Eljött az anti-Greta Thunberg

Ahogy a Bolygó kapitányával szemben is megalkották a Környezetszennyezés kapitányát, úgy a 17 éves Greta Thunbergre is megérkezett a válasz: a 19 éves német Naomi Seibt, aki tagadja a klímavészhelyzetet, a klímatudatosságot szörnyen emberellenes ideológiának tartja, és Thunberg híres mondatát („How dare you?”) is elsütötte, csak a német mainstream médiának címezve. Róla, illetve a mögötte álló jobboldali körről írt a Washington Post.



Naomi Seibt és Greta Thunberg Illusztráció: Kiss Bence/444

„Fantasztikus hangja a szabad piacnak és a klímarealizmusnak” – mondta a lányról James Taylor, a Chicago külvárosában működő befolyásos libertariánus think tankhez, a Heartland Institute-hoz tartozó Arthur B. Robinson Klíma- és Környezetvédelmi Központ igazgatója. Decemberben Madridban a Heartland fórumot tartott az ENSZ klímakonferenciájáról, és a show sztárja Naomi Seibt volt, majd januárban a Heartland felvette a lányt egy kampány arcának, ami azt a tudományos konszenzust kérdőjelezi meg, hogy az emberi tevékenység veszélyes globális felmelegedést okoz. A lány az amerikai konzervatív aktivisták éves rendezvényén (CPAC) is beszédet mond.

A lányt tudatosan az anti-Greta Thunbergként pozicionálják, mert felismerték, hogy a svéd aktivista valamire rátapintott. Bár a tudósok évtizedek óta figyelmeztettek a közelgő klímakatasztrófára, Thunberg megjelenésével világszerte fokozódtak a klímatüntetések. Két éve még kinevették, amikor egy táblával odaállt a svéd parlament elé, de miután iskolások milliói csatlakoztak a tüntetéseihez, és több klímavédő mozgalom is kinőtt ezekből, tavaly már a Time az év emberének nevezte Thunberget, ezzel 16 évesen ő lett a legfiatalabb, aki ezt kiérdemelte.

Tavaly a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta: „Azt akarom, hogy pánikoljatok. Azt akarom, hogy érezzétek a félelmet, amit mindennap érzek. Majd azt akarom, hogy cselekedjetek.” Ősszel New Yorkban az ENSZ-ben pedig ezt mondta a világ vezetőinek: „Maguk elvették az álmaimat és a gyerekkoromat az üres szavaikkal. És én még mindig a szerencsések közé tartozom. Az emberek szenvednek, az emberek haldokolnak. Egész ökoszisztémák omlanak össze. Egy tömeges kihalás küszöbén állunk, és maguk csak a pénzről meg az örök gazdasági növekedés tündérmeséiről tudnak beszélni. Hogy merészelik?” Idén januárban Davosban úgy látta, másfél év alatt szinte semmit sem értek el.

Naomi Seibt ezzel szemben azt mondja, a környezeti hatásokról szóló előrejelzések eltúlzottak, és azt üzeni: „Nem akarom, hogy pánikoljatok. Azt akarom, hogy gondolkozzatok.” (Nemrég egyébként kiderült, hogy az elmúlt évtizedekben lefuttatott gépi klímaszimulációk előrejelzései nagyon pontosnak bizonyultak.)

Graham Brookie, a dezinformáció azonosításával foglalkozó Digital Forensic Research Lab vezetője a Washington Postnak azt írta, amit Seibt csinál, az „nem egyértelmű dezinformáció”, de hasonlít rá. Szerinte a taktika az, hogy hamis egyenlőséget próbálnak tenni az üzenet és az üzenetet közlő személy között. Itt a klímakutatások eredményeire épülő, organikusan virálissá váló üzenetet akarnak egyenértékűvé tenni egy fizetett hirdetésben tolt, klímaszkeptikus üzenettel.

