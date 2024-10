Grúz (rém)álom

Üdv! Ez a 444 reggeli hírlevele (és nem az egyedüli), benne a hétvége legfőbb híreivel.

BELFÖLD

Orbán a világháborús részvételbe is a békepártiságot látja bele, de valójában Horthy volt a hadba lépés fő felelőse: Hitler nem akarta, hogy Magyarország is megtámadja a Szovjetuniót, Horthy törvénytelenül döntött a magyar ellencsapásról – állítja új könyvében Ungváry Krisztián.

photo_camera Horthyt ábrázoló plakát az 1940-es észak-erdélyi bevonulás idején, Nagydemeteren. Fotó: Fortepan

Orbánt fogadja elsőként az osztrák parlament új elnöke, aki ellen több zsidó szervezet is tiltakozott: a Szabadságpárt elnökével is találkozik a miniszterelnök csütörtökön.

Karácsony Gergely megtartotta Gál Zoltánt főtanácsadónak, ő kapja a legmagasabb fizetést, Kerpel-Fronius Gábor pedig főpolgármester-helyettesből tanácsadó lett.

Az Országos Mentőszolgálat nem találta meg, hogy ki szivárogtatta ki Magyar Péter mentős jegyzőkönyvét, a Tisza Párt elnöke szerint a „hazudik a Mentőszolgálat, pontosan lehet tudni, hogy ki szivárogtatott”.

Lemondott az MSZP-pártigazgatói pozíciójáról Molnár Zsolt, akit régóta vádolnak fideszes kollaborációval: ha kellett, Kocsis Máté mellé állt, máskor Rogán Antalt védte be, és Botka László miniszterelnök-jelöltet is megbuktatta.

A Legfőbb Ügyészség nem talált bűncselekményre utaló jelet Orbán Áron hangfelvételének ügyében.

A DK bizottsággal vizsgáltatná ki a katolikus egyházon belüli pedofilügyeket.

Szűk családi körben temették el Karsai Dánielt.

GAZDASÁG

Az USA gazdasági teljesítménye évek óta sokkal jobb, mint a többi fejlett országé. De miért termelékenyebbek az amerikaiak, mint az európaiak? Mennyit húznak a gazdaságon az illegális bevándorlók? Mitől dühös Trump? Meddig tart ki a lendület? A Hold Alapkezelő munkatársai, Balásy Zsolt és Móricz Dániel elemeztek.

photo_camera Balásy Zsolt és Móricz Dániel Fotó: Kiss Bence/444

A TEFI-podcast aktuális adásában a gazdasági semlegesség víziójáról, és a mindennapi függőségeink közötti ellentmondásokról beszélgettünk Székely Saroltával és Haász Jánossal.

Egy kiadványban azt javasolják, hogy szülés előtt a nők több napi étellel gondoskodjanak a gyerek apjáról.

Egyre több magyar él Ausztriában, a 2024-es adatok szerint 94,7 ezer magyar él Ausztriában, Burgenlandban mi vagyunk a legnagyobb bevándorló népcsoport.

KÜLFÖLD

Nagyot nyert a Fidesz grúz szövetségese, az ellenzék választási csalások miatt nem fogadja el az eredményeket: az ellenzéket betiltani akaró Grúz Álom 53 százalékot kapott, a nyugatos ellenzék nem hisz a számoknak, azt ígérik, minden demokratikus eszközzel folytatják a harcot. Orbán most Grúziába megy tárgyalni, közben az Európai Tanács elnöke a választási csalások kivizsgálására szólított fel.

photo_camera Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Akár szabadulhat is a fekete fegyveresről hazudozó, gyerekgyilkos anya: a dél-karolinai Susan Smith esete 30 éve megdöbbentette a világot, amikor 9 napon át vezette félre a közvéleményt, míg végül bevallotta, hogy nem volt semmiféle gyerekrablás, ő ölte meg két kisfiát.

A Washington Post szerint Elon Musk illegálisan dolgozott Amerikában a karrierje kezdetén, Musk viszont tagadja, hogy így lett volna.

A nácik után az AfD is nekiment a kozmopolita Bauhausnak: a modernista iskola Dessau fő büszkesége, de a szélsőjobb szerint csak rombolják a hagyományokat, és a nemzetiszocialistáknak is hasonló kifogásaik voltak, igaz, ők degenerált, zsidó művészetről is beszéltek.

Kamala Harris Beyoncéval kampányolt Texasban, Trump pedig a lőtt sebét mutogatta egy podcastben.

Vilmos herceg megmutatja az embereknek, hogyan lehet megelőzni a hajléktalanságot.

Kompromisszumokkal zárult a Vatikán 4 évig tartó szinódusa: egyelőre nem lesznek női diakónusok, de az egyházi pedofíliára odafigyel a katolikus egyház.

HÁBORÚ

Komoly kár érhette az iráni rakétagyártást a szombati izraeli légicsapásban: korlátozott csapásokkal is visszavethették az iráni termelést, orosz S-300-as légvédelmi rendszereket is megsemmisítettek. Az iráni ajatollah nem szólított fel megtorlásra, de Szijjártó Péter arra kérte a magyarokat, hogy ne utazzanak Iránba.

photo_camera S-200-as iráni föld-levegő rakétarendszer egy teheráni bemutatón szeptemberben. Fotó: Hossein Beris/Middle East Images via AFP

Zelenszkij nem fogadja Kijevben az ENSZ-főtitkárt, miután az Putyinnal találkozott: az ukrán elnök szerint António Guterres „inkább a kazanyi kísértést választotta az ENSZ alapokmánya helyett”.

Az ukrán hírszerzés szerint nem tetszik az orosz katonáknak, hogy csatlakoznak hozzájuk az észak-koreaiak.

A NASA igazgatója szerint ki kellene vizsgálni azokat a jelentéseket, amelyek szerint Musk és Putyin rendszeresen beszélnek egymással.

KULTÚRA

Az állami sportlapban mesélte el a válogatott Nagy Joe Zsolt, hogy őt Orbán fedezte fel, pedig 16 évesen aztán majdnem elküldték a felcsúti akadémiáról.

photo_camera Nagy Zsolt (b) és a holland Ryan Gravenberch a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország–Hollandia meccsen a Puskás Arénában 2024. október 11-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA