A fideszesek legnagyobb baja, Orbán Viktor gyanúsan kicsi ágya

Tizenhat éven át egyáltalán nem zavarta a Fideszt, hogy az ellenzék csak dísznek ült a Parlamentben, most viszont a saját bőrükön érzik ennek minden hátrányát. Közben a Tisza-kormány nem hagy ki egy lehetőséget sem, hogy a fejükre olvassa a bűneiket, és még csak nem is ez a legnagyobb bajuk.

Orbán gyanúsan kicsi vaságyától a golfminisztériumig: Magyar Péterrel bolyongtunk a Várban. Ott voltunk az új miniszterelnök és Havasi Bertalan végkielégítésről szóló szócsatáján a tetőteraszon is – írtunk arról, hogy előbbi gyorsan kirúgta utóbbit, ahogy arról is, hogy Gulyás Gergely szerint a Havasit bevédő posztját nem ő, hanem a munkatársai törölték az oldaláról. Orbán Viktornak 38,8 milliós végkielégítés jár, egy kárpátaljai gyerekotthonnak adja.

„Az elmúlt 16 év legsúlyosabb hatása a társadalom mentális állapota” – mondta lapunknak L. Ritók Nóra. Választási befolyásolásról, 16 év problémáiról és az új kormány előtt álló kihívásokról kérdeztük az Igazgyöngy Alapítvány létrehozóját. Arról is kérdeztük, vállalna-e pozíciót a Tisza-kormányban.

Írtunk a személyre szabott tudományos megaprojektről, amire a Nobel-díjas Krausz Ferenc kapott 261 milliárd forintot Hankó Balázstól két hónappal a választás előtt. Furcsa dolgokat találtak Magyar Péterék Lázár János volt minisztériumának pincéjében. Romos épület van a székhelyén a volt fideszes parlamenti képviselőhöz köthető cégnek, 40 millió forint NKA-pénzzel dobták meg a választás előtt.

A Nobel-díjas Krausz Ferencnek gratulál Orbán Viktor 2024. augusztus 24-én.
Részletes adatokkal szólt vissza a maga ellen vizsgálatot kérő Pintérnek az új egészségügyi miniszter, aki szerint a volt belügyminiszter öröksége az „elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat”. Sztrádakoncesszió, mohácsi Duna-híd, Budapest-Belgrád vasútvonal – első miniszteri interjújában Vitézy Dávid felsorolta, miket tervez felülvizsgálni.

Hat évvel a modellváltás után hallgatók és oktatók egy része autonómiát és vezetőváltást követel az SZFE-n. A rektor szerint nyitott kapukat döngetnek, a kritikusok szerint viszont sem az elvárásaik nem teljesültek, sem érdemi párbeszéd nem indult.

Ukrajna úgy átvette a kezdeményezést a fronton, hogy a győzelem napi parádét is már Zelenszkij ironikus „engedélyével” tartották meg az oroszok. Nem kap tovább mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem.

Trump nem szeretné, ha Tajvan függetlenedne, „9500 mérföldet kellene utaznunk, ha meg akarnánk vívni a háborút”. Az amerikai elnök után Vlagyimir Putyin is Kínába utazik.

Megölték a Hamász gázai vezetőjét, és Donald Trump szerint az ISIS második parancsnokát is. Az amerikai elnök visszatért a bombasztikus fenyegetésekhez Iránnal szemben.

Meditatív utazás az óbudai panelrengeteg fölött: Pápai Gergő élő elektronikával kísért lassúfilmjén a Flórián téri panelek, a római kori romok és a városrész életét ellehetetlenítő autós infrastruktúra gabalyodik teljesen egymásba.

15 éve nincs már Moszkva tér: utcaátnevezésben világhatalom vagyunk. Miért nem lehet egy utcát csak úgy hívni, hogy göröngyös? Száz év névcsatái az utcatáblákon a Fortepan képein: időutazásra ne vigyél Budapest-térképet.

Rengeteg meglepetést hozott az alsóbb osztályú angol fociszezon: az egész világot bejárta az ötödosztály utolsó fordulójának egészen hihetetlen hajrája, és a Football League mindhárom osztályát olyan csapat nyerte, amelyre előzetesen kevesen számítottak. Mégis az idény végén mindent háttérbe szorít a kémbotrány, amely a Premier League-be jutást is befolyásolhatja.

