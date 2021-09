Tájkép kihátrálások után

Jó reggelt! Felhős, eső-esélyes nap elé nézünk.

4 legfontosabb hírünk most

ELŐVÁLASZTÁS

Vasárnap reggeli állás szerint már 440 ezer választópolgár vett részt az ellenzéki előválasztáson, szombaton több mint 89 ezer fővel új napi rekord született. (Egyértelműen Budapesten tűnik a legnagyobbnak a részvétel, ami nem véletlen, a Publicus friss közvélemény-kutatásából is az látszik: a fővárosiak többsége 2022-ben az ellenzéki összefogásra szavazna.) Az előválasztás még keddig estig tart, és már szerdán kiderülhet, kik lesznek az egyesült ellenzék képviselőjelöltjei az egyéni választókörzetekben, és hogy a miniszterelnök-jelöltek versenyében megszerezte-e bárki a leadott szavazatok több mint felét, vagy második fordulóra lesz szükség ebben a kérdésben. A 444 miniszterelnök-jelölti interjúkkal segíti a döntéshozatalt, Fekete-Győr András, Jakab Péter és Karácsony Gergely után Dobrev Klárát, a DK miniszterelnök-jelöltjét kérdeztük. Én vagyok a leghatározottabb, nekem van a legkidolgozottabb koncepcióm – mondja Dobrev, aki szerint nem kell fintorogni a DK a szövetségeseit olykor hátbatámadó kampánystratégiáján, mert ilyen a politika.

Az interjúból is kiderült, és a miniszterelnök-jelöltek pénteki, második tévés vitáján is látszott, hogy a DK és az MSZP-Párbeszéd politikai tömbje között van a legnagyobb feszültség a Fidesz legyőzésére szövetkező pártok között, ami a DK offshorozással vádolt fehérvári jelöltje miatt azóta csak tovább éleződött. Vadai Ágnes szálkákat, gerendákat és házmestertempót emlegetett Karácsony Gergely elítélős-kihátrálós Facebook-posztja után.

Az egész kihátrálás-cunami a zuglói MSZP-s Tóth Csaba kezének elengedésével kezdődött, aki mögött azóta teljesen összeomlott a támogatás: Karácsony pénteki bejelentése után szombaton a Jobbik, a DK és a Párbeszéd is közölte: már nem támogatják a visszaélésgyanús telekügybe keveredett Tóthot. A hétvége másik nagy politikai vesztese a Jobbik ózdi jelöltje: Farkas Péter Barnabás. Mögüle már a Momentum és Karácsony Gergely is kihátrált, miután nyilvánosságra került egy fotó, amin náci karlendítésnek tűnő mozdulat közben örökítették meg, szombaton az LMP is megvonta tőle a támogatását.

És ha már Borsod: Miskolc volt az utolsó állomása a Partizán előválasztási vitasorozatának, amely során a csatorna - a 444-gyel médiapartnerségben - 32 országgyűlési egyéni választókerületben rendezett vitákat az ellenzéki előválasztáson induló jelöltek között. (A viták felvételei és a belőlük készült rövid videós összefoglalók között a legkönnyebben a Partizán Youtube-csatornáján böngészhettek.)

Az utolsó vitanap első vitáján, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es választókörzetben a helyi ügyeken túl előjöttek az elmúlt napokat meghatározó, az összellenzéki koalíció egyes tagjaihoz köthető feszültségek, melyek megítélésében egyáltalán nem volt akkora egyetértés, mint a várost érintő szakpolitikai kérdésekben. Hogyan vélekedik az MSZP jelöltje Tóth Csabáról? Okozott-e a Jobbikban bizalmatlanságot a napokban felbukkanó DK-s offshore ügy? És kit tartottak a legmeggyőzőbbnek a második miniszterelnöki vitán? A teljes vita rövid videós összefoglalója először a Reggel 4-ben:

A második, egyben az előválasztási vitasorozatot záró vitán (B-A-Z megye 2-es körzet) is előkerültek az elmúlt időszakot meghatározó, napról napra új fejleményeket hozó ellenzéki ügyek, amik kapcsán mindkét jelölt magyarázkodásra szorult. Vita alakult ki köztük a Dobrev Klára nevéhez köthető kétharmad nélküli alkotmánymódosítás ötletével kapcsolatosan is. A teljes vita videós összefoglalója:

