Hétvégi olvasnivalók körzethatárokról, hangfelvételekről és halállistákról

A hét elején a Fidesz villámgyorsan nyomta át ötletét a budapesti választókörzetek átrajzolásáról, és mint térképek és demográfiai adatok alapján írtuk, a tervek szerint a budapesti választókerületek lesznek a legnagyobbak. Tóka Gábor arról beszélt nekünk, hogy a változtatásokkal bohócot csinált a kormánypárt az egyéni választókerület fogalmából, és megírtuk azt is, hogy a Fidesz 2010 óta több alkalommal hogyan hajlítgatta már kedvére a választási törvényt.

Hazai hír volt még, hogy lekerültek a Védelmi Beszerzési Ügynökség anyagai az INC Ransom oldaláról, megírtuk, hogy a kommenttörvény ebben a formában aligha javítana a közbeszéd színvonalán, a Qubit beszámolt róla, hogy a magyar táj megváltozása még nem a klímaválság eredménye, inkább emberi beavatkozásoké, és egy közvélemény-kutatás eredményeit ismertetve írt arról vendégszerzőnk, hogy az ázsiai vendégmunkások beilleszkedésére nagyobb az igény, mint az esély, életútjukat a magasabb fizetés alakítja.

Úgy fest, nem nagyon telhet el mostanában hét Magyar Péterről szóló anyagok nélkül. Egyrészt a Fidesszel párhuzamosan elindult a Tisza országos turnéja, ráadásul úgy szervezték, hogy már az első héten egyszerre mentek ugyanarra a településre. És míg a Fidesz eseményére nem engedték be a független sajtót, Magyar szerepléseit megnézhettük, hogy megállapíthassuk, ez már nem az ösztönös népvezér országjárása. Írtunk emellett arról is, a büdösözésen és agyhalottazáson túl is van kraft a Magyar-felvételekben, például sok minden kiderül arról, hogyan épült fel a párt, és foglalkoztunk azzal is, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar elmondta a véleményét a sajtóról, így a 444-ről is, a fideszes propagandavilág pedig rögtön ráugrott erre.

Hogyan hat Trump megválasztása a magyar gazdaság növekedési kilátásaira? Segítheti-e a kormányt céljainak elérésében a jegybankelnök cseréje? Jaksity György közgazdásszal, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnökével a magyar gazdaság következő másfél évéről beszélgetett a Qubit, míg a múlt hétvégén megjelent, Orbán Krisztiánnal készített, az amerikai választást értékelő podcastunk a héten megjelent szöveges változatban is.

Írtunk arról is, hogy a kamatterhek ütöttek ismét nagy lyukat az amúgy is összeomlott költségvetésen, hogy Orbánék egy Brüsszelnek küldött anyagban leplezik le magukat: kamu, hogy 6%-os növekedést hoz a gazdasági semlegesség, és arról is, hogy még a békeköltségvetésnek is a honvédelem az egyik legnagyobb nyertese, és gazdasági fókuszú volt a Qubitnak az a cikke is, melyben bemutatták, bár a válságot elismeri, semmi nem utal arra, hogy a kormány megkönnyítené a lakáshoz jutást.

Több cikkben is foglalkoztunk a héten azzal, hogy mit jelenthet a magyar külpolitika szempontjából Trump megválasztása: Krekó Péter arról beszélt nekünk, hogy Orbán még ilyen nemzetközi környezetben is túlmanőverezheti magát egy oroszbarát állásponttal, és összeszedtük mi is, hogy hogyan tehet majd keresztbe a magyar kormány stratégiai terveinek az új, amúgy barátinak gondolt amerikai adminisztráció.

A héten volt 1000 napja, hogy Moszkva megindította totális háborúját Ukrajna ellen, és mi erre időzítve írtunk arról, hogy a háború a gyerekekért is folyik, akiket a megszállt területekről ezrével hurcolnak el az oroszok, hogy identitásukat eltüntetve neveljék fel őket fel. És interjúztunk Jarábik Balázs Ukrajna-szakértővel is, aki többek között arról beszélt nekünk, hogy a világháború kockázatának kézzelfogható mivolta olyan ösztönző lehet, ami áttörheti az „Ukrajna mindenekfelett” hozzáállást.

A hét elején jelent meg cikkünk arról, hogy Trump hivatalba lépésére készülve beindultak az izmozások Ukrajna-ügyben, és pár nappal később már láthattuk is, ahogy Putyin módosítja az orosz nukleáris doktrínát, miközben Kijev amerikai és brit rakétákkal lőtt orosz területeket, mire válaszul Moszkva ballisztikus rakétát lőtt ki. Csiki Varga Tamás biztonságpolitikai szakértő arról beszélt a 444-nek, hogy Putyin most mindent belead, mert nagyon erős pozícióból akar indítani Trumppal.

Romániában választások jönnek, és él és virul ott a posztkommunista utódpárt, most épp két választást is megnyerhet. Közben egy csomó településre nem megy busz és vonat, sokaknak nincs egészségügyi biztosításuk, az RMDSZ pedig a Fidesz erdélyi helytartójaként etnikai autokráciát épít ki, aminek eredménye az erdélyi magyarok marginalizációja. És írtunk arról is, hogy Románia és Bulgária idén tavasztól a schengeni övezet tagja, ám ez csak a légi és tengeri közlekedésre vonatkozik, közúton és vasúton továbbra is meg kell állniuk az utazóknak, de ez hamarosan talán megváltozik.

Bemutattuk emellett Miamit, ami a MAGA-birodalom amolyan fővárosa lehet, és írtunk az újságírónak a történetéről, aki talált egy halállistát a dark weben, de a rendőrök nem vették komolyan, úgyhogy elkezdte ő maga értesíteni a célpontokat.

Megjelent a 444 jó hely Magyarországon, a mi útikalauzunk mindenhez, ami jó ebben az országban. Kedvcsinálóként bemutattunk 10 jó vidéki éttermet. Ott voltunk emellett Munkácsy Mihály eddig ismeretlen festményének bemutatóján, ahol kiderült, hogy a mester akkora metroszexuális volt, hogy híres trilógiájának első darabját eredetileg Krisztus epilálás előtt címmel festette meg. Folytatódott Nem rossz könyvek podcastunk is, melyben ezúttal Mészáros György oktatáskutató volt a vendégünk, akivel saját könyve és Paolo Freire Az elnyomottak pedagógiája című műve nyomán beszélgettünk iskolákról és oktatásról, és megírtuk, hogy már olyan civileket is szerepeltetnek a tévében, akik képesek összetett mondatokat is megfogalmazni.

Matt Colquhoun a fotográfiáról gondolkodik, méghozzá sokszor provokatív módon. Írt egy könyvet, amely azt ígéri, a szelfi alternatív históriáját nyújtja, de közben szól a nárcizmusunkról és a mai kulturális, politikai klímáról is. A Qubit Budapesten beszélgetett vele.

Premier előtt vetítettük a 444 Kör tagjainak minden idők egyik legkülönlegesebb magyar (dokumentum)filmjét. Révész Bálint rendezővel és Kiss Viki Réka producerrel beszélgettünk a forgatásról, a főszereplő Sanyiról és a Ráday utcai tűzről.