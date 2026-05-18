A fideszesek legnagyobb baja, Orbán Viktor gyanúsan kicsi ágya

Belföld

Tizenhat éven át egyáltalán nem zavarta a Fideszt, hogy az ellenzék csak dísznek ült a Parlamentben, most viszont a saját bőrükön érzik ennek minden hátrányát. Közben a Tisza-kormány nem hagy ki egy lehetőséget sem, hogy a fejükre olvassa a bűneiket, és még csak nem is ez a legnagyobb bajuk.

Nemcsak a politikusoknak, a Fidesz kultúrharcos ikonjainak is új időszak jön.

Orbán gyanúsan kicsi vaságyától a golfminisztériumig: Magyar Péterrel bolyongtunk a Várban. Ott voltunk az új miniszterelnök és Havasi Bertalan végkielégítésről szóló szócsatáján a tetőteraszon is – írtunk arról, hogy előbbi gyorsan kirúgta utóbbit, ahogy arról is, hogy Gulyás Gergely szerint a Havasit bevédő posztját nem ő, hanem a munkatársai törölték az oldaláról. Orbán Viktornak 38,8 milliós végkielégítés jár, egy kárpátaljai gyerekotthonnak adja.

„Márványlapok az elnöki fürdőben, bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal” – Magyar Péter Varga Zs. Andrással vitatkozik a Kúria épületének luxusáról.

„Az elmúlt 16 év legsúlyosabb hatása a társadalom mentális állapota” – mondta lapunknak L. Ritók Nóra. Választási befolyásolásról, 16 év problémáiról és az új kormány előtt álló kihívásokról kérdeztük az Igazgyöngy Alapítvány létrehozóját. Arról is kérdeztük, vállalna-e pozíciót a Tisza-kormányban.

Írtunk a személyre szabott tudományos megaprojektről, amire a Nobel-díjas Krausz Ferenc kapott 261 milliárd forintot Hankó Balázstól két hónappal a választás előtt. Furcsa dolgokat találtak Magyar Péterék Lázár János volt minisztériumának pincéjében. Romos épület van a székhelyén a volt fideszes parlamenti képviselőhöz köthető cégnek, 40 millió forint NKA-pénzzel dobták meg a választás előtt.

Első nem miniszteri interjúját a Magyar Nemzetnek adta Orbán Viktor, aki jobbszélről építené újra a Fideszt, és még mindig nem látja tisztán, miért veszítették el a fiatalokat.

Részletes adatokkal szólt vissza a maga ellen vizsgálatot kérő Pintérnek az új egészségügyi miniszter, aki szerint a volt belügyminiszter öröksége az „elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat”. Sztrádakoncesszió, mohácsi Duna-híd, Budapest-Belgrád vasútvonal – első miniszteri interjújában Vitézy Dávid felsorolta, miket tervez felülvizsgálni.

Orvostechnikai mérnököt és a Cambridge-i Egyetemen diplomázott korábbi tanácsadóját jelöli a Tisza a két megüresedett európai parlamenti helyre.

Hat évvel a modellváltás után hallgatók és oktatók egy része autonómiát és vezetőváltást követel az SZFE-n. A rektor szerint nyitott kapukat döngetnek, a kritikusok szerint viszont sem az elvárásaik nem teljesültek, sem érdemi párbeszéd nem indult.

Külföld

Ukrajna úgy átvette a kezdeményezést a fronton, hogy a győzelem napi parádét is már Zelenszkij ironikus „engedélyével” tartották meg az oroszok. Nem kap tovább mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem.

Trump nem szeretné, ha Tajvan függetlenedne, „9500 mérföldet kellene utaznunk, ha meg akarnánk vívni a háborút”. Az amerikai elnök után Vlagyimir Putyin is Kínába utazik.

Megölték a Hamász gázai vezetőjét, és Donald Trump szerint az ISIS második parancsnokát is. Az amerikai elnök visszatért a bombasztikus fenyegetésekhez Iránnal szemben.

Kultúra

Meditatív utazás az óbudai panelrengeteg fölött: Pápai Gergő élő elektronikával kísért lassúfilmjén a Flórián téri panelek, a római kori romok és a városrész életét ellehetetlenítő autós infrastruktúra gabalyodik teljesen egymásba.

15 éve nincs már Moszkva tér: utcaátnevezésben világhatalom vagyunk. Miért nem lehet egy utcát csak úgy hívni, hogy göröngyös? Száz év névcsatái az utcatáblákon a Fortepan képein: időutazásra ne vigyél Budapest-térképet.

Sport

Rengeteg meglepetést hozott az alsóbb osztályú angol fociszezon: az egész világot bejárta az ötödosztály utolsó fordulójának egészen hihetetlen hajrája, és a Football League mindhárom osztályát olyan csapat nyerte, amelyre előzetesen kevesen számítottak. Mégis az idény végén mindent háttérbe szorít a kémbotrány, amely a Premier League-be jutást is befolyásolhatja.

Podcast

Borízű hang #270 [H]: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon.