Matolcsyék béna machinációi és az október 23-áról levonuló Fidesz

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt 24 óra legérdekesebb-fontosabb híreivel. Nemzeti ünnepünk van, az első október 23-a a Tisza-kormány alatt, lesz sok esemény és történés országszerte, természetesen beszámolunk majd mindenről, érdemes lesz követni minket egész nap.

Az élet itthon

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Csütörtök reggel jelent meg cikkünk, melyben részletesen bemutattuk, hogy ugyan hatalmas céghálót építettek, magántőkealapok mögé bújtak, de mindezekután a világ legbénább csalásával buktatták meg magukat Matolcsyék, és ugyanez volt a téma stúdióban felvett beszélgetésünk során is. Tegnapi kapcsolódó hír volt még, hogy még nem él a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám és Stofa György ellen, ma reggelre pedig megírtuk, hogy Orbán jobbkezének és a legnagyobbak egyikének tartotta Matolcsyt, benne látta a partnert víziói megvalósításához,

Csütörtökön ott voltunk a hegyvidéki képviselőtestület ülésén, ami végül a fideszesek szavazatai miatt nem oszlatta fel magát, és hír volt az is, hogy

1956

Fotó: Bankó Gábor/444

Ma minden 1956-ról fog szólni, ami érthető is persze, hiszen kerek évforduló van, és az EU vezetői is Budapestre érkeznek. Mi fel is idéztük, hogy tavaly még mennyire más volt a nemzeti ünnep a Fidesz számára, míg Magyar Péter már a forradalom évfordulójának előestéjén is mondott egy beszédet, ahol egy „valódi” 1956-os múzeum létrehozását is megígérte. És írtunk a rettentően rossz, 1958-as, A budapesti rém című amerikai „thrillerről”, amiben szinte semmi sem emlékeztet Magyarországra, direkt sem tudna olyan rossz lenni, mint amilyen véletlenül lett.

Világ

Illusztráció: Kiss Bence/444

Beharangozót írtunk a hétvégi szerbiai választások elé, felidézve Magyarország és Szerbia közötti történelmi párhuzamokat is: a kétezres évek mindkét országban zűrzavarosak voltak, majd szinte párhuzamosan épült ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimje. Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokig sokan azt hitték, a szavazófülkékben az ilyen választási autokráciák megdönthetetlenek.

Ötödik éve élnek a front árnyékában a szvjatohirszki szerzetesek és a közelből kibombázott apácák, akik az oroszoknak túl ukránok, az ukránoknak „moszkoviták”. Helyszíni riportban írtunk arról, hogy hogyan telnek a mindennapok a repesznyomokkal teleszórt templomfalak között. A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy Putyin előbb azt mondta az amerikaiaknak, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, aztán tovább lőtte Kijevet, és ehhez a témához kapcsolódott cikkünk arról is, hogy Trump eddig se volt ellenséges Putyinnal, de most már végképp nem is titkolja, kinek az oldalán áll.

A másik, éppen zajló háborúval kapcsolatban arról írtunk, hogy a húti fenyegetések miatt amerikai diplomatákat kellett kimenekíteni Szaúd-Arábiából. És hír volt még a világból, hogy

Irodalom

Grafika: Kovács Bendegúz/444

A kilencvenes években tényleg minden jobb volt? És hogyan lehet regényt írni az újságírás mellett? Köves Gábor és Inkei Bence mindketten újságírók, és mindkettejüknek idén jelent meg regénye. New York varázsa, a kábeltévékkel érkező rendszerváltás és ifjúsági kalandregények is szóba kerültek a Nem rossz könyvek új részében.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Szijjártó-Nagy Szilvia honlap és telefonszám nélküli cége milliárdos közbeszerzés alvállalkozójaként tűnt fel

Pedig az amúgy igen jövedelmező Interior Design Kft.-hez nyilvános elérhetőséget sem találni.

