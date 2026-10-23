Matolcsyék béna machinációi és az október 23-áról levonuló Fidesz

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel. Nemzeti ünnepünk van, az első október 23-a a Tisza-kormány alatt, lesz sok esemény és történés országszerte, természetesen beszámolunk majd mindenről, érdemes lesz követni minket egész nap.
Csütörtök reggel jelent meg cikkünk, melyben részletesen bemutattuk, hogy ugyan hatalmas céghálót építettek, magántőkealapok mögé bújtak, de mindezekután a világ legbénább csalásával buktatták meg magukat Matolcsyék, és ugyanez volt a téma stúdióban felvett beszélgetésünk során is. Tegnapi kapcsolódó hír volt még, hogy még nem él a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, ma reggelre pedig megírtuk, hogy Orbán jobbkezének és a legnagyobbak egyikének tartotta Matolcsyt, benne látta a partnert víziói megvalósításához,
Csütörtökön ott voltunk a hegyvidéki képviselőtestület ülésén, ami végül a fideszesek szavazatai miatt nem oszlatta fel magát, és hír volt az is, hogy
Ma minden 1956-ról fog szólni, ami érthető is persze, hiszen kerek évforduló van, és az EU vezetői is Budapestre érkeznek. Mi fel is idéztük, hogy tavaly még mennyire más volt a nemzeti ünnep a Fidesz számára, míg Magyar Péter már a forradalom évfordulójának előestéjén is mondott egy beszédet, ahol egy „valódi” 1956-os múzeum létrehozását is megígérte. És írtunk a rettentően rossz, 1958-as, A budapesti rém című amerikai „thrillerről”, amiben szinte semmi sem emlékeztet Magyarországra, direkt sem tudna olyan rossz lenni, mint amilyen véletlenül lett.
Beharangozót írtunk a hétvégi szerbiai választások elé, felidézve Magyarország és Szerbia közötti történelmi párhuzamokat is: a kétezres évek mindkét országban zűrzavarosak voltak, majd szinte párhuzamosan épült ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimje. Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokig sokan azt hitték, a szavazófülkékben az ilyen választási autokráciák megdönthetetlenek.
Ötödik éve élnek a front árnyékában a szvjatohirszki szerzetesek és a közelből kibombázott apácák, akik az oroszoknak túl ukránok, az ukránoknak „moszkoviták”. Helyszíni riportban írtunk arról, hogy hogyan telnek a mindennapok a repesznyomokkal teleszórt templomfalak között. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy Putyin előbb azt mondta az amerikaiaknak, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, aztán tovább lőtte Kijevet, és ehhez a témához kapcsolódott cikkünk arról is, hogy Trump eddig se volt ellenséges Putyinnal, de most már végképp nem is titkolja, kinek az oldalán áll.
A másik, éppen zajló háborúval kapcsolatban arról írtunk, hogy a húti fenyegetések miatt amerikai diplomatákat kellett kimenekíteni Szaúd-Arábiából. És hír volt még a világból, hogy
A kilencvenes években tényleg minden jobb volt? És hogyan lehet regényt írni az újságírás mellett? Köves Gábor és Inkei Bence mindketten újságírók, és mindkettejüknek idén jelent meg regénye. New York varázsa, a kábeltévékkel érkező rendszerváltás és ifjúsági kalandregények is szóba kerültek a Nem rossz könyvek új részében.
Pedig az amúgy igen jövedelmező Interior Design Kft.-hez nyilvános elérhetőséget sem találni.
Karácsony Gergely a hónap elején azt mondta, ezzel zárni tudja majd az évet a főváros.
A húti lázadók folyamatos támadásai miatt más öböl-menti országokból is hazahozhatnak amerikai állampolgárokat.
Melyik ügy miatt vették őrizetbe a volt jegybankelnököt és miért körözik a fiát? Erről is beszéltünk a Helyzet: van! legújabb részében.
A parlamenti vizsgálóbizottság elnöke arra kíváncsi, hogy ki szólt le fentről a főrendőrnek, hogy el kéne sikálni Völner Pál korrupciós ügyét.
