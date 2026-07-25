Patthelyzet, gatya, csótánykodás, hétvégi olvasnivalók

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Elnök

A hét azzal indult, hogy Magyar Péter felkérte Polgár Juditot köztársasági elnöknek, aki már délután visszautasította a felkérést. Megkerestük a Polgárt ajánló kiválóságokat, szerintük is lehetne több jelölt a pozícióra, megírtuk, hogy ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés, akkor nem állunk túl jól.

Polgár Judit és Magyar Péter

Szombaton, amikor Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, úgy tűnt, Magyar Péter az április 12-e óta vívott legnehezebb csatáját is megnyerte. A győztes pozícióból azonban sikerült az első politikai és presztízsveszteségét elszenvedve kijönnie, bár azt nem tudni, ki nem kényszerített hibát vétett, vagy kényszerpályán eltaktikázta magát.

Azóta Magyar találkozott Romsics Ignáccal, illetve Fülöp Botonddal, a Vidéki prókátor oldal szerzőjével.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Konvoj

„A kihallgatás ideje alatt valami szörnyű ordítást hallottam kintről”, „mintha valaki fájdalmában üvöltött volna” – lapunk megszerezte az aranykonvoj ukrán pénzszállítóinak tanúvallomásait, amelyben részletesen beszélnek arról, mi történt, miket kérdeztek tőlük, hogyan beszéltek velük a magyar hatóságok.

Fotó: Kiss Bence

„Ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben” – birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.

Fotó: Kiss Bence

Kirúgások

Nagy Gábor Bálint eddig bírta a választás után megtáltosodó ügyészség élén. Nagyot ugyanazon a napon választották legfőbb ügyésznek, mikor Polt Pétert alkotmánybírósági elnöknek. Szinte egyszerre távoznak, igaz, Polt nem magától.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Űr

Kapu Tibor: Orbán Viktor teljes mértékben megsértette a NASA-val kötött megállapodást. A Qubitnek adott interjújában a kutatóűrhajós beszélt Polgár Judit köztársasági elnöki jelöléséről, az Orbán-videóhívásról és Kötcséről, űrutazásának hasznáról és tudományos eredményeiről, valamint a magyar űrprogram jövőjéről.

Pénzek

Repedés a NER-elitben: Szíjj László cége már nem támogatja a Felcsútot. A választás után az elsők között hátrált ki Mészáros Lőrinc egyik üzleti partnere, Szíjj László, rajta kívül három cég is eltűnt a szponzorfalról.

Szíjj László BL-döntőről hazafelé jövet, Ferihegy 2024. június 02. Fotó: Kristóf Balázs/444

Félbehagyott Puskás-sorozatot, utólag lepapírozott támogatásokat és egy nap alatt kiszórt 6,2 milliárdot találtunk a Szerencsejátéktól kikért dokumentumok között – közérdekű adatigényléssel kértük ki a Szerencsejáték Service Kft. támogatási és szponzorációs szerződéseit, hogy megtudjuk, mire adtak évente jelentős közpénzt.

Fotó: Sárdi Kristóf/444

A bukott osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, a Fidesz veresége után inkább visszautalta a pénzt – Sebastian Kurz segíthette a NER-es bevásárlást az osztrák magánegyetembe, amit most a magyar állam örökölhet meg.

Sebastian Kurz a 2024-es MCC Feszten Esztergomban Orbán Balázs mellett. Fotó: Németh Dániel/444

150 millió forint közpénzt kapott a Pócs János farmjára bejelentett civil szervezet, de az elszámolásaiban számos furcsaság van – a Jász Nemzet Egyesület kapott a hírhedt NKA-s pénzekből, honlapjuk nincs. Találtunk olyan koncertelszámolást tőlük, amelyeknek a fellépői nem is tudtak arról, hogy felléptek. A közpénzek nagy része pedig olyan rendezvényekre ment, amelyeket a fideszes képviselő Pócs János szervezett.

Gatya, Tusnád

Rottyon van a gatya – akár nem képesek, akár direkt nem akarnak normálisan megszervezni egy sajtótájékoztatót Orbánék, ez sehogy sem néz ki jól. Állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.

Tényleg megreccsent a Fidesz, Békéscsabán, Makón és más városokban sem indulnak az időközi választásokon.

Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő eteti a Facebook algoritmusát a Fidesz Lendvay utcai pártszékházával szemben. Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Tusnád előtt: Harc a végsőkig vagy tervezett elvonulás. A szakrális vezető ismét ellenzékből lép fel kedvenc szentélyében. A nagy kérdés, hogy vajon él még a győzelmi kényszer, vagy ez már a fegyverletétel. A fideszes srácok sem úgy érkeztek Tusnádfürdőre, mint korábban.

Fordult a kocka: most a Fidesz az az ellenzék, ami külföldre megy segítségért belpolitikai ügyekben.

Fotó: Németh Dániel/444

Az idei Tusványoson

Külföld

Az egyik legnépszerűbb tábornok kinevezésével próbálja csillapítani az indulatokat és átalakítani az ukrán hadsereget Zelenszkij – a népszerű Mihajlo Drapatij kinevezése egyszerre válasz a tiltakozásokra és kísérlet arra, hogy a mereven központosított parancsnoki rendszert egy gyorsabb, decentralizáltabb és nagyobb személyes felelősségre épülő működés váltsa fel.

Javier Colomina NATO-főtitkárhelyettes a 444-nek: Az amerikaiak egyértelművé tették, hogy másfajta szövetséget szeretnének.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Poloskák helyett csótányok: utcára mentek India magukra hagyott fiataljai, a rendőrség kőkeményen csapott le rájuk. Online viccnek indult, a Csótány Néppárt pár hónap alatt komoly mozgalommá nőtte ki magát. Az oktatási rendszer reformját követelő fiatalok megpróbáltak elvonulni az indiai parlamentig, de a rendőrök ezt nem hagyták, 21 napja éhségsztrájkoló aktivistájukat pedig elvitték.

Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Kultúra

Bőröndöket túró brit vámtisztviselők épültek be a heroinkereskedő bandákba, most sorozat is készült róluk, de a valóság megint izgalmasabb – a Legends (Közönséges kémek) című Netflix-sorozat valós alapsztorija nagyon izgalmas, de tényleg ez lenne a brit Drót?

Fotó: Netflix

Vámpír autó, ami kiszívja a véred – Borsos Lőrinc múzeumba tenné Balásy éjfekete Lamborghinijét. A művészpár régóta keresi a módját, hogy szert tegyen egy Lamborghinire, májusban pedig a magyar közélet eléjük sodort egyet. Nyílt levélben kérik az egykori propagandapápát, hogy tegyen egy újabb felajánlást és segítsen eljuttatni a Diablót oda, ahol „a műtárgyak a mennybe mennek”.

4-6-os villamos a hangulat az RTL műsorában – az új exek csatájában lényegében mindenki ordít, feltehetően azért, mert nincs megfelelő eszköztáruk arra, hogy kifejezzék gondolataikat, nem tudják mások számára is érthetően megfogalmazni azt, ami a fejükben van, és miután nehezükre esik a kommunikáció, de talán magukat sem értik, végső soron senki sem ért semmit, amin felidegesítik magukat.

Moo Deng, a cuki víziló és Punch, az árva makákó már a múlté: egy ritka fejlődési rendellenességgel élő mosómedve, Jimothy hódította meg Seattle-t és az internetet, a körülötte kialakult cukiságkampányba pedig már a politikusok mellett a NASA és a Google is beszállt.

Sport

Szuperválogatott 2026 – egy nagyon öreg kapus és egy nagyon fiatal hátvéd. Egy csatár, aki nem tűnik embernek és egy középpályás, aki mindent tud. Ők voltak az első 48 csapatos világbajnokság legjobbjai. Spoiler: Messi bekerült.

A verhetetlen szövkap Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Pöcsfejválogatott 2026 – felesleges senkik, akiket azonnal elfelejtettünk, és nagy mellénnyel érkezők, akik pofára esését évtizedek múlva is röhögve idézzük majd fel. Egy dologra mindenképpen jó volt a 48 csapatos vébé: volt miből meríteni ide.

Támadás hátulról Cucurella ellen Fotó: Raquel Cunha/REUTERS

Most került a helyére a spanyol foci – évtizedeken át Spanyolország volt az ország, ahol a legnagyobb különbség volt a klubcsapatok és a válogatott teljesítménye közt. Három Európa-bajnoki, és most már két világbajnoki címmel viszont a 21. század legsikeresebb válogatottja a spanyol lett, miközben klubjaik, edzőik, játékosaik mindenhol, mindent megnyernek.

Miért bírálják az edzőt, akinek Anglia az utóbbi hatvan év legsikeresebb vb-szereplését köszönheti? – Thomas Tuchel papíron sikeresebb, mint az 1966-os vb-győzelem óta bárki, mégsem tudja neki megbocsátani a közvélemény az argentinok ellen elbukott elődöntőt. Hol hibázott a kapitány, és mit tartogat számára a jövő?