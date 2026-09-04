Százmilliárdokat osztott szét a haveroknak, Orbán Ráhel szívügyeit intézte, most eltűnne a ködben

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2019-ben nagy építkezés kezdődött Balatonhenyén. A több telek összevonásával kialakított földterületre 740 négyzetméteres főépületet, nyári lakot és fürdőépületet is álmodott a tulajdonosa. Guller Zoltán, a Magyar Turizmus Ügynökség vezére kezdett bele, majd továbbadta hozzá közel álló üzletembereknek, onnan egy magántőkealapba került, a végállomás Oszkó Péter lett.

A bőven milliárdos nagyságrendű, abban a balatonfelvidéki falusi környezetben megalománnak is nevezhető építkezésről nehezen hitte el a közvélemény, hogy tényleg Gulleré, vagy Guller embereié, jobbára Orbán Ráhelt sejtették mögötte, de ez soha nem bizonyosodott be. Oszkó Péter mindenesetre épp a 444-nek tette le az esküt, hogy ő nem frontol senkinek, az építkezésből kitáncoló egykori tulajdonosi kör valóban elengedte az ingatlant, amelyet így jó áron szerzett meg.

Akárhogy is volt, ha magának szedte össze rá a pénzt, ha Orbán Ráhelék strómanja volt, a balatonhenyei beruházással évekkel ezelőtt világossá vált, hogy Guller több volt, mint sima cégvezető – az egyik legmagasabb szintű NER-es végrehajtó lett, személyes összeköttetésekkel a miniszterelnöki családhoz.

Guller Zoltán
Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Ráhelék után most a hírek szerint ő is külföldre költözne, és hallani sem akar róla, hogy közszereplő lenne, miután másfél évtizeden át adta a nevét ahhoz, hogy közpénzmilliárdok vándoroljanak NER-es oligarchákhoz és csókosokhoz.

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