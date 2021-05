Karácsony hosszú hétvégéje

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

KARÁCSONYI HOSSZÚ HÉTVÉGE

Szombaton megtörtént, amiről már szinte mindenki tudta, hogy meg fog történni: Karácsony Gergely bejelentette, hogy elindul az ellenzéki miniszterelnök-jelölt választáson.

Maga a bejelentés meglehetősen furcsára sikeredett: előbb a Párbeszéd törpepárt kérte fel a főpolgármestert, hogy induljon, aztán Karácsony előbb a szülőfalujában, Nyírtasson közölte a nagy hírt, majd a Facebookon is bejelentette ugyanezt ország-világnak.

A jelöltség mellé Karácsony egy 99 mozgalom nevű szerveződést is útjára indított. Nem világos, hogy ennek mi lesz a szerepe a nevén kívül. Botka László négy évvel ezelőtti, hamvába holt miniszterelnöki kampányának „fizessenek a gazdagok!” szlogenjére hajazva Karácsony szombaton elsősorban arról beszélt, hogy az ország 99 százalékának vissza kell vennie a hatalmat, és úgy általában mindent, a nyakán ülő 1 százaléktól.

Sokan szinte már lefutottnak tekintik a miniszterelnökjelölt-választást, de ahogy a kicsit elfuserált bejelentési stratégia is jelezte, bármilyen helyzetből ki lehet kapni. Karácsony számára a legrosszabb az lenne, ha az előválasztás második fordulójába Jakab Péterrel és egy másik, inkább a balliberális szavazók számára szimpatikus jelölttel jutnának be. Ebben az esetben a főpolgármesternek valahogy meg kellene győznie az utóbbit, hogy lépjen vissza a javára, hogy jobb esélye legyen Jakab ellen.

A „többiek” közül a második fordulóba jutásra legesélyesebb jelölt, Dobrev Klára esetében azonban ez a visszalépés biztosan nem lenne egyszerű dolog. Ha a mezőny egyetlen női jelöltje hajlandó is lenne rá, Gyurcsány Ferenc biztosan nagyon komoly árat kérne érte. A Magyar Jeti legújabb adása éppen arról szólt, hogy Gyurcsány egyáltalán nem bánná, ha ez a választás is róla szólna.

COVID-21

Oltás egy olasz oltóponton Fotó: ELIANO IMPERATO/Controluce via AFP

Az elmúlt fél évben nem regisztráltak olyan kevés új fertőzöttet, mint a tegnap véget érő héten. Ennél is biztosabb jele a járvány harmadik hulláma lecsengésének, hogy most már a nyilvánosság is láthat olyan felvételeket, mint amilyet még áprilisban forgattak az orosházi kórház covid-osztályán. Talán ha ilyen, az egészségügyi szakemberek hősies helytállását bemutató alkotásokat néhány hónappal korábban láthat a magyar közönség, meg lehetett volna akadályozni néhány elkerülhető halálesetet.

Érezhető hatása van annak is, hogy elkezdték oltani a kamaszokat, és más is hozzáférhet az áhított Pfizer-vakcinákhoz. A hét második felében naponta tízezrekkel többen kapták meg az első dózist, mint a hét elején. Összesen már több mint 4 600 000-en kaptak legalább egy oltást, ezzel a tempóval még május vége előtt elérhetjük az 5 millió beoltottat.

Érkezett 1,2 millió kínai vakcina is az országba, ha másra nem, harmadik, megerősítő dózisnak ezek is jók lesznek. Arra már nem nagyon lehet számítani, hogy az oltásból eddig kimaradtak közül tömegek pont Sinopharmot kérjenek.

ABORTUSZ, HOSSZÚ TÁVON

Fotó: Sputnik via AFP

Egy kutatás megvizsgálta, hogy az 1974-ben bevezetett, szigorú magyar abortusztörvény milyen hosszú távú hatásokkal járt a törvény utána született gyerekekre nézve. A törvényben korlátozták a hozzáférést az abortuszhoz, sokba került és rendkívül megalázó procedúra volt a kérvényezés.

Az eredmények szerint ezek a hatások egyértelműen negatívak. A közvetlenül a korlátozás előtt születettekkel összehasonlítva a törvényváltozás után született gyermekek rosszabb oktatási eredményeket értek el, és nagyobb valószínűséggel voltak 37 évesen munkanélküliek vagy tizenévesen szülők.

A MINDIG GYŐZTES

Benjamin Netanjahu a Jeruzsálem-nap alkalmából május 9-én tartott rendkívüli kormányülésen. Ezen a napon szélsőséges izraeli csoportok tartottak provokatív felvonulást, ami után annyira elszabadult az erőszak, hogy az ország elnöke, Reuven Rivlin már polgárháborútól tart. Fotó: AMIT SHABI/AFP

Egy nyertese már biztosan van a közel-keleti konfliktus legújabb fellángolásának: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Néhány napja még úgy nézett ki, hogy a legutóbbi választások után képtelen kormányt alakítani, az erőszak elszabadulása után viszont már ellene nem tud kormányt alakítani az eleve ingatag lábakon álló ellenzéki koalíció.

Netanjahu most azt mondja, hogy addig fogják bombázni Gázát „ameddig szükséges”, és ebben semmilyen nemzetközi nyomás nem akadályozhatja meg. A nemzetközi nyomás egyébként többek közt azért is fokozódik, mert nagyon úgy tűnik, hogy az izraeli hadsereg előbb szándékosan átvágta a nemzetközi sajtót egy gázai invázió hírével, majd lerombolt egy olyan gázai épületet, ahol több nyugati szerkesztőség főhadiszállása is volt.

MAGYAR SPORTSIKEREK

Valter Attila rózsaszínben a Giro d'Italia szombati versenynapján. Fotó: LUCA BETTINI/AFP

Két korszakosan nagy eredménye is volt a magyar sportnak a hétvégén.

Valter Attila három napig viselhette a Giro D’Italia összetett versenyének élén álló bringásnak járó rózsaszín trikót. Vasárnap elvesztette, miután lecsúszott az ötödik helyre, de ez így is nagyon szép volt. A hátralévő két hétben megpróbál minél előrébb végezni, és talán nyerni egy szakaszt.

Máshogy, de szintén világra szóló dolgok történnek a magyar sportlövészetben. Az ügy jelenleg ott tart, hogy Péni István azzal vádolja Sidi Pétert, hogy beosont a szállodai szobájába, ahol doppingszert csempészett a vitaminjába. A magyar szövetség eltiltotta Sidit, Péni viszont jó eséllyel nem indulhat az olimpián, mert addig nem lesz ideje tisztázni magát. Esetleg az mentheti meg, hogy idén sem lesz olimpia – a japánok 60 százaléka lefújná.

ÖNINTERPELLÁCIÓK

Illusztráció: Botos Tamás/444

Újabb erős bizonyíték a magyar parlament teljes, szándékos leépítésére. Csak az elmúlt fél évből több mint 11 órányi parlamenti felszólalást gyűjtöttünk össze, amikben a parlamenti munka látszatát keltve kormánypárti képviselők „kérdeznek” kormánypárti politikusokat.

Pontosabban feldobják nekik a labdát, amit aztán a kollégáik könyörtelenül lecsaphatnak, a kormányt dicsérve és az ellenzéket szapulva. Mindezt sokszor papírból, darabosan felolvasva.

Fotó: LEMOINE/BSIP via AFP

Éveken át mesélték a legféltettebb titkaikat a pszichológusuknak, aztán egy nap az egész felkerült az internetre – Amikor a Vastaamo nevű finn pszichoterápiás cég adatbázisát meghekkelték, 30 000 ember összes terápiás ülésének a leiratát szerezték meg.

Így lehet megúszni 500 ezer ember halálát – Több mint két évtizede kezdődött az opioidjárvány Amerikában, és nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz hepiend. Alex Gabney lesújtó, de roppant izgalmas dokumentumfilmet készített arról, hogyan lehetett legálisan dollármilliárdokat keresni azzal, hogy emberek millióit taszították függésbe.

Tíz évvel ezelőtt cirkuszi látványosságként kezelték azt a 16 éves lányt, aki hozzáment egy nála háromszor idősebb hollywoodi színészhez – A média által szexualizált Courtney Stodden egy évvel ezelőtt vált el hivatalosan is Doug Hutchisontól, aki azóta egy újabb 15 éves lányt környékezett meg.

A legfrissebb kutatások szerint a kölnivíz ölte meg Napóleont – Egy brit biokémikus szerint Napóleon közismert kölniimádata vezethetett a császár súlyos betegségéhez és halálához. Napóleon valóságos megszállottja volt a kölninek, üvegszámra locsolta magára, sőt, meg is itta. Úgy tűnik, ez nem volt túl jó ötlet.

ÉS EGY PODCAST

Karácsony ledagadttörpézi Dzsingisz kánt, valamint hallevesek rózsaszín trikóban (a csömöri csoda) – A magyar kerékpársport dicsérete. Mit kezdene a magas, vékony Karácsony Gergely Frank Zappával? Egymásra lőnek a magyar sportlövők. Gulyás Márton, a repülő anakonda. Vannak sovány tolvajok is.