Az 1958-as, A budapesti rém című amerikai „thriller”, amiben szinte semmi sem emlékeztet Magyarországra, direkt sem tudna olyan rossz lenni, mint amilyen véletlenül lett. (Az a dél-amerikai diktátort idéző férfi a címlapképen egy ÁVH-s ezredes akar lenni.)
A kilencvenes években tényleg minden jobb volt? És hogyan lehet regényt írni az újságírás mellett? Köves Gábor és Inkei Bence mindketten újságírók, és mindkettejüknek idén jelent meg regénye. New York varázsa, a kábeltévékkel érkező rendszerváltás és ifjúsági kalandregények is szóba kerültek a Nem rossz könyvek új részében.
Teljes háborús készültségben menetelt a Békemenet, a valaha volt legnagyobb. Mára nyoma sem maradt.
A miniszterelnök a Bem József téren tartott beszédet az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen és koszorúzáson. Egy „valódi” 1956-os múzeum létrehozását ígérte.
Még mindig jobb, mint a szarral töltött lufik!
Az orosz és az ukrán fél is késznek mutatkozik, hogy egy asztalhoz üljenek Trumpékkal egy háromoldalú tárgyaláson.
Ötödik éve élnek a front árnyékában a szvjatohirszki szerzetesek és a közelből kibombázott apácák, akik az oroszoknak túl ukránok, az ukránoknak „moszkoviták”. Milyenek a mindennapok a repesznyomokkal teleszórt templomfalak között?
A PHP programozási nyelvben azonosított két súlyos biztonsági hiba miatt világszerte állnak le nagy cégek és kormányok honlapjai elővigyázatosságból. A magyar kormány arra kér minden céget, hogy ellenőrizzék a honlapjaikat.
Kölcsönszerződésbe ágyazott tulajdonátadással akartak átjátszani a jegybanki alapítványok vagyonából a Matolcsy család vagyonába egy céget. Mindezt Matolcsy György utolsó jegybankelnöki munkanapján. A Stock Loan Csoda bukása és számos rosszul (vagy ki tudja, hogyan) sikerült üzleti döntés – avagy ez vezetett a Matolcsyék fekete szerdájához.
A szocializmus összeomlása után Magyarország a közép-európai térség eminense volt, Szerbia páriaállammá vált. A kétezres évek mindkét országban zűrzavarosak voltak, majd szinte párhuzamosan épült ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimje. Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokig sokan azt hitték: a szavazófülkékben az ilyen választási autokráciák megdönthetetlenek.
Visi Piroska kezdeményezésére saját feloszlatásáról szavazott csütörtök reggel a XII. kerületi képviselő-testület. A javaslat azonban elbukott: a fideszes és a kutyapárti képviselők is ellene szavaztak, így Kovács Gergely polgármester és a testület is a helyén marad.
Orbán nem szerette a közgazdászokat, Matolcsyt viszont nagyon is, évtizedeken átívelő kapcsolat volt az övéké. Miért tett kivételt Matolcsyval Orbán?
„GRRRRRR MEGSZORÍTÁSOK” – üzenik a kormánynak.
A 24 úgy tudja, hogy a műsorvezető a Network4 Media Groupnál folytatja.
Az amerikai-orosz dízelmegállapodás óta Trump valósággal elszabadult. Az amerikai elnök szinte naponta adja egyértelmű jelét annak, hogy Oroszország érdekeinek megfelelően cselekszik. Washington szövetségesei mégis nyugodtabbnak tűnnek, a félidős választások és az amerikai közvélemény pedig politikai árat szabhatnak a Kreml felé tolódásnak.
Egyelőre csak akkor jelezne a rendszer, ha Ferihegyen ellenőriznék az útlevelüket.
Mivel a vendégek fizetnek a takarításért, ezért az új szabályzat szerint alapesetben nem lehet olyasmikre kötelezni őket, amiket jellemzően egy takarító végez el.
A dél-koreai Puszan hálás a cápának, amiért látogatók százezreit vonzotta hozzájuk.