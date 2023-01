Veszteségek után

Jó reggelt, kedves olvasók, itt a szokásos napindító hírlevelünk, benne az elmúlt hétvége legfontosabb, érdekesebb híreivel, illetve ezúttal egy kifejezetten szomorú hírrel is, hiszen tegnap meghalt Tamás Gáspár Miklós.

A hírlevél szokásaihoz híven négy anyagot külön is ajánlanánk:

TGM 1948 - 2023

photo_camera Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Vasárnap 74 éves korában meghalt Tamás Gáspár Miklós, az elmúlt évtizedek legfontosabb magyar gondolkodója. Az életművét áttekintő nekrológ mellett 10 fontos, jó cikkének felidézésével búcsúztunk tőle.

Elég

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Gábor Judit, a XI. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium magyar-történelem szakos tanára az egész tavalyi évet végigtiltakozta. Bízott a változásban, erőt merített bátor kollégáiból, de év végére elfogyott az energiája, és felmondott. Az volt számára az utolsó csepp, amikor Pintér Sándor meghívott több száz tanárt, hogy megdorgálja őket, mint a rossz gyerekeket.

Az Erasmus-sztori is folytatódott a hétvégén, ezúttal a Magyar Rektori Konferencia szólt hozzá a témához, bár ezzel sokkal nem lettünk beljebb. Gábor György és Sükösd Miklós közös vendégcikkükben pedig arról írtak, hogy Orbán felsőoktatási elképzelése szemben áll a magyar nemzeti érdekkel, és az ezeréves, európai keresztény hagyománnyal, az autonómia és az akadémiai szabadság értékeivel is.

Kijött az eredménye a legutóbbi nemzeti konzultációnak is, Szentkirályi Alexandra interpretációjából az derült ki, hogy 1,4 millió magyar van, de azoknak 97 százaléka elutasítja a szankciókat. Remek eredmény, mondjuk nem volt olcsó: kiderült az is, hogy 2,7 milliárd forint volt csak a technikai költsége a legutóbbi nemzeti konzultációnak.

Hír még volt továbbá, hogy

Játékra is hívtuk olvasóinkat, a feladat, hogy próbáljuk meg közösen kitalálni, mi lesz a Vodafone fideszes neve. Azóta kiderült az is, hogy jó eséllyel a meglehetősen fantáziátlan One lehet a megfejtés.

A háború

photo_camera Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO/Anadolu Agency via AFP

Az oroszok a hétvégén ismét több hullámban lőttek ukrán városokat, a támadásoknak több civil halottja és sérültje is van, és még Moldovát is elérte az egyik orosz rakéta darabja. A legnagyobb pusztítást Dnyipróban végezték, ahol egy kilenc emeletes lakóházat lőttek ki, a rakétatámadásnak legalább 30 áldozata van.

Putyin közben arról beszélt, hogy újabb győzelmeket vár Szoledar után, és szintén hétvégi hírek voltak, hogy Nagy-Britannia Challenger 2 tankokat akar küldeni Ukrajnának, míg a németek legkorábban csak jövőre tudnának Leopard tankokat küldeni. Írtunk arról is, hogy Ukrajnába menne háborúzni a több mint 80 nő megöléséért elítélt orosz rendőr, valamint hogy befagyott folyón át Norvégiába szökött egy állítólagos Wagner-zsoldos, aki kész vallomást tenni.

És írtunk arról is, hogy feleségén keresztül próbálták rávenni a hatóságok az ukrán oldalon harcoló magyar férfit, hogy mondjon le az állampolgárságáról: miközben az összes európai ország nyitottan, de legalábbis elnézően kezeli az ukrán oldalon harcoló állampolgárait – ott is, ahol ez bűncselekménynek számít –, a magyar hatóságok keményen rászálltak Fazekas Lászlóra.

Szétesések

photo_camera Castillo-párti útlezárás Fotó: DIEGO RAMOS/AFP

Peru december elején kezdődött legújabb politikai válsága napról napra súlyosbodik.

Január közepére a helyzet odáig romlott, hogy a központi hatalom gyakorlatilag képtelen fenntartani a rendet a földrajzilag, etnikailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt nagyon töredezett országban. Brazíliában közben letartóztatták Bolsonaro volt igazságügyi miniszterét.

Csehországban nem sikerült új elnököt választani az első fordulóban, úgyhogy két hét múlva ismétlés. Arról, hogy kikről szólt az idei elnökválasztás, ezt a beharangozó cikkünket ajánlom.

Először közöltek konkrétabb adatot a kínai hatóságok a legutóbbi járvány következményeiről: eszerint öt hét alatt 60 ezer ember halt meg covidban az országban.

Hír volt még a világból, hogy

ChatGPT és a Google

photo_camera Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

A Microsoft egyik legnagyobb húzása lehet, hogy korán és olcsón beszálltak a ChatGPT-t is gyártó OpenAI-ba, a nyelvimodell-algoritmus pedig hamarosan alapjaiban alakíthatja át, ahogy keresünk és teszünk-veszünk az interneten, a Google-t is komoly kihívás elé állítva ezzel.

Ronaldo a világ ellen

photo_camera Fotó: AL NASSR FOOTBALL CLUB / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Cristiano Ronaldót ki lehet nevetni, amiért iszonyatosan sok pénzért eligazolt Szaúd-Arábiába 37 évesen. De inkább szomorú, hogy egy nagy sportoló nem tud kiszállni a mókuskerékből. Azért, mert mindenki abban érdekelt körülötte, hogy tovább pörögjön.

Podcast

Volt vasárnap új Borízű is persze, itt lehet hallgatni.