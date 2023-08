Hétvégi olvasnivalók a vonakodó vonatoktól a jampec jachtokig

Jó reggelt, jó hétvégét, remélem, eddig mindenki megúszta szárazon. Ezek a hét cikket, napi hírlevünkre itt lehet feliratkozni.

Édes, drága életünk

photo_camera Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Magyarország árstop után: kiugró drágulások és meglepő áresések. Öt áruházlánc egy-egy budapesti üzletében néztük meg az akkor még árstopos termékek többségének árait július 31-én, majd az árstop után, augusztus 1-jén is.

Csúnya visszaeséssel indult a nyári szezon a Balatonnál, de az év első fele országosan is rosszul fest turisztikailag. Haász János arra is felhívta a figyelmet, hogy 10 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, és a magyar ipar is kínlódik.

Túl sok a lakbér? Vegyen kastély Franciaországban!

Akiknek jobban megéri meghalni, mint élni

photo_camera Kirill pátriárka ábrázolása egy kijevi tüntetésen. Fotó: CELESTINO ARCE/NurPhoto via AFP

Hátborzongató az orosz halálkultusz matematikája. Egy orosz közgazdász pontosan kiszámolta, hogy ha valaki katonának áll, és öt hónap után veszti el az életét egy értelmetlen gyalogosrohamban, 31 évi átlagbérnek megfelelő járandóságot hagy maga után. És mivel az orosz társadalom is a pénz körül forog, ezért ha jobban belegondolunk...

Tömegsport lett a Molotov-koktélozás Oroszországban, egyre-másra lobbannak lángra a hadkiegészítő parancsnokságok. A jelenség nem új, ám a léptékek hatalmasat változtak az utóbbi napokban. Emögött azonban minden jel szerint nem a rendszerváltó hangulat fokozódása áll, hanem trükkös csalók és hiszékeny nénik meg bácsik.

A fekete-tengeri gabonaszállítás szempontjából érdekes napokon vagyunk túl: bár az oroszok korábban kijelentették, hogy katonai célpontként kezelik az ukrán kikötőkbe tartó hajókat, három hajó háborítatlanul ment át a blokádon.

Elon Musk és a Starlink szerepe kulcsfontosságúvá vált az orosz-ukrán háborúban. Tajvannak is jól jöhetne, de az ország nem bízik a Tesla-vezérben a kínai pénzügyi kapcsolatai miatt. Pedig nyilván Kína sem örül a SpaceX kontrollálhatatlan hozzáférést nyújtó internetének. Apropó: kínai hackerek már képesek lekapcsolni a villanyt amerikai támaszpontokon.

Magyarok a fronton

Először találkozott magyar katonákkal Zelenszkij, köszönetet mondott a magyar közösségnek és Kárpátaljának. Tanácsadója közben azt fejtegette, hogy Orbán azonnal letérdelne, ha Oroszország ezt követelné tőle. Beregszász polgármestere hangnemváltást érzékelt, Bayer Zsolt nem váltott hangnemet. Az mindenesetre biztos öröm Putyinnak, hogy a kormánypártok századszorra se szavazták meg a svéd NATO-csatlakozást.

Ami az oroszok ellen harcoló magyar frontkatonát illeti: mi van, ha büdösre izzad, megfájdul a foga vagy fagyizni szeretne? A háború hétköznapjairól beszélt megkapóan Traski Viktor matematikus. Miután átvett egy díjat, az ukrán tudományos életről is mondott érdekeseket.



A szex meg a drogok

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mi ez a fűszag a 47-es villamoson? Bár a BKV sajtóosztályán a marihuánának még a szagát sem ismerik, elárulták, hogy nem a kenderolaj tehet a szokatlan illatokról.

Mi volt és mi nem volt a veszprémi Iggy Pop-koncerten? Ami nem volt: tiszteletkör, búcsúturné, szembenézés a visszafordíthatatlannal. Ami volt: egy énekes, akiről ötven év késéssel már mindenki elismeri, hogy a rock and rollnak csak úgy van értelme, ahogy ő csinálja.

Riport a Toxic Weekendről: hétvégenként punk vagyok, de hétfőtől péntekig Kovács Józsika névre hallgatok.

Közlekedés

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Átadták, hogy másnap bezárják: Balassagyarmat és Ipolytarnóc között egy júniusi árvíz óta nem jártak a vonatok. A pályafelújítással hétfőre készültek el, keddtől azonban leállt a személyszállítás a vonalon. Lázár János elnézést kért azoktól, akik a közelmúltban balesetet szenvedtek vagy akiknek a késések, kimaradások kellemetlenséget okoztak.

Minden idők egyik leglassabb sétájával adták át a Lánchidat, vége a 2,5 évig tartó felújításnak. Már gyalogosok is használhatják a hidat, az autókat viszont nem engedik vissza rá. Karácsony óriási csavarkulcsot adott át a hídmesternek.

Egy stadion áráért árulja két éve vett, Seagull MRD nevű luxusjachtját Orbán matróza, Szíjj László. Járja be velünk a fényképes hirdetésben kínált hajót, ami megmutatja, hogyan mulat a NER krémje, ha senki se látja őket!

Segít a leszokásban

photo_camera A Just Stop Oil által összefestett Aston Martin szalon Londonban, 2022 októberében Fotó: ISABEL INFANTES/AFP

Megoldás a klímaválságra: tiltsuk be az olajat és a gázt? Peter Newell klímapolitikai szakértő szerint ahogy a 60-as években nemzetközi egyezmény szabályozta az atomfegyverek terjedését, ilyen egyezmény tudná megmenteni a világot a pusztító éghajlatváltozástól. Ehhez az kellene, hogy a világ országai megállapodjanak, hogy leszoknak a fosszilis energiáról. Sok történelmi példa mutatja, ez az ötlet kevésbé sci-fi, mint elsőre tűnik.



