Orbán a kormányinfón, Zelenszkij Washingtonban, BeReal a telefonokon, könyvek a fa alatt

Szokás szerint négy cikket külön kiemelve is ajánlunk:

Ritka alkalom

Szerdán Orbán Viktor volt a kormányinfó vendége, élő közvetítésünket az eseményről itt lehet visszaolvasni. Mi többek között édesanyjáról, kordonbontásról és Matolcsy kritikájáról kérdeztük, ezt videón is vissza is lehet nézni. A kormányinfón kérdezett a BBC budapesti tudósítója, Nick Thorpe is, és bár Orbán lerázós, kioktató választ adott, érdemes kettejük múltbeli viszonyát felidézni, ahogy ezt meg is tettük. Orbán az eseményen amúgy többek között elmondta azt is, hogy „a háború kimenetele semmilyen befolyással nincs Magyarország biztonságára.”

Érdekesség, de a pedagógus szakszervezetek szerint amúgy Orbán hazudott arról, hogy az ő javaslatuk miatt alacsony a kezdő tanárok fizetése. Az oktatáshoz kapcsolódó hír volt szerdán, hogy elvitték a Belügyminisztériumba a tiltakozó petíciót, amit 18 ezren írtak alá a Történelemtanárok Egylete felhívására, és amiben többek között azt írták, hogy „ideje lenni tanulni a történelemből, a rendpárti fenyegetés nem megoldás, tárgyalásokkal és megállapodással kell rendezni a vitás kérdéseket”. Már csak azért is érdemes lenne ezen változtatni, mert a magyar oktatás ma nem képes felfelé mozdítani azokat, akik lentről érkeznek. A TÁRKI Társadalmi Riportjában megjelent tanulmányból kiderül, hogy évtizedek óta így van ez, de mostanra már központi irány az esélyegyenlőség leépítése, a különbségek bebetonozása.

A nap közállapotokra rácsodálkozó fideszes polgármestere díját ezúttal Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely vezetője kapja, aki azon háborodott fel, hogy az orvoshiány miatt januártól hétvégente nem lesz szülész-nőgyógyász ellátás a városi kórházban.

Hazai hír volt még, hogy egy év alatt negyedével drágultak az ingatlanok Budapesten, hogy Tiborcz István cége nemzetközi szállodaipari vállalattal kötött együttműködést, valamint hogy karácsony előtt kicsit olcsóbb lesz a benzin és hogy 2021-ben 1,7 milliárd jutalmat osztottak ki a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökségen. És ha még ez nem lett volna elég, beszámoltunk arról is, hogy a végrehajtói kar éves közgyűlésén fel sem merült Schadl György leváltása, január 1-jétől pedig 232 ezer forintra emelkedik a minimálbér.

A háború



Magyar idő szerint szerda este Zelenszkij megérkezett Washingtonba, ahol találkozott Joe Biden elnökkel. Moszkva már előre megüzente, hogy nem tartják szerencsésnek az utat. Putyin emellett beszélt a honvédelmi minisztérium rendezvényén, ahol elmondta, hogy „a hadsereg finanszírozását semmi sem korlátozhatja”. És beszámoltunk arról is, hogy Szlovákia felmentést kap és továbbra is exportálhat orosz olajból finomított üzemanyagot Ukrajnának

A világ

Peking nem nagyon közöl adatokat a kínai vírushelyzetről, de a kiszivárgó információk alapján aggasztó a helyzet, erről beszélt a WHO főigazgatója is.

Ezen kívül írtunk még arról, hogy

Valódi pillanatok

Nem volt idén felkapottabb telefonos alkalmazás a valódi pillanatok elcsípését ígérő BeReal-nál, de hogy mit is jelent ez a valódiság és mennyire szabad elhinni mindezt, arról Plankó Gergő írt hosszabban.

Könyvek

Két, karácsony elé időzített könyvajánlónk is megjelent szerdán, a Lakmusz 3+1 könyvet ajánlott a dezinformációról, míg a 444-en 5 hazai megjelenésű nonfiction könyvet ajánlottunk, melyek talán az érdemeltnél kisebb figyelmet kaptak, és melyek akár remek ajándékok lehetnek.