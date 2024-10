Európa erős emberét megint kifütyülték

Újra itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyedüli), benne az elmúlt nap legfőbb híreivel, de előtte…

photo_camera A MOL - Új Európa Alapítvány kuratóriuma Fotó: MÚEA

BARÁTAINK

Orbán és Szijjártó Tbiliszibe ment, ahol éppen óriási tömeg gyűlt össze a vitatott eredmények miatt, Orbán a demonstráció helyszínétől egy sarokra lévő Marriott Hotelból jött ki, amikor kifütyülték. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ismét elhatárolódott Orbán grúziai újtától, amit 13 uniós külügyminiszter bírált, korainak nevezve azt.

photo_camera Fotó: Mirian Meladze/Anadolu via AFP

Orbán portugál szövetségese egy bevándorlót lelövő rendőrt méltatott: a szélsőjobboldali Chega párt vezetőjét, André Venturát és két párttársát portugál politikusok, ügyvédek és hírességek fel is jelentették a rendőrt dicsérő kijelentéseik miatt.

A választási vereség után visszavonul Orbán legnagyobb litván kritikusa: Gabrielius Landsbergis külügyminiszter konzervatív-keresztény pártja elvesztette az országgyűlési választások második fordulóját a szociáldemokraták ellen.

Álhírterjesztésért 1,5 év börtönt kapott egy brit szélsőjobboldali influenszer: Tommy Robinson többszörösen elítélt bűnöző, de a magyar közmédia öt évvel ezelőtt „tiszteletreméltó szakértőként” idézte, amiért szépeket mondott Orbánról.

HAZA

Ábrahám Róbert szexuális bűncselekménnyel vádolja Lakatos Márkot, Lakatos visszautasítja az állításokat: a PestiSrácok és a Mediaworks volt dolgozójának egy állítólagos áldozat adott interjút név nélkül, azt állítva, hogy nevelőotthonban élt, és 15 éves volt, amikor a szexuális cselekmény egy cipőért cserébe megtörtént. Ábrahám feljelentést tett, a BRFK nyomozást indított.

photo_camera Ábrahám Róbert a 2024-es Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

Leszavazták a közgyűlésben Karácsony Gergely diákszervezeteket támogató, 25 pontos javaslatcsomagját, Baranyi Krisztina szerint összejátszik Vitézy, a Fidesz és a Tisza.

A hétvégén bemutattuk Somogyvári Gergő hajléktalanságról és transzneműségről szóló dokumentumfilmjét, a Fanni kertjét, aminek a rendezőjével arról beszélgettünk, hogyan lehet Magyarországon leforgatni egy ilyen témájú filmet, kik adtak végül rá támogatást, és milyen etikai aggályok merültek fel.

Az előzetesben ülő Kiss László óbudai polgármester havi 195 ezres útiköltség-térítést és 1,3 milliós havi tiszteletdíjat kap.

Gyurcsány Ferenc taxismonológban beefelte az Orbán nevű csávót.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megtalálta a nemzet újabb ellenségét.

Újra spamel a kormány: Budapesten már elkezdték kézbesíteni a „nemzeti konzultációs” „kérdőíveket”.

HÁBORÚ

Háromállamivá vált az orosz-ukrán háború, már Kurszkban vannak az oroszok támogatására küldött észak-koreai katonák, az ukrán hadsereg szerint több mint háromezren.

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Sándor Fegyir nagykövetjelölt szerint nem tudni, hogyan lesz vége a háborúnak, ám az ukránok már így is győztek, és a „lövészárkok professzora” azt is elmondta a 444-nek, hogy mit gondol Orbán Viktorról.

ANYAGIAK

Tiborczék BDPST-cégbirodalma 30 milliárdnyi adót nem fizetett meg a nyeresége után, de adócsalásról szó sincs, egy 2017-től érvényes adószabály segítette a miniszterelnök vejét a megtakarításhoz. A debreceni és a nyíregyházi kaszinót pedig a rekordprofit ellenére eladták Habony Árpádnak és Garancsi Istvánnak, így a Magyarországon működő 11 kaszinó közül már hét köthető a két Orbán-közeli milliárdoshoz.

photo_camera Tiborcz István és Orbán Ráhel 2019-ben. Fotó: Botos Tamás/444

A MÁV a csúfos rekordok után már nem is közli a késési statisztikáit, legalábbis még nem jelentek meg a szeptemberi adatok, miután a július, majd az augusztus is negatív rekordokat hozott. Közben Aleksandar Vučić szerint már november végén átadhatják a Budapest-Belgrád vasútvonalat, míg a magyarországi szakaszon várhatóan 2026-ban indulhat el a közlekedés.

Három gyárát is bezárná a Volkswagen, több tízezer munkahely szűnhet meg: a konszern szakszervezeti vezetője szerint a megmaradt dolgozók bérét is csökkentenék, és évekig nem is lenne béremelés az óriásvállalatnál.

Több száz munkahely szűnt meg a hazai akkugyárakban, a Samsungnál és az SK két cégénél is jelentősen csökkent a dolgozók száma.

GLÓBUSZ

Trump meghirdette „az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját”, miután szövetségesei vulgáris, rasszista megjegyzésekkel vezették fel a beszédét.

photo_camera Fotó: Kouhei Chouji/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az újabb választáson is teljes a patthelyzet Bulgáriában, de kínálat van: nyíltan putyinista szélsőjobb, antikorrupciós szélsőjobb, ügynökök, kleptokraták és szankciós listán lévő médiamágnások.

Egy chatszobába beépült fedett nyomozó buktatta le azt a 27 éves brit férfit, aki 18 évet kapott, mert MI-vel alkotott gyerek-erőszakolós képeket pedofiloknak.

A korrupciós botrány után elbukta a választást a 70 éve szinte mindig győztes kormánypárt Japánban.

Feketelistázzák a civil aktivistákat Szerbiában.

LABDA

Rodrié az Aranylabda, a középpályás a negyedik spanyol és az első Manchester City-játékos, aki elnyerte az elismerést.

photo_camera Fotó: Franck Fife/AFP

Kirúgták Erik ten Hagot, a Manchester Unitedot elképesztő mélységekbe rántó edzőt: 9 forduló után 11 ponttal a 14. helyen áll a hússzoros angol bajnok, ami az elmúlt nyolc meccséből egyet tudott megnyerni.