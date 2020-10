Az egészségügy megroppanásának jelei

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes péntek reggelt! Ma semmilyen idő lesz, szombaton inkább jó, vasárnap inkább rossz.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele..

MEGROPPANVA

Egyre több jel utal arra, hogy a magyar egészségügyi rendszer megroppant a járvány második hulláma alatt, és ha tovább terjed a koronavírus, ennél is sokkal nagyobb bajok lehetnek. Csütörtökön derült ki, hogy Szabolcsban olyan rossz a helyzet, hogy a háziorvosokat korukra tekintet nélkül elkezdték berendelni kórházi munkára. Pedig az érintettek között sok a veszélyeztetett: a megye háziorvosainak több, mint a fele 60 évesnél idősebb, és közülük többen küszködnek krónikus betegségekkel. A nyíregyházi megyei kórházban annyira súlyosak a létszámgondok, hogy a Covid-osztályon már szolgálnak ideirányított pszichiáterek és ortopéd orvosok is..

Máshonnan is egyre több hír érkezik arról, hogy recseg-ropog az ellátórendszer:

Mindez persze a magyar egészségügy évtizedes vesszőfutásának is eredménye, de azért teljesen egyértelmű, hogy ha az utóbbi hónapokat a döntéshozók a mindenki által várt második járványra felkészüléssel töltötték volna, jobb lehetne a helyzet. Például a külügyminisztérium is foglalkozhatott volna valami hasznossal annak a 16 ezer lélegeztetőgépnek a felvásárlása helyett, aminek a felét már most próbálják eladni.

LENGYEL PÉNTEK

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Ma az eddigieknél is nagyobb tüntetésekre számítanak Lengyelországban, van, aki szerint a rendszerváltás óta rendezett legnagyobb utcai demonstrációkra kerülhet sor. Szerdán már több mint 400 000-en tiltakoztak különböző városokban, de mivel napról napra nagyobb az abortusztilalom ellenzőinek száma, ez most tovább növekedhet.

A lengyel abortusztörvény eleve az egyik legszigorúbb volt Európában, most pedig törölték belőle azt a részt, ami megengedte a sérült, súlyos maradandó károsodástól szenvedő magzatok művi vetélését. A tiltakozás méretétől talán visszahőkölő Andrzej Duda elnök már azt mondja, pontosítana a szabályozáson, de nem úgy tűnik, hogy ez egyelőre lehiggasztaná a kedélyeket. A tüntetők mindenesetre már védekezési csoportokat szerveztek, hogy jobban tudják kezelni a demonstrációikon felbukkanó agresszív, szélsőjobboldali tüntetők ellentámadásait.

MINDIG VAN PÉNZ

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A járványhelyzet közben is jut még 800 millió a pécsi fociakadémiára.

David Guetta lesz Palvin Barbara műsorvezető társa az MTV Budapestről közvetített online díjátadóján. Hogy ez mennyi pénzébe kerül a magyar adófizetőknek, azt a kormány az MTV-vel kötött szerződésekre hivatkozva egyelőre nem árulja el, de valószínűleg nem kevésbe.

ANTITRÖSZT

A jövő keddi amerikai elnökválasztás mindent átalakíthat – még a techóriások sorsát is. Erre utal két fontos esemény az utóbbi hetekből:

A Képviselőház trösztellenes albizottsága pubilkálta jelentését, ami kimondja, hogy alapvető problémák vannak ezek az óriáscégek működésével.

Az igazságügyi minisztérium elindított egy monopóliumellenes keresetet a Google ellen. Ez a legjelentősebb amerikai trösztellenes lépés az 1998-as, Microsoft ellen indított per óta,

Különösen egy demokrata győzelem hozhat alapvető változásokat a versenypolitikában, de az ezeket a cégeket a liberalizmus melegágyának tartó republikánusok is mozgolódnak. Már a vállalatok feldarabolása is napirenden van.

Máshol:

2020 A CSÚCSON

Egy gödöllői trafik eladója figyelmeztette késsel hadonászó kirablóját, hogy nincs rajta maszk. Ezek után a rablás rendesen lezajlott, a 285 ezer forintot zsákmányoló férfit pedig a rendőrök gyorsan elfogták.

NIZZA

Alig néhány nappal azután, hogy a Mohamed-karikatúrák bemutatása miatt egy kamasz lefejezett egy tanárt, ismét brutális gyilkosság történt Franciaországban. Ezúttal három áldozata volt egy késes támadónak Nizzában, akik közül kettővel a város székesegyházában végzett. Legalább az egyik áldozatnak itt is a torkát vágták el.

A tettest a rendőrök elfogták, letartóztatása közben Allahot dicsőítve kiáltozott. Ennél többet hivatalosan nem tudni róla, bár olasz lapok azt állítják, hogy egy 21 éves tunéziai férfiról van szó, aki nemrég érkezett Lampedusa szigetén keresztül Európába. A francia és a nemzetközi politika vérmérsékléte szerint reagált:

Macron szerint hazájára iszlamista terrorista támadt, egységre szólította fel az országot, és arra, hogy ne engedjen a terror szellemének.

Orbán együttérzését fejezte ki a francia nemzetnek, és egyúttal azt javasolta, hogy „egyesítsük erőinket a hagyományos európai értékek megvédése érdekében”.

Erdogan pedig, aki az utóbbi napokat franciaellenes uszítással töltötte, „erőteljesen elítélte” a „kegyetlen támadást”.

COVID-20

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Lassan, nagyon lassan Magyarország is elkezdte szigorítani a járványügyi intézkedéseit. Nem csak arról van szó, hogy hétfőtől már az éttermekben és szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszk, hanem hogy az eddig ettől kifejezetten ódzkodó Orbán Viktor már videokonferencához is maszkot vesz. Hátha a jó példa ragadós. Mindenesetre arról is érkeznek hírek, hogy már a Fidesz politikusai is zúgolódnak a túl enyhe korlátozások miatt. Nem értik, miért lehet még mindig tömegrendezvényeket tartani, és egyikük szerint

„megértem, hogy figyelni kell a gazdaságra, de ez így már nem tartható. Amerre járok, azt hallom, hogy mikor lépünk már, hányaknak kell még meghalni, hogy történjen végre valami”.

Közben megbetegedett Rétvári Bence és Toroczkai László is, Csongrád megyében pedig már négy településen is korlátozottan működik a polgármesteri hivatal, olyan sok a koronavírusos. A tanárok is arról panaszkodnak, hogy nem tesztelik őket és gyakorlatilag megszűnt a kontaktkutatás.

Külön említést érdemel az osztrák határ melletti Szentpéterfa, ahol miután a múlt héten három olyan ember halt meg, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, a falu inkább önként bezárkózott. Nem nyitnak ki a vendéglők, kocsmák, nem működik az óvoda és a bölcsőde. A polgármester szerint kritikus a járványhelyzet a faluban, amin nem tudnak úrrá lenni, de segítséget nem kapnak a hatóságoktól, még azt sem árulják el neki, hogy hány koronavírusos van jelenleg a településen.

Máshol:

BASZKOK, EGYEBEK

Lassan a világ minden népe megkapja a maga nagyívű sorozatát. Az HBO-val közösen a spanyolok – illetve hát a baszkok – Baszkföldnek azokat a nyomasztó évtizedeit dolgozták fel, amikor az még egyáltalán nem egy menő turistacélpont volt, hanem az ETA terrorszervezet által Nyugat-Európa egyik legrosszabb helyévé tett vidék. Nem is elsősorban a gyilkosságok, hanem a baszk társadalom szétszakítása miatt. Megnéztem a Patria-t, és meg is írtam, hogy miért jó.

Egészen másfajta vizuális élményt ad az acb Galéria új videója. A Széchényi-díjas művészettörténész, Keserü Katalin társaságában mentek el a Budai Arborétumba, ahol aztán az ott kihelyezett zománcművekről, a természet és ember viszonyáról, valamint Lantos Ferencről beszélgessenek.