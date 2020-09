Budapest gondjai, a vidék gondjai

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kellemes kedd reggelt! Az északi féltelén ma van a csillagászati nyár utolsó napja.

A reggelink

Nem ez volt a világ, de még Magyarországnak sem a legfontosabb híre az utóbbi 24 órában, de abban, hogy a NER most éppen a Culinarist kebelezte be, mégis benne van minden. A pletyka már néhány hete keringett, többek közt a 444 szerkesztőségében is, de hivatalossá csak most vált, hogy Száraz István, vagy esetleg aki mögötte áll, felvásárolta a Budapesten nagyon drága, elsősorban külföldi élelmiszereket árusító két delikáteszt üzemeltető vállalkozást.

Maga az üzlet gondolom sima ügy volt, ha valakinek végtelen mennyiségű közpénz áll rendelkezésére, akkor tud olyan ajánlatot tenni, amit nem lehet visszautasítani. Sokkal érdekesebb ennél, hogy a NER és specifikusan az Orbán-család 2020-ra annyi mindent kebelezett be, hogy akár nagyon olcsó, akár nagyon drága kenyeret és felvágottat venne az ember vacsorára, szinte lehetetlen elkerülni, hogy a fizetésének azt a részét is nekik adja, amit egyébként nem kell adóként befizetnie. Reménytelen küzdelem ma Magyarországon minden NER-vállakozást következetesen elkerülni, de azért törekedni lehet rá. Amikor két éve összeállítottam a 444 jó hely Budapesten kalauzt, nagyon figyeltem arra, hogy ne legyenek benne közismerten NER-közeli helyek, de ez egyébként nem volt nehéz feladat, tekintve hogy ezek az emberek nem igazán tudnak jó helyeket üzemeltetni. A Culinaris akkor bekerült a kalauzba, most már kihagynám. És nem csak azért, mert NER, hanem mert ez az üzlet mára kicsit elfáradt, és a könnyfakasztóan drága termékeik egy részének már van magyar, kisüzemi-kézműves-kistermelői helyettesítője. Talán ez, hogy a NER-nek csak a divatból már kiment dolgok bekebelezéséhez van esze, nem is véletlen.

Izsák, József, testvéreik

Mondok József szeptember eleji közös képe Novák Katalin (akkor még csak) család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral, Lezsák Sándorral, az országgyűlés alelnökével és Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével. Fotó: Mondok József Facebook

Azon a Magyarországon, ahol nem a pultban sorakozó francia sajtok ára a legnagyobb probléma, most az a legsúlyosabb esemény, hogy ismét polgármesternek választották Izsákon Mondok Józsefet. Az akkor polgármester Mondokról Sarkadi Zsolt írta meg még 2017-ben, hogy egyik cége EU-s támogatásból vadászpanziót épített, majd az épületbe ő költözött be, és Zsolt volt az is, aki hétfőn Izsákra utazott megtudni, hogy juthatott vissza Mondok a hatalomba.

A válasz az, hogy egyrészt a Fidesz támogatásával, másrészt pedig azért, mert „a Mondok egy minden hájjal megkent gazember, de itt ez kell”, ahogy egy izsáki választópolgár megfogalmazta. Különös hely Kecskemét környéke, tavaly a szinte szomszédos Fülöpházán választották meg önkormányzati képviselőnek a komondoros Baloghot. Ilyenkor lehet újságíróként és -olvasóként a legjobban elmerengeni: mi értelme van megírni a stikliket?

Min. elnök

Hétfőn Orbán Viktor nagyot – ahogy mondani szokás – ment. Reggel lepedőhosszúságú, enyhén hagymázas cikket publikált a Magyar Nemzetben, amiben kicsit a múltat is újraírta. Délután pedig már a parlamentben csapott ide-oda. A „kormány ellen harcolni káros és erkölcstelen is a jelenlegi helyzetben” kijelentésére nehéz mit mondani, és vitatkozni vele egészen biztosan felesleges. Azzal is, hogy „Magyarországra, még a mi életünkben, nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából”. Mármint menekültek, legalábbis Orbán szerint. Jó hír, hogy ezek szerint a nyugati határra nem tervezünk kerítést építeni.

