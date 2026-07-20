Sulyok ment, a spanyolok nyertek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele egy igen sűrű hétvége után: Sulyok Tamás távozott, Spanyolország a világbajnok, ma pedig már megy tovább a nyári parlamenti dömping, érdemes lesz ma is követni minket.

Az élet itthon

Eseménydús hétvége volt, hiszen szombat késő délután Sulyok Tamás bejelentette, hogy bár a magyar jogállamiság végének tartja, de nem lát más utat, és aláírja a felmentését jelentő alaptörvénymódosítást, így hétfőtől Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait. A döntésre készülve írtunk arról, hogy a Fidesznek egy szalmabáb lett volna a legjobb, de Sulyok Tamás is megtette, valamint megnéztük, mit mesél az államfői teljesítményéről a jogállamiság miatt sosem aggódó elnök különös közösségi médiás küszködése.

Sulyok bejelentésére reagálva Magyar Péter arról beszélt, hogy jobb lett volna hamarabb, de most várják a tippeket, ki legyen az ország következő köztársasági elnöke, míg Orbán Viktor az Egyesült Államokból a vébédöntőre hangolódva panaszkodott önkényre. Magyar másnap már arról posztolt, hogy Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek, úgyhogy az ötletbegyűjtés a jelek szerint gyorsan lement.

Írtunk emellett arról, hogy Palkovics László barátja és bizalmasa milliárdokkal gyarapodott, miközben az állam rászokott az általa készített szoftverekre, arról, hogy félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között, és hír volt, hogy Magyar Péter azt is bedobta a hétvégén, hogy ő szíve szerint 16 évre vinné le a választási korhatárt. Valamint beszámoltunk arról is, hogy

Vébé

Fotó: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

A vasárnap esti döntőben a spanyolok egy kínkeserves meccsen győzték le az argentinokat, akik nem épp a foci legszebb arcát mutatták be tegnap.

Változó médiafogyasztási szokások

Fotó: Kristóf Balázs/444

Miután felfüggesztették a közmédia hírszolgáltatását, Fejér megye legfideszesebb településein kérdeztük az embereket arról, hogyan érinti őket a változás. Sokan a Hír TV-vel pótolják az M1-et, volt, aki idős szülei miatt várja vissza a „legendás” csatornákat, de a legtöbben a kereskedelmi tévékkel is elvannak.

Világ

Ukrajnában folytatódott a tüntetéssorozat Ukrajnában Zelenszkij egyik legnépszerűtlenebb döntése után, az ukrán hadsereg közben sikerrel támadott egy nagy logisztikai központot Moszkva közelében, mire válaszul soha annyi ballisztikus rakétával nem támadta még Kijevet Oroszország, mint szombat éjjel.

Iránban pedig az amerikaiak folytatták a támadásokat, az egyik iráni válaszcsapásban pedig meghalt két amerikai katona, és hír volt még, hogy

Múlt és Budapest

A hétvégén írtunk arról, hogy Újlipótvárosban emléktáblát kapott egy furcsa nevű házmester, aki nemcsak mindenki nagymamája volt, de a vészkorszak idején élete kockáztatásával mentette meg üldözött magyar zsidók életét, az AICA blogján pedig a budapesti gettó történetet bemutató hangsétáról jelent meg kritika.

Pop

Fotó: Globe Photos/ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Bobby Fuller hatvan éve éppen befutott az I Fought The Law című slágerrel, úgy tűnt, ő lehet Amerika új sztárja, ám pár hónappal később holtan találták autójában. A rendőrség szerint öngyilkos lett, de számos jel arra utal, hogy valami más történt.

Borízű

Illusztráció: Kiss Bence/444

is volt, naná.