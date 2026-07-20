Sulyok ment, a spanyolok nyertek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy igen sűrű hétvége után: Sulyok Tamás távozott, Spanyolország a világbajnok, ma pedig már megy tovább a nyári parlamenti dömping, érdemes lesz ma is követni minket.
Eseménydús hétvége volt, hiszen szombat késő délután Sulyok Tamás bejelentette, hogy bár a magyar jogállamiság végének tartja, de nem lát más utat, és aláírja a felmentését jelentő alaptörvénymódosítást, így hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait. A döntésre készülve írtunk arról, hogy a Fidesznek egy szalmabáb lett volna a legjobb, de Sulyok Tamás is megtette, valamint megnéztük, mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó elnök különös közösségi médiás küszködése.
Sulyok bejelentésére reagálva Magyar Péter arról beszélt, hogy jobb lett volna hamarabb, de most várják a tippeket, ki legyen az ország következő köztársasági elnöke, míg Orbán Viktor az Egyesült Államokból a vébédöntőre hangolódva panaszkodott önkényre. Magyar másnap már arról posztolt, hogy Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek, úgyhogy az ötletbegyűjtés a jelek szerint gyorsan lement.
Írtunk emellett arról, hogy Palkovics László barátja és bizalmasa milliárdokkal gyarapodott, miközben az állam rászokott az általa készített szoftverekre, arról, hogy félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között, és hír volt, hogy Magyar Péter azt is bedobta a hétvégén, hogy ő szíve szerint 16 évre vinné le a választási korhatárt. Valamint beszámoltunk arról is, hogy
A vasárnap esti döntőben a spanyolok egy kínkeserves meccsen győzték le az argentinokat, akik nem épp a foci legszebb arcát mutatták be tegnap.
Miután felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását, Fejér megye legfideszesebb településein kérdeztük az embereket arról, hogyan érinti őket a változás. Sokan a Hír TV-vel pótolják az M1-et, volt, aki idős szülei miatt várja vissza a „legendás” csatornákat, de a legtöbben a kereskedelmi tévékkel is elvannak.
Ukrajnában folytatódott a tüntetéssorozat Ukrajnában Zelenszkij egyik legnépszerűtlenebb döntése után, az ukrán hadsereg közben sikerrel támadott egy nagy logisztikai központot Moszkva közelében, mire válaszul soha annyi ballisztikus rakétával nem támadta még Kijevet Oroszország, mint szombat éjjel.
Iránban pedig az amerikaiak folytatták a támadásokat, az egyik iráni válaszcsapásban pedig meghalt két amerikai katona, és hír volt még, hogy
A hétvégén írtunk arról, hogy Újlipótvárosban emléktáblát kapott egy furcsa nevű házmester, aki nemcsak mindenki nagymamája volt, de a vészkorszak idején élete kockáztatásával mentette meg üldözött magyar zsidók életét, az AICA blogján pedig a budapesti gettó történetet bemutató hangsétáról jelent meg kritika.
Bobby Fuller hatvan éve éppen befutott az I Fought The Law című slágerrel, úgy tűnt, ő lehet Amerika új sztárja, ám pár hónappal később holtan találták autójában. A rendőrség szerint öngyilkos lett, de számos jel arra utal, hogy valami más történt.
is volt, naná.
Miután felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását, Fejér megye legfideszesebb településein kérdeztük az embereket arról, hogyan érinti őket a változás. Sokan a Hír TV-vel pótolják az M1-et, volt, aki idős szülei miatt várja vissza a „legendás” csatornákat, de a legtöbben a kereskedelmi tévékkel is elvannak.
Anita LeBrunt sokkolta, amikor megtudta, beköltözése után nem koccinthat a többiekkel. Cselekedett.
Irán erre válaszul dróncsapásokat hajtott végre az állami média szerint.
Mintegy négy tucat rakéta érkezett ballisztikus pályán, plusz több mint száz drón is támadta a fővárost.
Ausztriában már most is így szavaznak. A Tiszának nem jönne rosszul a fiatal választók bővítése.
Pedig semmi köze a magyarországi beruházásokhoz.
A népszerű védelmi miniszter kirúgásáért katonailag és politikailag is komoly árat fizethet az ukrán elnök.
Emléktáblát kapott egy furcsa nevű házmester, aki nemcsak mindenki nagymamája volt, de a vészkorszak idején élete kockáztatásával mentette meg üldözött magyar zsidók életét és vagyonát.
Végigsétálható alternatív emlékmű Budapest közepén, amit bárki bejárhat egy fülhallgatóval. Kritika KissPál Szabolcs és Prokob Boróka Látod? című hangsétájáról.
A Közlekedési Múzeum porlepte raktárában álló műtárgyak miatt Lázárra tolja a felelősséget a miniszter.
Luis de la Fuente csapata végig fölényben játszott, majd a tíz emberre fogyatkozó Argentínát 1–0-ra legyőzve 2010 után másodszor is megnyerte a világbajnokságot.
Átrágtuk magunkat a távozó köztársasági elnök összes fb-posztján, amit a hivatali ideje alatt feltöltött. A 75 ezer követő által követett profil rövidesen gazdátlan marad.
Hét áldozat bejelentése alapján indult az eddigiek mellé egy újabb nyomozás a briteknél, az állítások szerint Tate-ék 2010 és 2017 között szexuálisan bántalmaztak nőket Angliában.
2,7 milliárd forint megy a párhuzamos közvetítésre.
Az eső megváltás lenne, de attól félnek, hogy hamarabb megfordul a szél, és még tovább terjednek a lángok.
A streamert akkor is meg lehet büntetni, ha az áldozat önként egyezett bele a saját megalázásába. Az állatkínzás közvetítése is börtönnel büntetendő.
Nem ért vele egyet, de nem volt szerinte más lehetősége. Úgy látja, hogy a köztársasági elnökök legitimációja is véget ért ezzel.
„Személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezném, ha elvállalná a felkérést” – írta a miniszterelnök.
Az argentin csereként beállva már a pályán is gyorsan összeszedett egy sárgát, a lefújás után aztán elborult az agya.
Már nagybetegen hozták haza Dubajból.
„Isten óvja Magyarországot!” - üzente az Államokból Sulyok aláírására reagálva. A Fidesz frakciója önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog.
Közérdekű adatigényléssel kértük ki a Szerencsejáték Service Kft. támogatási és szponzorációs szerződéseit, hogy megtudjuk, mire adtak évente jelentős közpénzt.
Az ukrán drónok a legnagyobb orosz kiskereskedő cég telephelyeit támadták, Zelenszkij szerint a cég raktáraiban dróngyártáshoz szükséges alkatrészeket tároltak.
Rendszerváltás helyett: drogos ország közmédiázik, és milliárdokat fizet az NB 1-es közvetítésekért. OJD, a rendszer egyik csúcsteljesítménye. Hova tűnt Semjén Zsolt? A tinik között is hódít az autós üldözés. Az átigazolási szezon sztárja.
Egy kongresszusi törvényjavaslat extrém mértékű vámmal sújtaná Magyarországot az orosz energia miatt, Hajdu Márton Washingtonba utazott.
Görög Márta igazságügyi miniszter részletesen ismertette azt a törvényjavaslatot, amellyel egyebek mellett átalakítanák a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítványok rendszerét.
Jens Spahn miniszterként még a béranyaság legalizálása ellen szavazott, ahogy jól jött neki, simán belevágott.
Sulyok Tamás névleg köztársasági elnök volt, de valójában Orbán Viktor kormányát szolgálta. Az eljárás alapesetben elfogadhatatlan lenne, csakhogy a bukott rendszer és az azt kiszolgáló volt államfő nem tartozik az alapesetek közé.
Videóüzenetben reagált arra, hogy Sulyok aláírta és tippeket kért mindenkitől, hogy ki legyen az új köztársasági elnök.
A Trump-család megpróbál abból is pénzt csinálni, hogy az elnök a posztjaival rendszeresen rángatja ide-oda a tőzsdéket.
A zenész éppen befutott az I Fought The Law című slágerrel, úgy tűnt, ő lehet Amerika új sztárja, ám pár hónappal később holtan találták autójában. A rendőrség szerint öngyilkos lett, de számos jel arra utal, hogy valami más történt.
2023-ban Lázár bezáratta, a síneket is felszedette volna, augusztus 1-től mégis lesz újra vonat Komlóra.
Fauszt Zoltán cégei gyakran verseny nélküli közbeszerzéseken nyertek milliárdos állami megbízásokat. A Tisza-kormány feljelentést tesz. Fauszt tulajdonosként 3,75 milliárd forintnyi osztalékot vett ki az állammal üzletelő cégeket birtokló Nexius Zrt.-ből.
Egészen addig, míg meg nem választják az új elnököt.
Az erőmű területén még nem voltak nukleáris anyagok.