Herczeg Márk
gazdaság

Megkapta a főváros a kormány 120 milliárdos támogatását, le is vonták belőle a 90 milliárd forintnyi szolidaritási adót

Karácsony Gergely a hónap elején azt mondta, ezzel zárni tudja majd az évet a főváros.

Herczeg Márk
Budapest

Amerikai diplomatákat menekítenek ki Szaúd-Arábiából

A húti lázadók folyamatos támadásai miatt más öböl-menti országokból is hazahozhatnak amerikai állampolgárokat.

Urfi Péter
külföld
Videó

Ez volt Matolcsyék legpofátlanabb és legbénább manővere

Melyik ügy miatt vették őrizetbe a volt jegybankelnököt és miért körözik a fiát? Erről is beszéltünk a Helyzet: van! legújabb részében.

Czinkóczi Sándor, Kiss Bence, Botos Tamás, Haász János, Székely Sarolta
video

Toroczkai be fogja idéztetni Tomint, újra izzik a Völner-Schadl-ügy

A parlamenti vizsgálóbizottság elnöke arra kíváncsi, hogy ki szólt le fentről a főrendőrnek, hogy el kéne sikálni Völner Pál korrupciós ügyét.

Szily László
POLITIKA

Az első, egyben a valaha volt legrosszabb film 1956-ról

Az 1958-as, A budapesti rém című amerikai „thriller”, amiben szinte semmi sem emlékeztet Magyarországra, direkt sem tudna olyan rossz lenni, mint amilyen véletlenül lett. (Az a dél-amerikai diktátort idéző férfi a címlapképen egy ÁVH-s ezredes akar lenni.)

Herczeg Márk
FILM

Kábeltévékkel érkező rendszerváltás és bolyongás New Yorkban

A kilencvenes években tényleg minden jobb volt? És hogyan lehet regényt írni az újságírás mellett? Köves Gábor és Inkei Bence mindketten újságírók, és mindkettejüknek idén jelent meg regénye. New York varázsa, a kábeltévékkel érkező rendszerváltás és ifjúsági kalandregények is szóba kerültek a Nem rossz könyvek új részében.

Horváth Bence, Ott Anna
könyv

Amikor Orbánra poloska szállt: tavaly nagyon más volt a Fidesz nemzeti ünnepe

Teljes háborús készültségben menetelt a Békemenet, a valaha volt legnagyobb. Mára nyoma sem maradt.

Diószegi-Horváth Nóra
ünnep

Magyar Péter: Vannak sajnos, akik még most sem értik, hogy ezt a hazát megosztani bűn

A miniszterelnök a Bem József téren tartott beszédet az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén tartott megemlékezésen és koszorúzáson. Egy „valódi” 1956-os múzeum létrehozását ígérte.

Mohos Máté
belföld

Észak-Korea arra készül, hogy újra elkezd propagandát tolni hangszórókból a határon át

Még mindig jobb, mint a szarral töltött lufik!

Urfi Péter
külföld

Putyin azt mondta az amerikaiaknak, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, aztán tovább lőtte Kijevet

Az orosz és az ukrán fél is késznek mutatkozik, hogy egy asztalhoz üljenek Trumpékkal egy háromoldalú tárgyaláson.

Urfi Péter
külföld

„Két tűz között vagyunk” – bőven kijut a szvjatohirszki szerzeteseknek abból, amit az oroszok és az ukránok egymásnak szánnak

Ötödik éve élnek a front árnyékában a szvjatohirszki szerzetesek és a közelből kibombázott apácák, akik az oroszoknak túl ukránok, az ukránoknak „moszkoviták”. Milyenek a mindennapok a repesznyomokkal teleszórt templomfalak között?

Győri Boldizsár
háború

Leállították a magyarorszag.hu-t a világszintű biztonsági fenyegetettség miatt

A PHP programozási nyelvben azonosított két súlyos biztonsági hiba miatt világszerte állnak le nagy cégek és kormányok honlapjai elővigyázatosságból. A magyar kormány arra kér minden céget, hogy ellenőrizzék a honlapjaikat.

