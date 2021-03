Vesztesként a ranglistákon

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Délután ismét tavasz lesz.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

COVID-21

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Egy évvel ezelőtt akárcsak az egész világ, Magyarország is azon hüledezett, hogy mi történik Olaszországban. Hihetetlennek tűnt, hogy még egy ország elkövesse az olaszok hibáját, és ölbe tett kézzel várja, ahogy a vírus átsöpörjön rajta.

A csütörtökön jelentett újabb 172 áldozattal azonban Magyarország lakosságarányos halálozásban megelőzte Olaszországot is. Már csak hat ország van a világon, ahol többen haltak meg a járványban, mint nálunk.

A heti kormányinfón Gulyás Gergely a 444 kérdésére azt válaszolta, hogy a kormány nem késlekedett a zárásokkal:

„Ahogy azt láttuk, hogy a számok olyan mértékben futnak fel, hogy a kormányak intézkedni kell, ezt a döntést meghoztuk.”

Ez azonban nem igaz, a zárások elrendelésekor már hetek óta emelkedtek a számok, sőt, maga Orbán Viktor is jóval előtte elismerte, hogy baj van.

Most viszont már csak a baj mértéke a kérdés, hiszen azt látjuk, hogy lassan minden környező ország külső segítséget kénytelen kérni a harmadik hullám megfékezéséhez. Csütörtökön Montenegróban jelentették be, hogy az ország egészségügyi rendszere nem bírja a nyomást. Mi ilyet nem mondunk, továbbra is csak a 16 000 felesleges lélegeztetőgépünket próbáljuk rásózni valakire.

Máshol:

VAKCINAHÍRADÓ

Montenegróban Szputnyikkal oltanak, a héten a 80 év felettieket. Fotó: MILOS VUJOVIC/Anadolu Agency via AFP

A járvány egy éve alatt a kormány sokszor mozgatta a kapufákat, de talán most látszik ez a leglátványosabban. Miután hetekig arról beszéltek, hogy húsvétig legalább egyszer beoltanak 2,5 millió embert, Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón már csak a 60 vagy 65 év felettiek beoltását ígérte addig az időpontig.

Továbbra is igaz, hogy uniós szinten sokat oltunk, de most már egyértelmű, hogy nem azért akadozik az oltási terv, mert kevés a vakcina az országban, hanem mert nem tudunk gyorsan sok embert beoltani. Az elmúlt héten és azelőtt is a kitűzött cél 80 százalékát sikerült teljesíteni az oltási programban. A felhalmozott készleteket lassan használják fel, ebben már nemzetközi összevetésben is hátul vagyunk.

Hiába érkezett csütörtökön 450 000 adag kínai vakcina, ettől még nem fog gyorsulni az oltások üteme. De legalább most már nyilvánosságra hozták az oroszokkal és a kínaiakkal kötött vakcinaszerződéseket, amikből világosan látszik, hogy teljesen egyoldalú szerződéseket kötöttünk.

Az összes EU-s ország lassú oltakozását látva tulajdonképpen nincs is miért meglepődni azon, hogy az európai gyógyszercégek eddig 34 millió dózist küldtek az EU-n kívülre, miközben az unióban 42 millió adagot osztottak szét. Így legalább nem európai fagyasztókban ülnek a nagy készletek, hanem hasznuk is lehet.

A PÉNZ SORSA

A New York-i tőzsde zárás után. Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

30-40 éves gazdasági trendek változtak meg a járvány alatt, ami nagyobb inflációhoz és kamatemeléshez vezet – erről beszélt csütörtökön újságíróknak két magyar befektetési szakember. Szerintük a járvány után magasabb inflációra és gyengülő forintra lehet számítani, leeresztenek majd a most felfújt piaci buborékok, de több magyar cég pedig még jól is kijöhet a változásokból.

Európa keleti felében a következő két-három évben elképesztő pénzbőség lesz jellemző. Ennek fő oka az uniós válságkezelő Next Generation program, amelynek részeként Magyarországra 2021-22-ben a GDP 4, 2023-ban pedig 3 százalékának megfelelő pénz érkezik majd. Ennek fényében különösen érdekes, hogy 2020 tavaszán az egész EU-ban a magyar munkavállalók kapták a legkevesebb bértámogatást.

