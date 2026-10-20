A hírhedt hálószoba és a legsikeresebb párt

reggel 4

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a fontosabb hétfői hírekkel, cikkekkel (és vannak egyéb hírleveleink is).

BELFÖLD

A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszélgettünk arról, milyen titkokat rejt még a hírhedt körúti szoba.

Illusztráció: Kovács Benegúz/444

Az új köztársasági elnök nem lesz fék a Tiszán a Válasznak adott interjúja alapján: a személyre szabott alaptörvény-módosítást is elfogadhatónak tartja, az önkényuralmat kiáltó fideszeseknek nem is fog válaszolni.

Sem Varga Mihály volt helyettes államtitkára, sem Palkovics László korábbi bizalmasa nem ismerte be a bűnösségét a korrupciós óriásperben.

Szabó Bálint Pócs János vendégeként ült be a parlamenti páholyba, majd onnan ordibált, míg ki nem küldték: Szabó a felszólításra sem akart lelépni, csak miután már Bóka János fideszes frakcióvezető és Pócs János is odament a páholyhoz, és mondott valamit neki.

  • Ursula von der Leyen beszédet mond október 23-án Budapesten, Emmanuel Macron viszont nem jön.
  • Az etikai bizottság javaslatára kirakták az Élő Környezetért Felelős Bizottságból a vadászatokon pózoló Kaprinyák Tibort.
  • Fekete-Győr András lezárja a momentumos korszakát.
  • Médiatanács: a KDNP jelöltje átment, a Fideszét leszavazta a művelődési bizottság. De Rétvári Bence miatt nem emiatt a KDNP a legsikeresebb párt.

GAZDASÁG

Magyar Péter ismertette a jövő évi költségvetés egyes részeit: lesz családipótlék-duplázás és egy számjegyű szja a minimálbéreseknek, ugyanakkor nem vezetik be az Orbán-kormány ígéretét a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességére. A hiányt 4,9 százalékra lőtték be. Az ellenzék a béremelések mértékét kevesli, Toroczkai pedig inkább egy társasjátékról kezdett beszélni a költségvetésről szóló vitában. A 2026-os költségvetés hiánycélja 7,5 százalékra nőtt.

Fotó: Németh Dániel/444
  • A V4 az orosz energiaimport szabályainak enyhítését kéri az EU-tól.
  • Egyetlen terméket sem lehet kapni a DPK Shopban, a Lázár Bazár pedig el is tűnt.
  • 1,1 milliárd forinttal csökkentették Békéscsaba idei kiadásait.

KÜLFÖLD

A megélhetési válság és az oktatás állapota miatt utcára vonuló százezrek követeléseit elhomályosította a több francia városban elszabaduló erőszak, miközben a rendőrség felkészületlensége politikai válságot – és részleges kijárási tilalmat – idézett elő, a történteket pedig a migrációról szóló vitába is beemelték.

Fotó: JEFF PACHOUD/AFP
  • Háborús jelenetek és könnygázfelhő Tirana utcáin, a tüntetők felgyújtották a legfelsőbb bíróság épületét is.
  • Trump szerint Ukrajna elvesztette az óceánjait a háborúban.
  • A bíróság szerint 190 gyerek meggyilkolásában bűnös a követőit halálra éheztető kenyai szektavezér.

És végül egy afféle szolgálati közlemény: hatalmas buliba torkollott a Közért különkiadásának teltházas bemutatója.

(És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.)

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Diószegi-Horváth Nóra
külföld

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gazdaság
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