy azért maradnának bőven érdekeltségei, illetve hogy cégeivel egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra, ami egy jogász szerint vissza sem tudja utasítani az ajánlatát. Tegnap estére megjelent az első részletesebb belső beszámoló is arról, hogy Balásy cégei hogyan áraztak mindent iszonyatosan durván túl a piaci árakhoz képest, de az állami szereplők mégsem mehettek máshoz.
A fideszes nyilvánosságban közben érezni a zavart, egyszerre jelenik meg, hogy Balásy miatt veszítettek, mint ahogy az is, hogy jó előre eltervezett államcsínyt látunk, bármit is jelentsen ez. Érdekes fordulat volt még, hogy a Használtautó és a Kifli is most érezte úgy, hogy ideje otthagyni Balásy cégeit. Karácsony Gergely arról posztolt az ügy nyomán, hogy itt a lehetőség végre, hogy megtisztítsuk a városainkat egyszer és mindenkorra a vizuális környezetszennyezéstől, mi pedig Balásy eddigi karrierjét osszefoglalva arról írtunk, hogy inkább vádalkut ajánljon fel, ne a cégeit, valamint fotókkal alátámasztva arról, hogy életműve a NER vegytiszta embertelensége.
Megy előre az NKA-ügy is: ma reggel megírtuk, hogy megszereztük Pataky Attila NKA-s pályázatát, amiben „napfényben utazó jövendőt" és egyéb zagyvaságokat prognosztizált, tegnap pedig arról, hogy Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott NKA-támogatást. A nap folyamán még hír volt, hogy Magyar Péter ígéretet tett, kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek, valamint hogy Hankó minisztert, Bús Balázst és Nagy Mártont lökte a busz alá az Indexnek nyilatkozó illetékes az NKA-botrány ügyében.
Kiderült, hogy hasonló elvek alapján osztották a pénzeket egy másik alapból, a Városi Civil Alapból Budán, ahol hatszor akkora összeget kapott egyetlen rózsadombi fideszes képviselő kamualapítványa, mint az évi 300 ezer embernek programokat kínáló II. kerületi kultúrcég. Az NKA-s botránnyal kapcsolatban írtuk még, hogy az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert az NKA nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem, valamint hogy friss döntés volt a szervezettől, hogy mivel szakmailag nem megalapozott, nem kap támogatást 2026-ban a Szegedi Szabadtéri Játékok.
Beszámoltunk arról is, hogy esik szét az óbudai propagandagyár: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból, és kapcsolódott ehhez, hogy Fekete-Szalóky Zoltán távozik a kampányban gigantikusakat hazudó Index főszerkesztői posztjáról, valamint hogy valamiért mégis kivizsgálja a versenyhivatal a Indamedia-Ringier felvásárlást, azaz a Blikk neres bekebelezését. Orbán közben azt állítja, hogy a DPK-k fontos pillérét jelentik a „nemzeti oldal” megújításának, ami nem sok jót ígér a „nemzeti oldal” számára.
Kedden lett új elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának, Pósfai Mihály személyében, és hír volt még itthonról, hogy
Még ha főleg belföldi hírekről is szólt a tegnap, világszerte azért sok minden történt. Például Trump pár nap után megint váltott, és most épp felfüggeszti a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét az USA. Valamint írtunk arról, hogy
A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. gyakran nyert azzal közbeszerzést, hogy nagyon rövid határidőket vállalt, amivel a nagy ágazati szereplők nem tudták felvenni a versenyt.
Az MTA frissen megválasztott elnöke nem hiszi, hogy a HUN-REN mostani vezetőinek helyük lenne a tárgyalóasztalnál, ahol a kutatóintézetek és az akadémia viszonyára vonatkozó új koncepciót alakítják ki.
A NER-es médiamogul felajánlotta a cégeit az államnak, kérdés, mit lehet ezzel kezdeni.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint igenis a tartalomra és nem pofára adták a pénzt.
Nem győzték meg Hankó Balázs szavai arról, hogy nem történt bűncselekmény.
A Pesti Srácok főszerkesztője szerint a milliárdost kényszerítették, és bárki lehet a következő.
Felmerült, hogy a Németországból kivont katonákat keletre vinnék át, de a lengyel miniszterelnök nem akarná aláásni az európai szolidaritást.