Naomi Seibt azt állítja, pár éve lett politikailag aktív, miután az iskolában kérdéseket tett fel a németországi liberális bevándorlási politikával kapcsolatban, és a tanárai és a többi diák támadta emiatt. Nemrég azt mondta, miután látta, hogy mennyi fiatal csatlakozott Thunberg Fridays For Future nevű tüntetéssorozatához, elhatározta, hogy klímaszkeptikus aktivista lesz. Azt mondta, hátborzongató látni a sok rémült fiatalt, akik „sikítanak, kiabálnak, és általában rettegnek”, mert „nem akarják, hogy véget érjen a világ”. Azt állítja, nem vitatja, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása melegítik a bolygót, de szerinte sok tudós és aktivista túlbecsüli a hatásukat. „Az ember okozta szén-dioxid-kibocsátásnak ilyen nagy hatása lenne a klímára? Úgy gondolom, nevetséges ezt hinni” – mondta, említve például a Nap tevékenységét is. De sok tudományos kutatás arra a következtetésre jutott, hogy az üvegházhatású gázok a 20. század közepe óta a felmelegedés domináns okai.

Seibt nem csak a klímaváltozással foglalkozik, a feminizmussal és a bevándorlással kapcsolatban is kritikus. A német média szerint a szélsőjobboldali AfD szimpatizánsa, de ő azt mondja, nem tagja a pártnak, magát libertariánusnak tartja, azt viszont elismeri, hogy nemrég felszólalt az AfD egyik rendezvényén. Az egy ideje már videókat készítő lányra novemberben, egy jobboldali rendezvényen figyelt fel rá a Heartland.

Az anonim donorokból működő, 1984-ben alapított intézet idővel egyre több figyelmet fordított a klímaváltozásra, és a tagjai jó kapcsolatot ápolnak a Trump-kormányzattal. Egyikük, William Happer a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának vezető igazgatója volt 2018-tól 2019-ig. Ő a Princeton University egykori professzora, és többször is amellett érvelt, hogy a szén-dioxid-kibocsátást a társadalom számára előnyösnek kell tekinteni, és amikor Trumpéknak dolgozott, a Heartland segítségével hirdette az ötleteit. A Washington Post szerint kifogásolta egy amerikai hírszerző tisztviselő megállapítását is, miszerint a klímaváltozás hatásai „esetlegesen katasztrofálisak” lehetnek.

A német Correctiv oknyomozó riportja szerint az amerikai think tank azért akar bekapcsolódni a német politikába, mert aggódik, hogy Berlin határozott álláspontja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről ragályos lehet. Álruhás újságírók magukat pénzes donornak kiadva meg is szereztek James Taylortól egy 3 oldalas javaslatot, ami felvázolt egy kampányt, amivel a kibocsátás szabályozására irányuló német erőfeszítések ellen lépnének fel. „Ezek a korlátozó környezetvédelmi programok nagyrészt feleslegesek” – áll a dokumentumban, ami szerint még rosszabb, hogy „más nemzeteket – beleértve az USA-t és az EU nemzeteit – egyre inkább befolyásolja az oktalan német politika”.

A dokumentumban Seibtet sztárnak nevezték, és azt írták, mivel „több mint 100 ezer ember nézi a klímarealizmusról szóló beszélgetéseit”, jó helyzetben van a német klímapolitika elleni küzdelemben, megfelelő pénzügyi támogatással pedig hatékony videosorozatot készíthet, amivel felhívja a figyelmet az eltúlzott környezetvédelmi előírások negatív hatásaira. Taylor a riportról azt mondta, ha tudta volna, hogy újságírók keresték meg, akkor is kb. ugyanezt mondta volna nekik, Naomi Seibt pedig – mivel titokban felvételt készítettek róla is – egy válaszvideóban azt mondta: „A médiának van néhány utolsó szavam: »Hogy merészelitek?«”

Bár a Heartland rájátszik a két fiatal lány összehasonlítására, Seibt azt mondja, nem szereti az „anti-Greta” kifejezést, mert ez szerinte azt sejteti, hogy ő csak a másik oldal betanított bábja. Arra a kérdésre, hogy ezzel Thunberget akarta-e kritizálni, azt mondta, ez tényleg elég sértőnek hangzott, de nem akarja őt sértegetni semmilyen formában. Az összehasonlítás egyébként azért is eltúlzott, mert Thunberget több millióan követik a közösségi médiában, Seibtnek pedig még csak 50 ezer Youtube-követője van. Greta Thunberg a szóvivőjén keresztül tudatta, hogy nem kíván nyilatkozni a témában. (Washington Post)