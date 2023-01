Hétvégi olvasnivalók a válságok évéről

Jó hétvégét és jó olvasást kíván a napindító hírlevél a hét legjobb cikkeivel!

20 fckn 23

Sok minden változik meg az új évben: rövidül a határkerítés, drágul a matrica, nőhetnek a helyi adók és jönnek a vármegyék.

Az elmúlt száz évben rengeteg dolgot beleláttak 2023-ba. Az oroszoknak már a Marson kellene lenniük, a jugoszláv jövőkutatók csak a saját országuk halálát nem látták előre, a 37 tagállamos EU már Iraknál jár, senki sem olvas könyvet, kiürítik Manhattant, jön az új Watergate.

Az év elejének legjobb sztorija az angliai Scarborough kikötőjében megpihenő rozmárról szólt, aki miatt elmaradt az éjféli tűzijáték, hogy ne zavarják a szunyókálásban.

A háború éve

photo_camera Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

2023-ban a II. hidegháború könnyen III. világháborúvá alakulhat, legalábbis a Stanfordon és a Harvardon tanító skót-amerikai történész, Niall Ferguson szerint, aki attól tart, hogy abban az USA-ra a brit birodalom szerepét oszthatják.

Rácz András év eleji elemzésének első részében nem átallja feltenni a kérdést: mi várható az orosz–ukrán háborúban 2023-ban? Szerinte az ukránok nem fogják feladni, az orosz katonai képességek nem végtelenek, a veszteségek viszont hatalmasak, évekig aligha tarthat a háború, de axiómáinkat célszerű időről időre felülvizsgálni.

Így raboltak el az oroszok 46 kisgyereket egy herszoni gyermekotthonból

Kifulladtak az oroszok Bahmutnál

12 évet kaphat a kijevi önkéntes, aki úgy vélte, nála jobb helyen lesz a Banksy-graffiti, mint a hosztomeli romház falán



No, és Kim Dzsonguntól mit várhatunk? Észak-Korea 2023-ban még több rakétatesztet hajthat végre, tovább provokálhatja Dél-Koreát, Japánt és az USA-t, és az sem zárható ki, hogy tűzharc lesz a két Korea között.

Válságok éve

photo_camera A világ állapota 2022 nyarán, Tooze ábrája alapján Fotó: Adam Tooze

Puhára eshet a nyugati világ és Magyarország gazdasága, ami viszont azt is jelentheti, hogy az infláció sokáig velünk marad. Csurgó Dénes gazdasági szakértőkkel beszélgetett, hogy megtudja, van-e még Magyarországnak miből növekednie, mi az összefüggés az árak emelkedése és a gazdaság lassulása között, és miért lehet Magyarország 2023-ban a gazdaságpolitika állatorvosi lova.

Karácsonykor nagyot ünnepelt a kormány, hogy sikerült aláírni minden pénzes megállapodást az EU-val, amit 2022-ben szeretett volna. Csakhogy a valóságban ezek a pénzek továbbra sem hozzáférhetők. A következő hónapokban a homoszexuális lobbiról lehet a legtöbb szó.



Qubit: Miért Magyarországon drágul a legjobban a kenyér?

Ez már a polikrízis korszaka: klíma, háború, infláció, járvány; az életünket teljesen leuralták a válságnarratívák. A tavalyi év nagy felismerése éppen az volt, hogy el kell kezdenünk másképp gondolkodni ezekről a válságokról, ha egyszer érdemben akarjuk kezelni őket.

Az egymást érő gazdasági válságok miatt egyre többen fordulhatnak a szexmunka felé. Szexmunkát végezni legális Magyarországon, de az elavult és értelmetlen szabályozásnak kevesen tudnak megfelelni, mondják a jogvédők.



Belpol: krumpli, lencse, túrórudi

photo_camera Stefano Bottoni Fotó: botost/444.hu

Egy tál lencséért eladtuk a demokráciát, mondja Stefano Bottoni olasz–magyar történész, aki Orbán-rajongóból lett a rendszer egyik leghatározottabb kritikusa. Gemütlichkeit és Kurultáj. A politikai stabilitás kártékony mítoszával átvert társadalom. Putyini álellenzék, leválthatatlan hatalom. Podcast Uj Péterrel.

Forró krumpliként dobálja a 2,3 milliárdos eltűnt országimázsfilm ügyét a rendőrség és az ügyészség, hogy ne kelljen nyomozni. Most épp az ügyészség nem hajlandó nyomozni az ügyben, aminek az erős embere a háttérben Orbán Ráhel volt. Pedig elvileg ennél semmit sem lenne egyszerűbb felderíteni.

Egy 72 éves férfi 100 darab túró rudit hozott, azt mondta, hogy ő így tudja vállalni a szolidaritását - meséli a Tudásmenet egyik szervezője. Az oktatási mozgalom folytatódik idén is, a menet délután ér Budapestre. Kollégáik továbbra sem értik, mi alapján rúgták ki a polgári engedetlenségben résztvevő tanárokat.

Minden év a klíma éve

photo_camera A salzburgerlandi Rauris síüdülőjében idén a magasabb hőmérséklet miatt kevesebb a hó, ami meg is látszik a pályákon. Fotó: Jeffrey Groeneweg/ANP via AFP

Lengyelországtól Hollandiáig sorra dőltek a melegrekordok év elején. Elvileg a szezon közepe van, de a melegedő telek mellett egyre nehezebb fenntartani a sípályákat, Európában sorra zárják be a hó híján használhatatlan lejtőket. Ez már a síelés végének a kezdete?

Qubit: Az amazóniai esőerdő pusztulása a 2 milliárd ember vízellátását biztosító Tibeti-fennsíkot is veszélybe sodorja

Az igazságszolgáltatás éve

photo_camera Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P/Science Photo Library via AFP

A Nagymester, a Szexügyész és a Városháza Fantomja 2010-ben a börtönben ismerkedtek össze. Nevükkel egy bűnszervezet elleni nyomozás anyagában találkoztunk újra. Az ügy akkor is és most is a BKV-ból származó pénzekről szólt - írja fergeteges cikksorozatának új részében Ács Dániel.

Amikor az ügyészt fenyegette meg, beszámítható volt, amikor bárki mást, paranoid skizofrén - ez Miklósi Gábor cikkének címe, ami igazi telitalálat. A Fővárosi Törvényszéken decemberben elítéltek egy férfit, aki évek óta zaklatja a lúgos orvos áldozatát és még nagyon sok embert, csakhogy két hónappal korábban az IMEI igazságügyi orvosszakértője megállapította róla, hogy súlyos mentális zavara miatt nem beszámítható.