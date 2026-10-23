Matolcsyék béna machinációi és az október 23-áról levonuló Fidesz

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel. Nemzeti ünnepünk van, az első október 23-a a Tisza-kormány alatt, lesz sok esemény és történés országszerte, természetesen beszámolunk majd mindenről, érdemes lesz követni minket egész nap.

Az élet itthon

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Csütörtök reggel jelent meg cikkünk, melyben részletesen bemutattuk, hogy ugyan hatalmas céghálót építettek, magántőkealapok mögé bújtak, de mindezekután a világ legbénább csalásával buktatták meg magukat Matolcsyék, és ugyanez volt a téma stúdióban felvett beszélgetésünk során is. Tegnapi kapcsolódó hír volt még, hogy még nem él a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, ma reggelre pedig megírtuk, hogy Orbán jobbkezének és a legnagyobbak egyikének tartotta Matolcsyt, benne látta a partnert víziói megvalósításához,

Csütörtökön ott voltunk a hegyvidéki képviselőtestület ülésén, ami végül a fideszesek szavazatai miatt nem oszlatta fel magát, és hír volt az is, hogy

1956

Fotó: Bankó Gábor/444

Ma minden 1956-ról fog szólni, ami érthető is persze, hiszen kerek évforduló van, és az EU vezetői is Budapestre érkeznek. Mi fel is idéztük, hogy tavaly még mennyire más volt a nemzeti ünnep a Fidesz számára, míg Magyar Péter már a forradalom évfordulójának előestéjén is mondott egy beszédet, ahol egy „valódi” 1956-os múzeum létrehozását is megígérte. És írtunk a rettentően rossz, 1958-as, A budapesti rém című amerikai „thrillerről”, amiben szinte semmi sem emlékeztet Magyarországra, direkt sem tudna olyan rossz lenni, mint amilyen véletlenül lett.

Világ

Illusztráció: Kiss Bence/444

Beharangozót írtunk a hétvégi szerbiai választások elé, felidézve Magyarország és Szerbia közötti történelmi párhuzamokat is: a kétezres évek mindkét országban zűrzavarosak voltak, majd szinte párhuzamosan épült ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimje. Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokig sokan azt hitték, a szavazófülkékben az ilyen választási autokráciák megdönthetetlenek.

Ötödik éve élnek a front árnyékában a szvjatohirszki szerzetesek és a közelből kibombázott apácák, akik az oroszoknak túl ukránok, az ukránoknak „moszkoviták”. Helyszíni riportban írtunk arról, hogy hogyan telnek a mindennapok a repesznyomokkal teleszórt templomfalak között. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy Putyin előbb azt mondta az amerikaiaknak, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, aztán tovább lőtte Kijevet, és ehhez a témához kapcsolódott cikkünk arról is, hogy Trump eddig se volt ellenséges Putyinnal, de most már végképp nem is titkolja, kinek az oldalán áll.

A másik, éppen zajló háborúval kapcsolatban arról írtunk, hogy a húti fenyegetések miatt amerikai diplomatákat kellett kimenekíteni Szaúd-Arábiából. És hír volt még a világból, hogy

Észak-Korea arra készül, hogy újra elkezd propagandát tolni hangszórókból a határon át,

Bécsben is diákok tízezrei tüntettek az egyetemek alulfinanszírozottsága miatt,

nagy erőket mozgósítottak, hogy a koreai celebcápát kivigyék a nyílt tengerre, de az mindig visszaúszik kedvenc városába,

és hogy az Airbnb-házigazdák nem kötelezhetik többé takarításra a vendégeket.

Irodalom

Grafika: Kovács Bendegúz/444

A kilencvenes években tényleg minden jobb volt? És hogyan lehet regényt írni az újságírás mellett? Köves Gábor és Inkei Bence mindketten újságírók, és mindkettejüknek idén jelent meg regénye. New York varázsa, a kábeltévékkel érkező rendszerváltás és ifjúsági kalandregények is szóba kerültek a Nem rossz könyvek új részében.