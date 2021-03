Talán, esetleg, lehetséges a szigorítás

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Két hete kezdett el látványosan emelkedni a magyar járványgörbe. Ha nálunk is olyan ívben zajlik a harmadik hullám, mint azokban az országokban, amiken már végigsöpört, akkor valahol a felívelő szakasz felénél járunk.

Jó lenne további pontos számokat tudni a járvány állásáról, de olyan helyzetben, amikor a Népegészségügyi Központ azt állítja, hogy fogalmuk sincs, melyik megyében hány koronás fertőzött hal meg naponta, egy újság már nem sokat tehet. Néha közölnek egy-egy adatot, például hogy a börtönben fogvatartottak 7 százaléka fertőződhetett meg eddig koronavírussal, de ezekből a váratlanul érkező elszórt számokból nehéz bármire következtetni.

Hiába egyértelmű, hogy nagyon rossz a helyzet, továbbra sincs semmiféle szigorítás a járványügyi szabályozásban, csak annak lebegtetése. Müller Cecília hétfőn azt mondta, hogy nem „nem zárhatjuk ki, hogy szükség lesz további intézkedésekre”, és „mérlegelik a digitális oktatás elrendelésének lehetőségét”. Hasonló dolgokat mondott egy interjúban Kásler Miklós is, bármiféle konkrétum nélkül.

Akinek ehelyett konkrét számokra van szüksége, és maga hozná meg a saját járványügyi korlátozásait, nézze meg alaposan az MIT kutatói által kifejlesztett, most már magyarul is használható kalkulátort, ami például olyan kérdésekre válaszol, hogy mennyivel több időt tölthetünk szeretteink vagy munkatársaink társaságában, ha maszkban beszélgetünk. A különbség százszoros is lehet.

AZ UTOLSÓ LEKAPCSOLJA

A lehető legrosszabb időpontban jött, hogy az új egészségügyi dolgozóknak március 1-jéig kell aláírniuk az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. A koronavírus miatt ugyanis a kórházak ismét óriási terhelés alatt állnak. A szerződés aláírása körüli dilemmák ugyanakkor előhoztak korábbi problémákat is, amik összeadódtak az új szerződés körüli korábbi aggályokkal.

Ez vezetett például ahhoz, hogy a Szent Imre Kórházban az intenzív osztályon dolgozó 17 szakápoló és 3 orvos is felmondott. Úgy, hogy közben tele van a covidos részleg súlyos állapotban lévő koronavírus- fertőzöttekkel.

A 444-nek nyilatkozó ápolók tragikus állapotokról, felszereléshiányról, és arról beszéltek, hogy a vezetőség nem foglalkozott a panaszaikkal. Akivel beszéltünk, másik intézményben folytatja majd, de az nem világos egyelőre, hogy ez másik állami intézményt jelent, vagy elindult egy olyan elvándorlás a magánegészségügybe, ami a kegyelemdöfést adhatja meg az ingyenes, állami ellátásnak.

Arról, hogy mennyire magára hagyta az állam az egészségügyet, az a Szily László írt cikket, aki elkísérte saját idős édesapját oltásra. A budapesti Rókus kórházban meglepően normálisan, profin és emberségesen zajlott minden, és ez világított igazán rá arra, hogy máshol mennyire rossz a helyzet. Az oltás megszervezésében a magyar állam egyszerűen kivonta magát a folyamatból, és a vakcinák beszerzését kivéve minden rálőcsölt a háziorvosokra és kórházakra.

VAKCINAHÍRADÓ

Ahogy az egyes országokban haladnak előre az oltási programok, úgy érkeznek az egyre biztatóbb hírek a vakcinák hatékonyságáról.

Egy brit kutatás szerint az AstraZeneca és a Pfizer vakcinájából az első oltás is 80 százalékos védettséget ad a súlyos megbetegedéssel szemben. A tudósok ennek ellenére felhívják a figyelmet, hogy a legbiztosabb védelemhez két oltásra van szükség.

Októberben még közel hatszor annyi 70 év feletti covidos beteg került lélegeztetőgépre Izraelben, mint 50 évnél fiatalabb. Mostanra viszont szinte kiegyenlítődött a számuk, ami jelentős részben annak köszönhető, hogy gyorsan sikerült beoltani őket, Ugyanakkor összesen nincsenek kevesebben lélegeztetőn, mivel a brit vírusvariáns nagyon sok fiatalt is megfertőzött.

Magyarországon a tervezettnél lassabban halad az oltási program, a múlt héten jóval kevesebb embert sikerült beoltani a tervezettnél. És ezt már nem lehet arra fogni, hogy kevés az oltóanyag az országban.

A belátható jövőben Európában folyamatossá válik a vakcinaellátás, nem kis részben annak köszönhetően, hogy felpörögnek a nagy kapacitású indiai gyárak is, ahol például az AstraZeneca oltóanyagát gyárthatják hatalmas mennyiségben.

Így most már lehet azon gondolkodni, hogy milyen igazolványt kapjanak azok, akik átestek az oltáson vagy magán a betegségen, és ez az igazolvány pontosan mire jogosítsa fel őket. Az Európai Bizottság hamarosan immunitásigazolásra vonatkozó javaslatot mutat be. A tervek szerint nyáron bevezetendő zöld igazolványra vonatkozó jogalkotási javaslattal elsősorban az európaiak szabadabb utazását szeretnék elősegíteni. Magyarországra viszont néhány országból már most korlátozás nélkül be lehet lépni.

KÉT BALSZERENCSÉS, BECSAPOTT FÉRFI

A Legfőbb Ügyészség szerint a csengeri örökösnő már cáfolta, hogy vesztegetési pénzeket fizetett volna Kósa Lajosnak, és minden ezzel ellentétes állítás nem más, mint politikailag motivált feltételezés.

Két kispályás csaló átverte M. Richárdot és egymást is, az egyik ötször is hiába próbálta visszaszerezni a gázoló jogosítványát. A Dózsa György úti baleset okozóját kamu rendőrségi kapcsolatra hivatkozva húzták le több 100 ezer forinttal.

A NÉPPÁRT SOHA NEM ÉRHET VÉGET

Remélem senki nem kap a szívéhez a sokkoló hírtől, de úgy tűnik, ismét sikerült elsimítani a nézeteltéréseket az Európai Néppárt és a Fidesz között, az utóbbi maradhat az előbbi tagja.

Orbán Viktor vasárnap megfenyegette az EPP frakcióját, hogy ha a terv szerint módosítják a párt belső szabályzatát, akkor a fideszesek kilépnek. Hétfő estére azonban a párt vezetése tett egy gesztust, és úgy módosította a frakciószabályzat módosító szövegét, hogy az kedvezőbb legyen a magyar pártnak. Az eredeti szövegben az volt, hogy egy tagpártot feles többséggel ki lehetne rakni a frakcióból, az új szöveg szerint viszont eszerint már kétharmad kell. Így mindenki megnyugodhat, minden marad a régiben.

A ROBOT FIA

Eiben Ágoston Hollandiában dolgozó magyar kutató forradalmi megoldást talált a robotok szaporodására.

Eiben szakterülete mindig is a mesterséges intelligencia, a mesterséges evolúció volt, de néhány évvel ezelőtt emelni akarta a tétet, fejébe vette, hogy megtestesíti az eddig kizárólag szimulációban zajló folyamatokat, és gyakorlatilag feltalálta a robotok szaporodását. Ennek a munkának az eredménye a félidőnél járó, angol és holland egyetemek partnerségével működő ARE (Autonomous Robot Evolution) projekt.

