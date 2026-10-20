A hírhedt hálószoba és a legsikeresebb párt

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne a fontosabb hétfői hírekkel, cikkekkel (és vannak egyéb hírleveleink is).
A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszélgettünk arról, milyen titkokat rejt még a hírhedt körúti szoba.
Az új köztársasági elnök nem lesz fék a Tiszán a Válasznak adott interjúja alapján: a személyre szabott alaptörvény-módosítást is elfogadhatónak tartja, az önkényuralmat kiáltó fideszeseknek nem is fog válaszolni.
Sem Varga Mihály volt helyettes államtitkára, sem Palkovics László korábbi bizalmasa nem ismerte be a bűnösségét a korrupciós óriásperben.
Szabó Bálint Pócs János vendégeként ült be a parlamenti páholyba, majd onnan ordibált, míg ki nem küldték: Szabó a felszólításra sem akart lelépni, csak miután már Bóka János fideszes frakcióvezető és Pócs János is odament a páholyhoz, és mondott valamit neki.
Magyar Péter ismertette a jövő évi költségvetés egyes részeit: lesz családipótlék-duplázás és egy számjegyű szja a minimálbéreseknek, ugyanakkor nem vezetik be az Orbán-kormány ígéretét a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességére. A hiányt 4,9 százalékra lőtték be. Az ellenzék a béremelések mértékét kevesli, Toroczkai pedig inkább egy társasjátékról kezdett beszélni a költségvetésről szóló vitában. A 2026-os költségvetés hiánycélja 7,5 százalékra nőtt.
A megélhetési válság és az oktatás állapota miatt utcára vonuló százezrek követeléseit elhomályosította a több francia városban elszabaduló erőszak, miközben a rendőrség felkészületlensége politikai válságot – és részleges kijárási tilalmat – idézett elő, a történteket pedig a migrációról szóló vitába is beemelték.
És végül egy afféle szolgálati közlemény: hatalmas buliba torkollott a Közért különkiadásának teltházas bemutatója.
(És kijött a legutóbbi Borízű hang ingyenes verziója is.)
A webshop szerint minden „elfogyott”.
Elképesztő érdeklődés övezte két hónappal a választások előtt a rejtélyes radnaimark.hu-t, de mostanáig nem lehetett tudni, pontosan ki állt a Magyar Péter lejáratását célzó akció mögött. A hírhedt szoba történetében feltűnik egy erdélyi vállalkozó, egy arab üzletember és egy MMA-harcos is. A szálak Kubatov Gábor megoldóemberéhez vezetnek.
Paul Nthenge Mackenzie-re november 6-án szabják ki az ítéletet.
Szabó a felszólításra sem akart lelépni, csak miután már Bóka János fideszes frakcióvezető és Pócs János is odament a páholyhoz, és mondott valamit neki.
A miniszterelnök engedélyezte a polgármestereknek, hogy saját hatáskörben döntsenek a kérdésben.
Progresszív, független, parlamenten kívüli politikusként folytatja pályafutását, máris támogatókat keres hozzá.
A világ vezető nagyhatalmának elnöke azt akarja, hogy EZ A HÁBORÚ VÉGET ÉRJEN.
Október 16-án mutatta be a 444 a Közért különkiadását a Toldi moziban, a vetítés után pedig egy beszélgetéssel és egy hatalmas bulival zárult az este.
Ott sincs kolbászból a kerítés: úgy számolnak, hogy ennyivel kevesebb iparűzési adó folyik be várhatóan év végéig a büdzsébe.
Az elmúlt hónapok leghangosabb botrányaiban van egy közös elem: arról szólnak, hogyan nőtt össze állam és párt Orbán Viktor rendszerében. A választások óta pedig újra és újra felmerül a kérdés: kormány- vagy rendszerváltás történt Magyarországon? A Közért különkiadása ezt a témát járja körül.
Pedig Siklósi Beatrix ellenpólusnak tekintette volna magát a testületben.
A köztársasági elnök nem lesz fék a Tiszán a Válasznak adott interjúja szerint: a személyre szabott alaptörvény-módosítást is elfogadhatónak tartja, az önkényuralmat kiáltó fideszeseknek nem is fog válaszolni.
Nem vezetik be ugyanakkor az Orbán-kormány ígéretét a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességére.
A kormányzati ciklusok számát tekintve.
Maratoni ismertetőjében a miniszterelnök beszélt arról, mit tartanak meg, mit nem, mit dupláznak, mit vezetnek be, meg arról is, hogy a szociális, oktatási és egészségügyi ágazat is kap pénzt, pedig egyes közgazdászok szerint ilyen költségvetés mellett ez nem jó ötlet. A hiány 4,9 százalék lesz.
Rohamrendőrök, égő egyenruhák és molotovkoktélok: több száz letartóztatás, a miniszterelnök lemondás helyett külföldi háttérhatalmakról beszél.
A Helyzet: van! legújabb adásában Bábel Vilmossal beszéltük át, milyen titkokat rejt még a hírhedt körúti szoba.
A zavargásokkal közepette a francia elnök lemondta a részvételét a magyar megemlékezésen.
A volt állami cégvezér, Barta-Eke Gyula vallomást sem tett a bírósági tárgyaláson, de Karsai Tamás volt helyettes államtitkár vallomása is csak annyira terjedt ki, hogy az ügyvédje kérdésére kijelentette: nem követett el bűncselekményt. Az I. rendű vádlott ismét szóváltásba került a bíróval, de most nem vezettették ki.
Az etikai bizottság javaslatára.
Az Európai Bizottság elnöke is eljön a forradalom 70. évfordulójára.
A megélhetési válság és az oktatás állapota miatt utcára vonuló százezrek követeléseit elhomályosította a több városban elszabaduló erőszak, miközben a rendőrség felkészületlensége politikai válságot idézett elő, a történteket pedig a migrációról szóló vitába is beemelték.
400 000 év börtönt kéne itt kiosztani! Rákay panasza. Parragh megokosodik. Miért pösze itt mindenki? Szinetár Dóra énekhangja. Ibiza, Európa swimming poolja.Jól nézünk, Miki! A Pötterbing Ödön Társaság és az eltitkolt vértanúk.
Magyar a válaszában végül Rétvári Bencét fekete öves, babérkoszorús hazugságbajnoknak nevezte.
Szlovákia és Magyarország azzal érvel, hogy tengerparttal nem rendelkező földrajzi helyzetük és a meglévő szállítási útvonalaktól való függőségük miatt az energiaforrások diverzifikálása nehezebb és költségesebb nekik.