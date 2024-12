Hiányzó pénzek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, mint például:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni. Még egy szolgálati közlemény az elején: megjelent a 444 jó hely Magyarországon új kiadása, ami idén is ideális karácsonyi ajándék gyakorlatilag bárkinek.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Kedd reggel jelent meg riportunk Magyar Péter első határontúli szerepléséről, és írtunk arról is, hogy Magyar is felkerült Orbán mellett a Politico legbefolyásosabb európai embereit soroló 28-as listájára. Orbán közben Floridában járt, ahol Trumppal és Muskkal is találkozott, és Szijjártó mellett vitte magával Jászai Gellértet, aki állítólag a 41G műholdprogramját mutatta be az ismert vállakozó/netes troll Musknak. Közben Szijjártó a grúz tisztviselők elleni uniós szankciók vétóját lengette be, míg a honvédelmi miniszter szerint a csádi misszió indítása már csak helyi politikai jóváhagyásra vár, és elmondása szerint Orbán Gáspár nincs a vezérkarban.

Folytatódott a kormányzati kiszúrássorozat a fővárossal szemben, előbb Sára Botond főispán (:D) fenyegette meg Karácsony Gergelyt, majd megírtuk azt is, hogy a Navracsics-féle minisztérium még a Demszky-korszak metróbeszerzési lépései miatt szabott ki 4 milliárd forintos büntetést Budapestre.

Szintén kedden volt hír, hogy kiderült, ki ölte meg Till Tamást, ugyanakkor a gyilkos nem kap büntetést, mert a bűncselekmény 2015-ben elévült. Till Tamás apja azt nyilatkozta, hogy nem lehet felfogni, hogy valaki így meg tud úszni egy gyilkosságot.

Pénzek

photo_camera Fotó: Vállalhatatlan Games

Szerda reggel írtunk arról, hogy lejárt határidejű tartozásait sem fizeti meg az egészségbiztosítási alapkezelő, a gyógyszertárak hetek óta hiába várnak a nekik járó gyógyszertámogatásra. A kisebb patikák bevételének akár fele is kieshetett. Sok helyen nem tudnak vagy mernek drágább gyógyszereket rendelni, közben a közelgő ünnepek miatt a következő egy-két hétben a szokottnál nagyobb forgalom várható.

Nagy Márton napja volt a kedd: a hamarosan a gazdasági csúcsminisztérium élére érkező Nagy több parlamenti bizottság elé is hivatalos volt, és előbb eufemizmusrekordot állított fel a gazdasági bizottság ülésén, ahol aztán a német gazdaságnak több figyelmet szentelt, mint a magyar költségvetés problémáinak, majd pedig lakhatási válságról, almáról és körtéről, valamint Matolcsy Györggyel kapcsolatos konfliktusáról is beszélt a költségvetési bizottságban.

Hír volt, hogy idén eddig novemberben drágultak leginkább az élelmiszerek, éves csúcson az infláció, miközben kiderült, uniós pénzt adna Mészáros Lőrinc pulykafeldolgozójának a kormány, valamint hogy visszavonta a támogatást az állam a várostól, miután eladták Tiborcz cégének a sportpályát. A Lakmusz pedig arról írt, hogy nem egészen stimmel Rogán magyarázata arról, miért mondja a kormány, hogy Brüsszel eltörölné a 13. havi nyugdíjat.

És ha már Mészáros Lőrinc szóba került, tegnapi hír volt, hogy megjelent a Mészáros Lőrinc-szimulátor, amiben a Francia Riviérán jegeskávét szürcsölve vadászhatjuk le a yachtunkat fotózó 444-es drónokat.

Világ

photo_camera 2022 május 5., Aleppó: Szírek emlékeznek a nácik elleni szovjet diadalra a II. világháborúban Fotó: -/AFP

Néhány nap alatt összedőlt a Szíriát 54 éve terrorizáló, végig Moszkva-barát Aszad-rezsim. A legyőzhetetlen Oroszország mítosza Szíriában csorbát szenvedett, ami a szövetségeseiket elgondolkodtathatja, ellenségeiket pedig felbátoríthatja. Írtunk röviden arról is, hogy ügyvivő miniszterelnököt neveztek ki a lázadók, közben már a szíriai menekültek kitoloncolására készülnek az uniós országok, valamint hogy Izrael szíriai célpontokat bombázott, és állításuk szerint meg is semmisítették a szíriai flottát.

Oroszokhoz kapcsolódó hír volt, hogy Tusk szerint is belátható időn belül jöhetnek a béketárgyalások, közben 100 ezer rubelt fizetnek az orosz diáklányoknak, ha szülnek, és egy orosz orvost azzal vádolnak, hogy szakmányban ültetett be repeszdarabokat kártérítésre hajtó katonáknak.

És írtunk arról is, hogy

photo_camera Luigi Mangione Fotó: HANDOUT/Getty Images via AFP

Ahogy fogták el, szinte azonnal vád is alá helyezték a manhattani gyilkosság feltételezett elkövetőjét, mi pedig részletesen írtunk arról, kicsoda a gyanúsított, Luigi Mangione, és foglalkoztunk azzal is, hogy mi annyira durva az amerikai egészségügyben, hogy átlagpolgárok is lelkesen ünneplik a biztosítócég vezérének gyilkosát.

Qubit

photo_camera Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynsky figurái egy 2019-es, kormányellenes tüntetésen Krakkóban Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) nyolc év alatt igyekezett átírni nemcsak a múltat, hanem a jelen kultúráját is. Arrafelé erősebb volt a cenzúra, élesebbek a politikai harcok az intézmények körül, és most, a Kaczyński-rendszer után meglehetősen nehéz az újrademokratizálás is. És írtak arról is, hogy a Google bemutatta a Willow kvantumprocesszort, ami mérföldkő lehet a kvantumszámítógépek fejlesztésében.