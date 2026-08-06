Dögmeleg jó reggelt kívánok a tetőző hőségben! Ismét itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb cikkeivel, híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

VÍZHELYZET

Csak áramra százmilliárdokkal többet kell költenie az országnak a hőség miatt, és nagy a baj a földeken is. Stabilan emelkedő tendenciát mutatnak a vízállások Paksnál és Budapestnél is, de már látszik, hogy jövő héten sem lesz sokkal jobb a helyzet. Soha nem volt még ilyen forró az éjszaka Magyarországon.

A részben kiszáradt Oláhréti-víztározó medre a Nyíregyházához tartozó Császárszálláson 2026. augusztus 5-én. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Magyar Péter szerint az elődök mulasztásai és rossz döntései miatt ilyen sebezhető a magyar energiarendszer: átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, felpörgetik a szél- és geotermikus beruházásokat.

A magyar kormány több vizet kért a Dunában a szlovákoktól, de Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter szerint ez vízhiánnyal járna.

Az elmúlt években hatalmas árvízek vonultak le a Dunán, elég éles a kontraszt a mostani, nagyon alacsony vízálláshoz képest.

Rákkeltő méreg csorog a Dunába, szemben nyugágyak sorakoznak a Hajógyári-szigeten.

POLITIKA

Ruff Bálint rendkívüli ülést kezdeményezett, a jövő héten újra összeül a parlament, kedden megszavazza az Országgyűlés az új államfőt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Virtuális lincselésről beszél az M1 Híradó éléről fél nap után kirúgott Hajdú Gábor, Mészáros Lőrinc korábbi sajtósa. „Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak” – reagálta Siklósi Beatrix a közmédiás manipulációgyűjteményre.

A Medián azt mérte, hogy a fideszesek harmada szívesen szavazna egy Fideszből kiszakadó polgári pártra.

Így kezelte a Fidesz a válságokat kormányon.

Orbán Gáspár hatszor repült honvédségi gépen Csádba és Nigerbe.

Marsi Anikó és Gönczi Gábor maradnak a TV2-nél.

Majka életveszélyes fenyegetést kapott, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje.

GAZDASÁG

Három év szünet után újra járnak személyvonatok Komlóra, pedig a város polgármestere korábban a vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásáért lobbizott: bár Vitézy Dávid szimbolikus projektként kezeli az újranyitást, Polics József nem tett le a vasútmentes belvárosról.

Fotó: Bankó Gábor/444

Eltűnt közel 20 milliárd forint a jegybanki alapítványokhoz kötődő GTC magyar leányánál: brutális veszteséget kellett elkönyvelnie a GTC Origine Kft.-nek, miután a befektetései feltételezhetően nem érnek annyit, amennyit gondoltak, de például egy 6 milliárdos kölcsönt is leírtak, mondván, úgysem kapják vissza.

Szétadóztatják az OTP-t, az erős forint és a változó kamatstop-szabályozás is rontotta a nagybank eredményét, de azért így is összejött az első félévben 482 milliárd forintnyi nyereség, bár a korrekciókkal együtt ez 100 milliárddal is több lenne. (Közben az első félévben 6,7 milliárd forintot próbáltak kicsalni az Erste ügyfeleitől.)

Vitézy Dávid leállíttatta a MÁV fakivágását Zuglóban.

Lannert Judit szerint Takaró Mihály immár semmilyen befolyással nem bír az oktatás irányítására.

A Lounge Grouppal fennálló szerződése felmondása után átalakítja ügynökségi modelljét a Szerencsejáték Zrt..

HÁBORÚ

14-en meghaltak egy Kijevet ért orosz rakétatámadásban, köztük nyolcan azért, mert lekésték az utolsó vonatukat, és a megtámadott vasútállomáson rekedtek.

Füst Kijev mellett Fotó: Roman Pilipey/AFP

A Reuters szerint Amerika az iráni háborúban „gyakorlatilag az összes” nagy hatótávolságú rakétáját felhasználta.

Bombával felszerelt drónt találtak a lipcsei reptéren, orosz terrorkísérlet is van a lehetséges forgatókönyvek között.

KÜLFÖLD

Az Anthropic mesterséges intelligenciája álprofilokkal, embereket megtévesztve próbálta meghackelni a GitHubot, és amikor a Mythost szembesítették a tevékenységével, az a korábbi lépéseit úgy módosította, hogy azok ártalmatlannak tűnjenek, és még azt is fontolóra vette, hogy új személyazonosságot vesz fel a művelet folytatásához.

Az Anthropic június 9-én mutatta be a Claude Fable 5 modellt, az első, nyilvánosan elérhető Mythos-osztályú mesterséges intelligenciát, amit kifejezetten összetett, hosszú időn át futó feladatok végrehajtására terveztek. Fotó: Matteo Della Torre/NurPhoto via AFP

Vlagyimir Putyin aláírta a jogfosztás- és kisemmizéstörvényt, ami a külföldön élő, távollétükben büntetőeljárás alá vont Kreml-kritikusok jogait korlátozza.

Európai hírszerzők osztályozták a titkosszolgálatokat, a szlovákok annyira megbízhatatlanok, hogy már alig osztanak meg velük információt.

A szlovén-horvát atomerőművet is le kell tekerni a brutális nyár miatt.