Borízű hang #270 [H]: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon.

Mire ígért 261 milliárdot Hankó Balázs két hónappal a választás előtt? A személyre szabott tudományos megaprojekt, amit azonnal felmondott Magyar Péter

A volt MTA-elnök Lovász László szerint hasznos célokra ment volna a Nobel-díjas Krausz Ferencnek adott 261 milliárd, de a költségvetést nem látja át.

Kolozsi Ádám
A 444 cikke után törölte a gyerekeket felhasználó videóját Bódis Kriszta

Miután megírtuk, hogy ott folytatja a gyerekek kampánycélú felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta, a videót egy képre cserélte a bejegyzésben, aminek a szövegét is kiegészítette.

Székely Sarolta
Nem kap tovább mentességet az amerikai szankciók alól az orosz tengeri olajkereskedelem

Az iráni háború miatt kaptak ideiglenes engedélyt arra, hogy az április 17-ig tartályhajókra rakodott orosz eredetű nyersolajat és kőolajtermékeket továbbra is értékesíthessék és szállíthassák.

Bábel Vilmos
Sopron 19 utcájában mutattak ki azbeszttel szennyezett követ

Harmincnégy útszakaszt vizsgáltak meg. Átmeneti megoldásként sebességkorlátozás és kálcium-klorid kezelés jöhet.

Haász János
„Márványlapok az elnöki fürdőben, bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal” – Magyar Péter Varga Zs. Andrással vitatkozik a Kúria épületének luxusáról

A Kúria tiltakozik, Magyar felszólította Varga Zs. Andrást a távozásra.

Bábel Vilmos
Tiltakozások miatt kirúgott tanárok: Lannert Judit bejelentése hatalmas elégtétel számunkra

Az új oktatási miniszter programadó meghallgatásán a Tanítanék alapítói szerint egy sor olyan dologról beszélt, ami miatt ők évekkel korábban a polgári engedetlenség eszközéhez nyúltak.

Bódog Bálint
Donald Trump szerint megölték az ISIS második parancsnokát

Nigériában mértek csapást az ISIS második számú parancsnokára.

Székely Sarolta
Kemény meccsen nagyot harcolt, de másodjára is kikapott a magyar jégkorong-válogatott az elit-vb-n

A magyar válogatott bukta az első kulcsmeccsét az A csoportos jégkorong-világbajnokságon, de még nincs veszve semmi, kedden este a szintén nullán álló britek következnek.

Gazda Albert
„Akkor nézzük” – részletes adatokkal szólt vissza a maga ellen vizsgálatot kérő Pintérnek az új egészségügyi miniszter

Hegedűs szerint Pintér öröksége az „elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat”.

Bábel Vilmos
A délelőtti gatyánál kilógatós, kólás dobozos szóváltás után Magyar Péter kirúgta Havasi Bertalant

A miniszterelnök azonnali hatállyal mentette fel Orbán Viktor volt sajtófőnökét.

Haász János
Bajnok a Győr, Kubatovék csak másodikak, de a Fradi elnöke nem volt hajlandó gratulálni

1-0 nyertek Kisvárdán, így hiába győzött a Ferencváros is. Ez a Győr ötödik bajnoki címe, legutóbb még Pintér Attilával sikerült.

Szily László
Hiába nyert a magyar kézilabda-válogatott, nem jutott ki a vb-re

A szerbek összesítésben egy góllal többet lőttek.

Herczeg Márk
Sztrádakoncesszió, mohácsi Duna-híd, Budapest-Belgrád vasútvonal – Vitézy Dávid felsorolta, miket tervez felülvizsgálni

A miniszter a kulcsfontosságú fővárosi beruházások elindítása érdekében már egyeztetett Karácsony Gergellyel.

Haász János
Orbán Viktornak 38,8 milliós végkielégítés jár, egy kárpátaljai gyerekotthonnak adja

Közzétette az adománylevelet is, amiben megígéri, hogy továbbutalja a pénzt a kárpátaljai gyermekotthonnak. Magyar azt üzente, várja a számlaszámot, az állam közvetlenül utalja majd a pénzt.