A pénz inkább olyan projektekre megy, mint a most 11 milliárd forinttal dráguló kézilabda Európa-bajnokság, a Hajógyári-szigetre tervezett popzenei központ, és az a belvárosi mikropark, amit akár ki is lehetne kövezni húszezresekkel.

JÓ VAKCINA, ROSSZ VAKCINA

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Valamennyi eddig engedélyezett vakcina közül az AstraZeneca oltóanyaga körül van a legnagyobb kavarás. Most éppen Dániában függesztették fel a használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében. Közben viszont a brit gyógyszerfelügyelet állítja, semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy ez a vakcina vérrögképződést okozna, és az Európai Gyógyszerügynökség szerint is továbbra is beadható ez az oltóanyag.

Ugyanez az európai hivatal jelentette be csütörtökön, hogy biztonságos és hatásos a Johnson & Johnson vakcinája, így hamarosan ez lesz a negyedik, az EU-ban engedélyezett oltóanyag. Hasonlóan jó hír, hogy az amerikai Novavax vakcinája is jól teljesített a legújabb teszteken, így ha nem merül fel valami váratlan, ez az oltóanyag is hamarosan beszállhat a járvány elleni harcba.

A legfontosabb hír vakcinaügyben viszont az, hogy Magyarországon négy százalékkal többen akarnak oltást, mint egy hete. Ez hatalmas ugrás, úgy tűnik a harmadik hullám robbanása közben az oltási hajlandóság is növekszik.

A HATALOM TÖRVÉNYE

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Hiába van egy magyar versenynek egyetlen indulója, ha azt nem szereti a kormány, így sem nyerhet. Ez történt most a 92,9 rádiós frekvenciára kiírt pályázattal is, amin a Médiatanács egyszerűen nem hirdetett eredményt.

Az egyetlen pályázó a Klubrádió volt, de a pályázatukat több szempontból is érvénytelennek minősítették. A Médiatanács például megállapította, hogy a pályázat lényegi műsortervi hibákat tartalmaz, a programterv „nem felelt meg a rádiózás alapvető követelményeinek, ellentmondásokat tartalmazott”. A Klubrádió a döntés ellen tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet.

A magyar kormány nem csak bíróként ügyeskedik, hanem tulajdonképpen vádlottként is. A lengyelekkel együtt a határidő utolsó napján támadtuk meg az uniós jogállamisági mechanizmust, hogy minél később születhessen ítélet.

Ilyen előzményekkel erősen kérdéses, hogy hova futhat ki az a feljelentés, amit most Pikó András józsefvárosi polgármester tett az előző kerületvezetés ellen. Pikóék szerint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. működése körül merült fel hűtlen kezelés és korrupció gyanúja.

A KUNG FLUZÁS EREDMÉNYE

Transzparens egy Los Angeles-i tüntetésen Fotó: RINGO CHIU/AFP

Az Amerikába 2020 januárjában megérkező koronavírus kapóra jött az akkor még elnök Donald Trumpnak, aki az előző években rendszeresen kampányolt azzal, hogy a kínaiak ilyen-olyan módon Amerika leigázására készülnek.

Trump és leghűségesebb emberei rendszeresen „vuhani vírusról” és „kung flu”-ról beszéltek, hogy ezzel a Kína-ellenes hangulatkeltéssel tereljék el a figyelmet arról, hogy Washington milyen katasztrofálisan kezelte azt a koronavírust, amely máig több mint félmillió amerikait ölt meg, túlnyomó többségüket még Trump elnöksége alatt.

A hergelésnek ma már látjuk az eredményét. A járvány egy éve alatt minden rekordot megdöntött az ázsiai származású amerikaiak ellen elkövetett gyűlöletbűncselekmények száma. A helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy a tettesek jelentős része fiatal, fekete férfi.

Máshol:

A NAGY MESEMONDÓ

Akinek van tíz perce, mindenképpen nézze meg a a Zemplén Televízió műsorát, amelyben Kovács Lászlóné Editke óvónéni adja elő a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című népmesét. Semmi flanc, semmi animáció, csak egy néni, aki lelkesen és egészen magával ragadóan mesél.

További hírek a kultúra világából: