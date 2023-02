Kanapé-gate Egerben, delfinek gyógyító öleléssel az ELTE-n

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legjobb-fontosabb-érdekesebb cikkeivel. Szokásaink szerint négyet külön is kiemelünk:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet, jó olvasást!

Klímacélok

photo_camera Fotó: Dörgő Zsuzsi/Fridays for Future

Elkészült az első átfogó szakmai jelentés arról, hogy áll Magyarország a klímasemlegesség fel vezető úton. A parlament törvénybe is foglalta, hogy 2050-re karbonsemleges lesz az ország, de eddig leginkább akkor csökkentek a kibocsátások, ha válságban volt a gazdaság. Az eddiginél sokkal aktívabb és tudatosabb politikára lenne szükség 2030-ig és 2050-ig.



Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Sorra épülnek az úgynevezett gazdasági épületek a Módi-hegyen is, ahonnan pompás kilátás nyílik a Balatonra: a 4iG vezetői is serényen építkeznek, a helyiek attól félnek, hogy üdülőövezetet hoznának itt is létre.

Kocsis Máté kutyasétáltatás közben vette észre, hogy egy negyven méter magas adótorony alapját betonozzák az amerikaifoci-pálya mögött. A polgármester szerint a falu túlélése miatt kulcsfontosságú, hogy legyen jó minőségű internet és mobilhálózat: Nádasladányban jártunk, ahol népszavazás jön a település határába tervezett 40 méteres adótorony miatt.

Kirobbant a kanapép-gate Egerben: tavaly ősszel a Fidesz javaslatára nevezték ki egy egri helyi cég élére az MSZP korábbi polgármesterjelöltjét. Nem sokkal a kinevezése után a kft rendelt egy új kanapét az irodájába több mint 900 ezer forintért. Pár héttel később kiderült, hogy az irodába mégsem a friss beszerzés, hanem az ő régi, használt kanapéja került, miközben nem tudni, hová tűnt az új példány.

Írtunk arról is, hogy néhány nap alatt hat ember jelentkezett a Szemlélek nevű keresztény magazinnál, hogy ők is szexuális visszaélés áldozataivá váltak. Azután keresték meg a lapot, hogy Hodász András pap szombaton cikket írt náluk arról, hogy kamaszkorában egy katolikus pap molesztálta.

Közben az ELTE-s hallgatók rendkívül furcsa üzeneteket kaptak el kapni a Neptunban, varázslókkal, kilovagolt Világszellemmel, delfinek gyógyító ölelésével is találkozhattak az elmúlt napokban.

Írtunk emellett arról is, hogy

Földrengés után

photo_camera Fotó: Kutyák Határok Nélkül

Már 35 ezer halálos áldozata van a törökországi földrengésnek, ahol csodával határos módon több mint egy héttel a történtek után még találnak túlélőket. A földrengés utáni első héten több nemzetközi keresőcsapat is dolgozott Törökországban, köztük a magyar állami Hunor mentőcsapat hivatásos tűzoltói is.

Három nappal a hazaérkezésük után Leczki Sarolta, a csapat egyik kutyás tagja mesélt a 444-nek arról, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük.

Szintén a török földrengéssel kapcsolatos hír volt szerdán, hogy kilenc nappal a földrengés után újabb túlélőket találtak a romok alatt, valamint hogy kiderült, Erdogan 2018-ban több millió silányan épített lakóház kivitelezőjének adott amnesztiát. A Lakmusz pedig arról írt, hogy a szakértők szerint sci-fibe illő képtelenség, hogy egy amerikai kutatóprogram okozta volna a törökországi földrengéseket.

Demencia

photo_camera Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A demencia, vagyis a szellemi leépülés a gondolkodás, az érzelmek és a társas képességek hanyatlásával jár. Szakértői becslések szerint ma Magyarországon a demencia 250 ezer embert érint, de ha a róluk gondoskodó hozzátartozókat is beleszámoljuk, akkor közel egymilliót. Probléma, hogy a betegek jelentős százalékát nagyon későn és/vagy lassan diagnosztizálják, hiszen ez idő alatt tovább romlik az állapotuk. Magyarországon még mindig nem készült el a nemzeti demenciastratégia, pedig óriási szükség lenne valamiféle központi, egységes iránymutatásra, és a szakmai háttér adott lenne hozzá.

A háború

photo_camera Fotó: YEVHEN TITOV/Anadolu Agency via AFP

Brüsszelben benyújtották a 10. szankciós csomagot is Oroszországgal szemben: a háború egyéves évfordulóján létfontosságú termékekre vonatkozó exporttilalom és csaknem száz személy és szervezet elleni szankció jöhet. Kiderült, hogy a korábbi híresztelésekkel szemben mégis Reznyikov marad az ukrán védelmi miniszter. Beszámoltunk arról is, hogy amerikai jelentések szerint ukrán gyerekek ezrei kerültek orosz átnevelő táborokba, illetve hogy nem kap több Viagrát Oroszország.

Hír volt még, hogy hat év börtönt kapott az orosz újságírónő, aki közösségi oldalán írt arról, hogy Mariupolban az orosz hadsereg gyilkolt meg több száz ukrán civilt; hogy a jemeni polgárháborúba szánt iráni fegyverek köthetnek ki az ukránoknál, valamint hogy léggömböket küldtek az oroszok Kijev fölé, és hogy egyre többen bojkottálják a női és férfi bokszvébét, mert engedi a szövetség indulni az orosz bokszolókat.

A világ

photo_camera Nicola Sturgeon a lemondását bejelentő sajtótájékoztatón Fotó: JANE BARLOW/AFP

Váratlanul lemondott Nicola Sturgeon, a skót elsőminiszter, azaz gyakorlatilag a miniszterelnök. Mint fogalmazott, úgy gondolja, se neki, se Skóciának nem jó, ha posztján maradna.

És írtunk arról is, hogy