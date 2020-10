Strand helyett még egy egyetemfoglalás

Feliratkozás a Reggel4 hírlevélre Ha minden reggel tudni akarod, amit tudni kell... ne maradj le, iratkozz fel!

Kellemes csütörtök reggelt! Igen, tényleg október van. De már csak három hónap 2020-ból.

Strand helyett

A telekre benyúló lagúna mellett már félkész állapotban vannak az új épületek.

A Balaton környékének teljes újrarajzolását követő Halász Júlia-Boros Juli páros most azt írta meg, hogy gigantikus építkezés folyik Balatonakarattya egyik csendes, part menti részén. Lehetett volna itt szabadstrand is, de most kiderült, hogy a köztulajdonban lévő partszakaszon az MNB kikötőt építene, amit csak az ő vendégeik használhatnak majd.

További, lehangoló belpolitikai/gazdasági híreink:

Balliberális nácik

Az újságírókat általában kiemelten érdeklik a szakmájukról szóló hírek, de ez most annyira szép, hogy mindenkinek joga van olyan jól szórakozni, mint nekünk. A kormánynak dolgozó Médianéző Központ szerdán publikálta médalemzését, amelyben azt igyekeztek bebizonyítani, hogy a magyar médiapiac kiegyensúlyozott, amit az is bizonyít, hogy folyamatosan növekszik a balliberális médiumok száma.

Ez így már magában is fergeteges humorra vall, de azt már tényleg nem lehet kibírni röhögés nélkül, hogy az „elemzés” a balliberális lapok közé sorolta többek közt Nők Lapja és a Blikk mellett azt a Kurucinfót is, amelynek van Holokamu, Cigánybűnözés és Zsidóbűnözés rovata is. Tényleg érthetetlen, hogy akkor a Vadhajtások hogy maradhatott ki ebből a mezőnyből. Meg az, hogy ezt az elemzés készítői, vagy akiknek ez az elemzés készült komolyan gondolják-e.

Szevasz tesókám!

Volt egy pont a nyár végén, amikor a 444-ben is arról beszéltünk, hogy egy kicsit már elég Szijjártóból, engedjük el, ne legyen ott mindig a címlapunk tetején a frizurája meg a jachtozása. Vannak más fontos hírek is a világban. De Szijjártó nem hagyja magát, az ő munkabírása tényleg olyan, hogy nem tud kimaradni a hírekből.

Szerdán az még a kisebbik dobása volt, hogy hozzávágtak egy több mint ötmilliárdos állami támogatást a Külügyminisztérium egyik cégéhez és alapítványához. Az igazán nagy, émelyítően nagy dobás az a Dzsudzsák Balázzsal közös videója volt, amit Plankó Gergő cincált darabokra. Van benne minden, pacsi, ölelés, sőt, még egy „szevasz tesókám” köszöntés is, ahogy az egy külügyminiszter és egy diplomáciai útlevéllel rendelkező idősödő focista között illik. Szijjártó mintha már a miniszterelnöki szerepet próbálgatná. Csak úgy ne járjon, mint Lázár János, aki legutóbb mert ilyen közel szállni a Naphoz.

Keményedő egyetem

A múlt héten még úgy tűnt, hogy Vidnyánszky Attila, a kultúrpolitika faltörő kosa fennakadt az SZFE kerítésén, a legújabb fejlemények viszont azt sejtetik – elnézést az egyre súlyosabb képzavarért –, hogy mégis sikerülhet neki ledönteni az egyetem falait. Ha kell, akkor csellel, de ha az sem elég, akkor nyers erővel.

Vidnyánszky szerdán mutatta be az SZFE két új rektorhelyettesét, Novák Emil filmrendezőt és Zalán János színészt, és egyúttal arról beszélt, hogy „fájó lesz a kijózanodás” amikor a hallgatók majd „azzal szembesülnek, hogy elment egy hónap”. A fájdalomról persze maguk Vidnyánszkyék gondoskodnak, az SZFE új katonatiszt-kancellárja azzal fenyeget, hogy nem utal fizetést az ott dolgozóknak, ha nem engedik be az egyetemre. Mától az egyetem oktatói elvileg sztrájkolnak, Vidnyánszky szerint viszont október 1-től ők irányítják az egyetemet, úghogy jöhetnek a még keményebb ütközetek. Bemelegítésként tegnap este a hallgatók elfoglalták az SZFE Szentkirályi utcai épületét is.