Székely Sarolta
Gulyás Gergely szerint a munkatársai törölték a Havasi Bertalan felmentésére vonatkozó posztját

Kitart mellette, hogy Magyar Péter jogszerűtlenül mentette fel a helyettes államtitkárt.

Inkei Bence
Orvostechnikai mérnököt és a Cambridge-i Egyetemen diplomázott korábbi tanácsadóját jelöli a Tisza a két megüresedett európai parlamenti helyre

Magyar Péter és Tarr Zoltán a magyar parlamentben (illetve a kormányban) folytatják, a helyükre új képviselőket kellett a pártnak jelölnie. A Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd.

Bábel Vilmos
„A gatyámnál fogva még kilógathatsz, hogy jobb legyen a látvány” – Karmelita-túrája közben Magyar Péter összefutott Havasi Bertalannal, szürreális beszélgetés lett belőle

Ami egy kólásdoboz-incidens után azzal ért véget, hogy találkoznak a bíróságon.

Haász János
Furcsa dolgokat találtak Magyar Péterék Lázár János volt minisztériumának pincéjében

Megsemmisített iratok, Fidesz-kampányanyagok. Feljelentést tesznek.

Inkei Bence
Trump után Putyin is Kínába utazik

Kétnapos látogatást tesz Pekingben az orosz államfő, Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Li Csiang kormányfővel is tárgyalni fog.

Haász János
Romos épület van a székhelyén a volt fideszes parlamenti képviselőhöz köthető cégnek, 40 millió forint NKA-pénzzel dobták meg a választás előtt

Az újabb nyertes: Szabó Zsolt.

Bábel Vilmos
Nemcsak a politikusoknak, a Fidesz kultúrharcos ikonjainak is új időszak jön

Szemezgetés az alkotókból, akik a legtöbbet profitáltak az előző rendszerből Pataky Attilától a giccsfestőn át Mága Zoltánig.

Ács Berta
Megölték a Hamász gázai vezetőjét

Az elmúlt hónapokban Iz ad-Dín Haddád állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.

Haász János
Trump visszatért a bombasztikus fenyegetésekhez Iránnal szemben

Az amerikai elnök azt írta, hogy „ketyeg az óra”, és Teheránnak gyorsan lépnie kell, különben „nem marad belőle semmi”.

Inkei Bence
Trump nem szeretné, ha Tajvan függetlenedne, „9500 mérföldet kellene utaznunk, ha meg akarnánk vívni a háborút”

Azt is jelezte Tajpejnek, hogy ne számítsanak korlátlan amerikai támogatásra, ha kitörne a háború.

Bódog Bálint
Ukrajna úgy átvette a kezdeményezést a fronton, hogy a győzelem napi parádét is már Zelenszkij ironikus „engedélyével” tartották meg az oroszok

Szakértők szerint a háborúban a kezdeményezést Ukrajna ragadta magához, szinte minden tekintetben egyre nagyobb terheket ró Oroszországra. Az ukránoknál van a drónfölény, egyszerre pusztítják az orosz energetikai infrastruktúrát és a logisztikát, sőt, Putyin szégyenszemre csak Zelenszkij „engedélyével” tudta megtartani minden idők legszegényesebb győzelem napi parádéját.

Takács Lili
Borízű hang #270 [H]: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon

Ki épített stadiont Azahriahnak? Ne támogasson az állam semmit! De Gómezt és Mágát semmiképpen. Versenyképes sonkákat! Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? A túlértékelt zuhanyrózsa.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
Orbán Viktor még mindig nem látja tisztán, miért veszítették el a fiatalokat

„Ennek megfejtéséhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz” – mondta a „fiú Felcsútról, a Kolozsvári utcából” a Magyar Nemzetnek. Az interjúban „kényszerű szuverenitási küzdelmekről” beszélt és felfedezte a sajtószabadságot.

Székely Sarolta
Egy hete miniszterelnök Magyar Péter, de a miniszterelnok.hu még mindig Orbán Viktor személyes játszótere

Hogy mennyire összefonódott Orbán Viktor személye, a Fidesz és a miniszterelnök mint intézmény a NER tizenhat évében, arról árulkodik, hogy az oldallal kapcsolatos észrevételeket a honlap@orbanviktor.hu-ra kell küldeni, de az orbanviktor.hu a Fidesz weboldalára van átirányítva.

Haász János