A miniszterelnök felvázolta a második hullám legrosszabb forgatókönyvét is, szerinte akár 200 ezer aktív eset is lehet, 16 ezer emberrel kórházban és 800-zal lélegeztetőn. Ezek a számok jelenleg: 13779, 463, 35. Egyszer talán megtudjuk, miért vettünk 16 ezer lélegeztetőgépet, az egész EU-ban a legdrágább darabáron,

Mindennapi covidunk

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ordibálós műsor

Sokszor nem tudom, pontosan mi az ATV értelme, mi szükség van egy ilyen ellenzékinek álcázottt tévécsatorna üzemeltetésére. Hétfő este viszont duplán is bizonyítottak.

Menczer Tamás, a külügyminisztérium politikai államtitkára az Egyenes Beszédben, miután megkérdezték tőle, hogy miért gyűjt a külügy magyar újságírók külföldi útjairól adatokat, egyszerűen csak annyit reagált, hogy „úgy látszik, külügyminiszter úr még nem rúgott ki elég embert, még mindig szivárognak dokumentumok”. Érdemes az egész beszélgetést megnézni, Menczer helyenként olyan idegesen néz, hogy még a szája széle is mintha remegne.

Bizonyos szempontból viszont ennél is súlyosabb volt, hogy egy másik műsorukban összeeresztettek egymással két szakembert, Boldogkői Zsoltot és Falus Ferencet a magyar vírustagadók krémjével. Mi is lehetne hasznosabb egy járvány közepén, mint ide-oda mondogatós, egyrészt-másrészt műsort rendezni szó szerint élet-halál kérdésekről?

Kínában és máshol

Másfél év előkészítő munka után múlt héten kezdett működni az Egyensúly Intézet nevű, magát agytrösztként meghatározó kutatóközpont, amelynek vezetőivel Magyari Péter készített interjút a magyar külpolitika mozgásteréről és kilátásairól. Az „Előbb-utóbb döntenünk kell Kína és az USA között” cím megadja az alaphangot, de a fején a szöget a 444 támogatóinak Facebook-csoportjában egy kommentelő találta, aki szerint „még nem tudjuk biztosan, melyik a vesztes oldal. Majd ha már egyértelmű lesz, odaállunk.”

Máshol:

Végre videó

Gyakran kapjuk meg mostanában a vádat, hogy nem forgatunk elég nagyívű videót, amire mi mindig türelmesen elmagyarázzuk, hogy ez így van, de ez a létező legidőigényesebb műfaj, és erre bizony egy kis szerkesztőségben nem mindig jut ember. Hétfőn viszont szerencsére nem kellett magyarázkodnunk, mert az Ács Dániel-Botos Tamás duó a legszebb 444-es hagyományokhoz visszatérve akkora videót készített az SZFE körüli balhéról, hogy előtte be kell készíteni a pattogatott kukoricát, utána meg felállva tapsolni. A kultúrharc szimbolikus diadalának indult, diáklázadás lett belőle.

A videó az utóbbi hetek parádés összefoglalója, de vannak új fejlemények is a Vas utcában továbbra is a diákok által elfoglalva tartott egyetem környékén. Titkos Egyetem néven legalább tizennégy felsőoktatási intézményben szerveznek fórumokat az SZFE hallgatóinak részvételével. És hétfőn jelentették be, hogy az SZFE dolgozói október 1-én sztrájkolni kezdenek, ami még tovább feszíti a húrt a tiltakozókat se lenyelni, se kiköpni nem képes hatalommal.

És még egy videó

Kelly Loeffler georgiai republikánus szenátor kampányfilmet forgatott. Loeffler szerint nála nincs konzervatívabb, sőt, ő még Attilánál is konzervatívabb. Igen, a hunok vezérénél. Én ilyet még nem láttam.