Jogállamunk

Szerda délután hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság a jogállamisági jelentéseit, amelyekkel első alkalommal készítettek elemzést az összes tagállam demokráciájának minőségéről. Az elemzés nem néz ki vádiratnak, stílusa hivatalos és visszafogott. Főbb megállapításai a magyar helyzetről

Aggódnak a bírói függetlenség miatt. A bírók szakmai önrendelkezésének korlátozását jól mutatta az OBT és az OBH elhúzódó konfliktusa.

A gazdasági és politikai elit összefonódása nehezíti a korrupciós ügyek feltárását. Amikor az elit kerül korrupciós gyanúba, akkor az illetékes szervek jellemzően nem lépnek.

A sajtót felügyelő hatóság túlságosan átpolitizált. A KESMA veszélyezteti a magyar sajtópiac sokszínűségét. Az állami hirdetéseken keresztül a kormányzatnak túl nagy a befolyása a sajtópiacra. A független sajtó helyzetét lejárató kampányok, és működésének kormányzati akadályozása rontja.

A nemzeti konzultációk nem helyettesíthetnék a törvényeket előkészítő egyeztetéseket.

A civil szervezetek és más intézmények gyengülésével egyre kevesebb fék és ellensúly marad.

Az Orbán-kormány eleve vitatja, hogy lehetnek objektív szempontjai a jogállamiságnak, és politikai nyomásgyakorlást, sőt, sorosista furmányt lát az eljárás mögött. A jelentés megjelenése után Varga Judit gyorsan le is szögezte: a jogállamisági jelentés abszurd és valótlan.

Covid-20

Hiába volt szeptember Magyarországon a járvány legkeményebb hónapja, a végére visszaesett a tesztelés. A koronavírus elleni védekezést pedig csak tovább nehezítik olyan bénázások, mint hogy a Külügyminisztérium 280 millióért vett gyorsteszteket, amiket aztán a megváltozott rendelői igények miatt át se vett, és hogy üresen áll a kiskunhalasi járványkórház, mert nincs hozzá ellátó személyzet.

Máshol:

Kínai megoldások, kínai gondok

Fotó: Narayan Maharjan/NurPhoto

Kína ment majd meg a globális felmelegedéstől? – tette fel a kérdést Csurgó Dénes, miután Hszi Csin-Ping nemrég bejelentette, hogy 40 év múlva Kína teljesen karbonsemleges lesz. Ha végre is tudja hajtani, az óriási hatással lesz az éghajlat-változásra. Viszont egyelőre szinte lehetetlennek tűnik, hogy sikerül. És Kínának ennél lényegesen egyszerűbben megoldható problémákkal sem sikerül megküzdenie, most például 5000 kisállatot találtak holtan egy áruraktárban.

Máshol:

Egy gyűrű és egy kép

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

2020 nyarán fémdetektorral dolgozó régészek a Pest megyei Sülysáp határában, egy szántóföld alatt fekvő II. világháborús katonai tömegsírban találtak egy aranygyűrűt. Az „Esztike 1942” felirattal díszített gyűrű a Hadtörténeti Múzeumba került, az intézmény pedig a közösségi médián keresztül keresni kezdte „Esztikét”.

15 ezer megosztás és 1,5 millió megtekintés kellett hozzá, hogy a felhívás eljusson Nagy Jolán Eszterhez, egy 77 éves Békés megyei asszonyhoz, a gyűrű tulajdonosának lányához, akinek szülei, Nagy Endre István és Eszter 1942 áprilisában kötöttek házasságot. A férfi 1944-ben, ejtőernyős tizedesként Sülysáp határában hősi halált halt. A képen Kovács Vilmos ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka adja át arany jegygyűrűjét lányának, Nagy Jolán Eszternek. Az asszony elmondta: unokaöccse látta meg a felhívást a gyűrűről. Most szeretné apját a felesége, Eszter mellé temettetni.