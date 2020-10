A hatalom elzavart embere és a tönkretett világ

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes péntek reggelt! Szombat estig marad a szép ősz.

Ez a Reggel 444, a 444 napindító hírlevele.

Gratulálunk magunknak

Nagy nap volt a csütörtök a 444 életében: kiderült, hogy Müller Cecília is olvassa cikkeinket. Szerdán írtuk meg, hogy elhunyt egy 39 éves tanár koronavírusban, de valamiért nem tüntették fel az áldozatok között. Erre reagálva az operatív törzsfőnök közölte, bekérik az elhunyt férfi adatait, hogy ellenőrizzék, valóban covidos volt-e. Reméljük hamar kiderítik az igazságot, mindenesetre a csütörtökön közzétett áldozatok között sem volt 39 éves. Elképzelhető, hogy az iskolák üzemeltetése miatt most külön veszélynek kitett tanárokkal kapcsolatos rossz híreket inkább megtartják maguknak, mindenesetre a Pedagógusok Szakszervezete azonnali intézkedéseket követel az elhunyt tanár miatt.

A hatóságok és az információra éhes állampolgárok között mindenesetre nem úgy kell helyreállítani a bizalmi viszonyt, ahogy azt most a kormány teszi. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. elég átlátszó csúsztatással próbálta igazolni, hogy jobban védekezünk a nyugati országoknál. Csak annyi kellett hozzá, hogy hozzáadja az őszi számokhoz a tavasziakat is. A köznevelési államtitkár szerint pedig a gyerekeknél már csökkenőben az esetszám – de pontos számokról majd csak később lehet beszélni.



Reggeli vezető

Illusztráció: Kiss Bence/444

Pénteki nagy dobásunkban Czinkóczi Sándor írta meg, hogy néz ki a magyar klímaharc alulnézetből. Mert ha csendesen is, de már itthon is zajlik a zöld forradalom, amiben a kormány az egyik főszerepet a naperőműveknek szánta. A megújulós támogatásokra egyre többen mozdulnak rá, és ahogy az itt bemutatott történet is mutatja, az állam akár segít is elvenni a földeket, ha a tulajdonosok nem akarják napelemes cégnek adni.

Tényleg színház

Szokatlan dolog történt csütörtökön az SZFE-nél: az utóbbi tíz évben eléggé elszoktunk attól, hogy a hatalom emberét néhány ellenálló elzavarja. A Vas utcai épületben azonban tényleg ez történt, mert hiába jelent ott meg az új kancellár Szarka Gábor, hogy bemenjen, egyszerűen nem engedték be. Úgyhogy egészen tragikomikus jelenetek közepette felolvasott egy közleményt és elment, miközben a színművészetisek kitartanak a blokád mellett.

Lehet nevetni Szarkán, hiszen megérdemli, de azért egy kicsit lehet sajnálni is. Nagyon látványos, hogy Vidnyánszky Attila, akiért a kultúrharcnak ezt a meccsét rendezték, most már jó ideje nem mutatkozik sehol. Az hagyján, hogy a médiaturnéját felfüggesztette, de ha már ő a főnök, igazán odamehetne személyesen is a tiltakozókhoz ahelyett, hogy Szarka kapjon a nyakába mindent. Erős a kontraszt azzal a 24 operatőrrel, a kevés nemzetközileg is elismert magyar sikerszakma krémjével, akik most inkább kiléptek a Magyar Operatőrök Társaságából azért, mert Novák Emil, a szervezet elnökségi tagja, elfogadta az SZFE rektorhelyettesi posztját.

Vagy így, vagy úgy

A számokkal bűvészkedés és a félig tele-félig üres pohár szemlélet gyönyörű példáját mutatta be nekünk Magyarország. Míg a Kopint-Tárki szerint a gazdaság 5,8 százalékos visszaesése várható idén, addig Varga Mihály szerint a kormány 3-4 százalékkal tudta fékezni a gazdaság visszaesését.

Még számok:

Covid-20

Kérdésünkre válaszolva közölték csak, hogy tényleg koronavírusos a nyíregyházi megyei főigazgatója, ami azért perspektívába helyezi Kásler miniszter azon kijelentését, hogy „az első hullámban látotthoz hasonló a fertőzött egészségügyi dolgozók száma”.

Máshol:

Földcsuszamlás lehetősége

25 nappal az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump rosszabb pozícióban van, mint eddig bármikor. A közvéleménykutatóknál hatalmas hátránnyal, átlagosan 9,7 százalékkal van lemaradva Joe Biden mögött. Hillary Clinton négy éve ugyanekkor csak 4 százalékkal vezetett.

A meccs persze 90 percig tart és nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást, de most nem úgy tűnik, hogy Trump összekapná magát. Hiába koronavírusos, nem hajlandó interneten keresztül vitázni Bidennel, pedig ez azon kevés alkalmak egyike, amikor megmutathatná a szavazóknak, hogy ő a jobb. Eközben az FBI leleplezett egy fegyveres csoportot, ami el akarta rabolni Michigan kormányzóját, és az erőszakos szélsőjobboldali bandákról érkező hírek sem az ezekkel kokettáló Trumpot erősítik.

Máshol:

Tönkretett világ

Sir David Attenborough szomorúan belenéz a kamerába

A legtöbben természetfilmesként ismerik, de a már 94 éves Sir David Attenborough néhány éve új karrierbe kezdett: vészjelzéssel felérő filmeket készít a világ pusztulásáról. Megnéztem legújabb filmjét az A Life On Our Planet-et (Egy élet a bolygonkón), és egy szomorú, elkeseredett, de még most is megdöbbentően aktív öregurat láttam.

Attenborough ki is mondja, hogy ezt a filmet egyfajta tanúságtételnek szánta, összegzését mindennek, amit látott, tapasztalatai megosztását, és tanácsokat a jövő generációi számára. Nem optimista, de azért felcsillantja a reményt: ha képesek vagyunk ismét a természet korlátait tiszteletben tartva élni, ahogy egyébként néhány ezer éve még tettük, minden rendben lehet.

Kétharmados vasárnap

Egy eseményre kell itthon figyelni a hétvégén, de arra nagyon. Vasárnap időközi választást tartanak a borsodi 6. választókörzetben, A két esélyes induló a fideszes Koncz Zsófia, aki elhunyt apja helyébe szeretne lépni, és az egész ellenzék által támogatott, korábban antiszemita botrányba keveredő Bíró László. A 444 a helyszínről fog tudósítani.

A szavazáson akár a kormány kétharmados támogatottsága is múlhat. 2018-ban itt Koncz Ferenc a szavazatok közel 50 százalékát kapta, de a három ellenzéki jelölt összesen majdnem ugyanennyit. Most is lehet, hogy szoros lesz, de Bíró győzelme hatalmas meglepetés lenne annak fényében, hogy a NER milyen nehézfegyverzetet vetett be saját jelöltje mellett.

Még egy lépés

Orbán gólját ünnepli a magyar csapat. Fotó: Anton Uzunov/MTI/MTVA

Nem játszott jól a magyar válogatott Szófiában, de így is sikerült 3:1-re nyerni, úgy, hogy a bolgárok csak a meccs végén tudtak szépíteni. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy az első két gólunk szerencsésen pattant be, míg a bolgárok helyzetei rendre fennakadtak Gulácsin. Marco Rossi szövetségi kapitány is nagyon szerényen nyilatkozott a lefújás után, szerinte most fordult elő először, hogy az általa irányított válogatott gyenge játékkal is jó eredményt tudott elérni. Novemberben az Eb-re jutásért Izlanddal játszunk a Puskás Arénában.

Volt egy másik magyar szempontból érdekes focieredmény is tegnap. Megjelent a Guardian fiatal tehetségeket listázó összeállítása, és a 60 között megint nincs magyar. 2014 óta egyetlen egy játékosunknak, Szoboszlainak sikerült bekerülnie ide, még 2017-ben, ami egyrészt azt mutatja, hogy a brit lapnál tudják, mit csinálnak, másrészt pedig hogy a pénzzel tömött akadémiák ellenére milyen siralmasak a magyar foci kilátásai.