Urfi Péter
TECH

Hatalmas céghálót építettek, magántőkealapok mögé bújtak, majd a világ legbénább csalásával buktatták meg magukat Matolcsyék

Kölcsönszerződésbe ágyazott tulajdonátadással akartak átjátszani a jegybanki alapítványok vagyonából a Matolcsy család vagyonába egy céget. Mindezt Matolcsy György utolsó jegybankelnöki munkanapján. A Stock Loan Csoda bukása és számos rosszul (vagy ki tudja, hogyan) sikerült üzleti döntés – avagy ez vezetett a Matolcsyék fekete szerdájához.

Haász János
gazdaság

Orbán sorsa Vučićé is?

A szocializmus összeomlása után Magyarország a közép-európai térség eminense volt, Szerbia páriaállammá vált. A kétezres évek mindkét országban zűrzavarosak voltak, majd szinte párhuzamosan épült ki Aleksandar Vučić és Orbán Viktor rezsimje. Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokig sokan azt hitték: a szavazófülkékben az ilyen választási autokráciák megdönthetetlenek.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Összeállt a „nagykoalíció": a Fidesz és a Kutyapárt együtt akadályozta meg a hegyvidéki testület feloszlatását

Visi Piroska kezdeményezésére saját feloszlatásáról szavazott csütörtök reggel a XII. kerületi képviselő-testület. A javaslat azonban elbukott: a fideszes és a kutyapárti képviselők is ellene szavaztak, így Kovács Gergely polgármester és a testület is a helyén marad.

Német Szilvi
POLITIKA

Orbán jobbkezének és a legnagyobbak egyikének tartotta Matolcsyt, benne látta a partnert víziói megvalósításához

Orbán nem szerette a közgazdászokat, Matolcsyt viszont nagyon is, évtizedeken átívelő kapcsolat volt az övéké. Miért tett kivételt Matolcsyval Orbán?

Inkei Bence
belföld

Bécsben is diákok tízezrei tüntettek az egyetemek alulfinanszírozottsága miatt

„GRRRRRR MEGSZORÍTÁSOK” – üzenik a kormánynak.

Mohos Máté
külföld

Rónai Egon távozik az ATV-től

A 24 úgy tudja, hogy a műsorvezető a Network4 Media Groupnál folytatja.

Herczeg Márk
tévé

Trump eddig se volt ellenséges Putyinnal, de most már végképp nem is titkolja, kinek az oldalán áll

Az amerikai-orosz dízelmegállapodás óta Trump valósággal elszabadult. Az amerikai elnök szinte naponta adja egyértelmű jelét annak, hogy Oroszország érdekeinek megfelelően cselekszik. Washington szövetségesei mégis nyugodtabbnak tűnnek, a félidős választások és az amerikai közvélemény pedig politikai árat szabhatnak a Kreml felé tolódásnak.

Inkei Bence
külföld

Még nem él a nemzetközi elfogatóparancs Matolcsy Ádám és Stofa György ellen

Egyelőre csak akkor jelezne a rendszer, ha Ferihegyen ellenőriznék az útlevelüket.

Herczeg Márk
bűnügy

Az Airbnb-házigazdák nem kötelezhetik többé takarításra a vendégeket

Mivel a vendégek fizetnek a takarításért, ezért az új szabályzat szerint alapesetben nem lehet olyasmikre kötelezni őket, amiket jellemzően egy takarító végez el.

Urfi Péter
utazás

Nagy erőket mozgósítottak, hogy a koreai celebcápát kivigyék a nyílt tengerre, de az mindig visszaúszik kedvenc városába

A dél-koreai Puszan hálás a cápának, amiért látogatók százezreit vonzotta hozzájuk.

Urfi Péter
ÁLLAT