Bár a Fidesz papíron fordít kultúrára, az máshova megy. Az irodalmi lapok többségét megszűnés fenyegeti.
Jó likviditású bérlőt keresnek maguk helyett, aki átvállalja tőlük a havonta több millióra rugó cechet.
Az államfő informális kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal, és arról biztosít mindenkit, hogy Nyugat-barát kormánya lesz az országnak.
De ez sem rekord, azt erre a napra 1946 óta tartja Kaposvár.
Fideszes politikusok, álcivil szervezetek és énekesek is feltűnnek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatottjai között. Bemutatunk pár érdekes nyertest.
A Használtautó „a vállalati kommunikációs feladatokat a jövőben belső erőforrásokkal” oldja meg, míg „a Kifli Magyarországon olyan ügynökséggel folytatja PR- és kommunikációs munkáját, amely nem áll semmilyen kormányzati vagy állami tulajdonban”.
„Első példa: médiavásárlás. Kértünk ajánlatot a legnagyobb elérésű hazai bringás oldaltól. Egy PR-cikk 250 ezer forint + áfa lett volna, ami teljesen rendben lévő ár. Mire az ajánlat a New Landtől hozzánk került, 966 ezer forint + áfa lett belőle.” Nemcsak óriásplakátokra ment el a pénz. Révész Máriusz munkatársa kitálal.
Öntötte ránk a propagandát, kikerülni sem lehetett.
Hankó és Nagy találta ki, hogy osszák szét az NKA felhalmozódott tartalékát, Nagy hagyta ezt jóvá, Hankó személyesen kérte, hogy a pályázatok eredményét megtalálhatatlan módon tegyék ki a honlapra. Legalábbis ezt állítja az NKTK főigazgatója, aki maga is érintett az ügyben.
A fideszes kocsma pedig hatvanszor - 60-szor - annyit. Őrsi Gergely ezen kiakadt.
„Az az érzésem, hogy nem lehetett más a végeredmény”, mondta a politikus, aki az utolsó napig azzal kampányolt, hogy esélytelen a tiszás ellenfele, aki végül 61:27-re verte őt.
Azt kéri, hogy az új oktatási kormányzat vizsgálja felül a Nemzeti Alaptantervet.
Az ukrán hadsereg fokozta a támadásait a tervezett győzelemnapi tűzszünetek előtt.
A bukás után Orbán először jelentkezett be érdemben a Digitális Polgári Körökben, és azt írta a tagoknak, hogy a kiállásukat „mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben”.
Az államnak felajánlott cégeiből 92 milliárdnyi osztalékot vett ki az elmúlt években, és még így is marad 9 érdekeltsége. A rendőrség kedden délután bejelentette, hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított a propagandamilliárdossal szemben.
Bujáki Ferenc már harmadszor trükközött, mire a biztonságiak kiszúrták. Sajnálja az egészet.
Az ÁSZ a Tett és Védelem Alapítvány gazdálkodásának ügyében költségvetési csalás gyanúja miatt az illetékes hatósághoz fordult.
Annak alapján kiderülne, hogyan szivattyúzhatott ki súlyos tízmilliárdokat az állami megrendelésekből Rogán Antal kegyeltje, és az is, hogy merre folytak tovább ezek a pénzek. Utána jöhetne a NER által leuralt többi piac.
Az elutasításról szóló levelet május 4-én írták alá.
Túró Tamás polgármestert is kihallgatták.
Robert Fico szerint ha beüt a krach, majd katonai igényeket is kielégítenek a kórházak.
Az összefonódást a két fél nem volt köteles jelenteni a GVH-nál, de március elején valakik új információkat juttattak el a hivatalhoz.
A lap két nappal ezelőtt helyreigazítást volt kénytelen közzétenni a nem létező Tisza-adócsomag ügyében.
„Megbocsátást vár netán? Szerintem az biztosan nem jár neki. Sem neki, a végrehajtónak, de a megrendelőknek sem, ezt se feledjük” – írta a főpolgármester Balásy Gyuláról.
Trump szerint óriási előrelépés történt, Irán szerint az amerikaiak visszavonultak.
„Egy remek kollégám mondta ma nekem: »Tamás, milyen emberek voltak körülöttünk?!«” – írja a Fidesz kommunikációs igazgatója.
De van a cégcsoporttal kapcsolatban egy másik eljárás is, túlárazott szerződések miatt hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak.