Talán van egy kis javulás

TALÁN VALAMI

Mivel a hazai hivatalos járványügyi adatokban nem lehet teljesen megbízni, ezekre alapozva csak feltételezni lehet bármit, kijelenteni semmiképpen. De most azt feltételezzük, hogy hosszú hónapok folyamatos romlása után a múlt héten először talán javult valamennyit a magyarországi járványhelyzet. Persze csak az előző hét számaihoz képest, és még mindig csak két-három ország van a világon, ahol aktuálisan rosszabbak a halálozási adatok.

Továbbra is több mint 1000 ember halt meg egyetlen hét alatt, csak vasárnap 181-en. Az előző napokon azonban kevesebb halálos áldozatot regisztráltak, mint egy héttel korábban, és december második hetében az új fertőzöttek száma is csökkenni látszik. Talán mostanra beértek az egy hónapja bejelentett – enyhécske – szigorítások. De még ha tényleg valódi csökkenést látunk, nem csak a számok trükköznek velünk, ez akkor is nagyon szerény javulás, Nem véletlenül mondta most Szlávik János, hogy szabályozástól függetlenül most nincs helye a nagy karácsonyi összejöveteleknek.

Viszont nagyon úgy tűnik, hogy a kormány tényleg komolyan veszi, ki regisztrál és ki nem a híres weboldalon. A nyugdíjasok erre buzdító levelet kapnak, Rogán Antal szerint pedig aki nem regisztrál, az hátrébb kerül a sorban.

COVID-20

Németország komoly logisztikával, Olaszország szép dizájnnal készül a tömeges oltásokra. Ez azonban nem feledteti a szomorú tényt, hogy az Európai Unió kicsit lemaradt a világtól. Hiába volt EU-s cégeknek és állampolgároknak oroszlánrésze az első hatékony vakcinák kifejlesztésében, máshol korábban kezdenek el oltani: a britek már elkezdték, az amerikaiak ma kezdik, a kanadaiak és az izraeliek pedig napokon belül nekilátnak.

A legújabb becslések szerint az ilyesmivel foglalkozó európai szervezet, az EMA legkésőbb december 29-ig fogja engedélyezni az első vakcinát, a Pfizerét (aztán január 12-ig a következőt, a Modernát), így csak utána kezdődhetnek meg az oltások. Csak néhány hét késlekedés, de ez a jelenlegi adatok szerint több ezer halálos áldozattal jár majd. Nem véletlenül morog a késlekedés miatt már a német kormány is. Az országban most azt tervezik, hogy a súlyosbodó járványhelyzet miatt január 10-ig bezárják a legtöbb boltot – addigra talán tényleg lesz oltás.

Máshol:

TERMÉSZETI TRAGÉDIÁK

A II. világháború óta nem zuhant be annyira az éves széndioxid-kibocsátás, mint idén a koronavírus miatt, de így is óriási tévedés azt hinni, hogy a járvány valamiféle egérutat adott a klímaváltozással szemben. A 444 podcast-sorozata, a Pozitív legújabb adásában a Greenpeace és a WWF vezetőivel beszélgettünk erről, és hogy hogyan jöhetnénk ki fenntarthatóbban a járvány okozta válságból.

Sok időnk nincs ezen gondolkodni, az ENSZ főtitkára már minden országot arra kér, hogy rendeljék el a klímavészhelyzetet. És ha éppen nem kell a globális felmelegedéstől tartani, lokálisan is sokat tudunk ártani a természetnek:

Valaki rengeteg fáradt olajat engedett Szigetszentmiklósnál a csatornába.

És meging rejtélyesen habzik a Rába.

KÜLFÖLD

Google nélkül: mikor szavazták meg a britek a Brexitet? Hihetetlen, de mielőtt még Donald Trumpot megválasztották volna amerikai elnöknek. A helyes válasz 2016 júniusa. És lényegében azóta tart a vita, hogy mi legyen, miután kiléptek. Kilépni viszont csak nem sikerül.

Most vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Boris Johnson brit miniszterelnök megint csak abban tudtak megállapodni, hogy a megállapodásra kitűzött határidőt ismét kitolták, mégpedig úgy, hogy ezúttal nem határoztak meg új legvégső határidőt. A mostani, úgynevezett átmeneti állapot viszont szilveszter éjfélkor lejár, vagyis ha addig nincs új szerződés a két fél együttélésének feltételeiről, akkor jön az alku nélküli Brexit. Miközben a britek már attól félnek, hogy egy ilyen végkifejlet esetén náluk akár áruhiány is lehet. Good job, everyone!

Máshol:

AKI BEJÖTT A HIDEGRŐL

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS/dpa Picture-Alliance via AFP

89 évesen, a kiadója közlése szerint tüdőgyulladásban elhunyt David Cornwell, az egykori hírszerző, aki John le Carré néven lett a modern kémregény klasszikusa. Le Carré alig múlt 18, amikor egy svájci egyetem hallgatójaként beszervezte a brit hírszerzés, amelynek - kisebb megszakítással - mintegy 16 éven át dolgozott.

Az 1960-as években, még kémként kezdett el írni, nem sokkal később azonban otthagyta az MI6-et, és csak az irodalomnak élt. Ki tudott törni a bestsellerek világából, a magas irodalom is befogadta, és olyan írófejedelmek zengték dicséretét, mint Philip Roth vagy Graham Greene. A könyveiből születő számtalan filmnek és a bennük játszó sztároknak hála azok is tudtak róla, akik egy sorát sem olvasták.

4! ANYAGUNK, AMIRŐL TALÁN LEMARADTÁL A HÉTVÉGÉN

Grafika: Botos Tamás/444.hu

Mélyrepülés kamuprofilokkal az incelek és a neonácik világában – Talia Lavin egy évre teljesen elmerült a legsúlyosabb gyűlöletcsoportok csetszobáiban, tapasztalataiból tanulságos könyvet írt. Kiderült például, hogy akármekkora nagylegény, az ukrán neonáci is betojik, ha lebuktatják.

Mintha Attenborough a nagyvárosi életről forgatna, és a földre szórt pizzamaradékból vezetné le az emberek szokásait – Az utóbbi idők egyik legeredetibb és legmeglepőbb tévésorozata a John Wilson tanácsai az HBO-n. Pedig még a műfaját sem könnyű meghatározni.

A légikísérő olyan, mint egy tömegszerencsétlenség, amit nem akarsz látni, mégis nézed – Az HBO sorozatában Kaley Cuoco állandó kiegészítője a vodka, és az, hogy bután néz, miközben totálisan elmebeteg állapotban próbálja kideríteni, hogy miért ébredt egy reggel egy bangkoki hotelben egy átvágott torkú pasi mellett.

Ha lehetne, PlayStation 5-öt kérnék a Jézuskától, de szerintem már ő sem tud szerezni – Kipróbáltuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation 5-öt, aminek a legérdekesebb újítása nem a gépházában, hanem a kontrollerében rejlik.

CIPOE

Fotó: Herczeg Márk

Mi ez a felirat, amit minden budapesti látott már? Egy cikk, ami után te is mindenhol észre fogod venni Magyarország leggyakoribb graffittijét.

ÉS EGY CIKK, AMIT NEM MI ÍRTUNK

Russia’s New Guerilla Media Are Going After Putin – A legszebb szovjet partizánhagyományok felelevenítése a mai orosz médiában. Mivel Putyinék bármilyen nagyobb sajtóterméket és -tulajdonost egy pillanat alatt ki tudnak csinálni, csak kis, agilis, és lehetőleg valamelyik szomszédos posztszovjet országban berendezkedett szerkesztőséget érdemes működtetni. Ezek közül kettő is nagy sztorikat szállított az utóbbi hetekben Putyin rokonságának viselt dolgairól, és egyelőre el tudták kerülni a retorziót.