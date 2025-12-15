Szovjet receptek a Szőlő utcában

Jó reggelt! Ez a napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne a hétvége legfőbb anyagaival.

A 444 kalendárium 13. napján arról írtunk, hogy kollégánk a gyermekvédelmet erősítő munkacsoport tagja lett, a 14. napon pedig arról, hogy miért álltak át Trumphoz az internet milliárdos demokratái.

SZŐLŐ UTCA

Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen, amiről videóriportot is készítettünk. Vasárnap Puzsér Róberték tartottak néma tüntetést a Szőlő utcánál. A két tüntetés miatt a fideszes Budai Gyula hazugsággal állt bele Magyar Péterbe és Puzsér Róbertbe.

Fotó: Németh Dániel/444

Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni – mondta Orbán Viktor a Szőlő utcai videóról, válogatás nélkül bűnözőnek nevezve azokat a kiskorúakat is, akiket még el sem ítéltek. Orbán Mohácson összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét. Lentulai Krisztiánnak a miniszterelnök arról beszélt, hogy itt elcsendesedésről szó sincs, itt mindenki torka szakadtából üvölt.

A gyerekvédelmi intézményekhez kiszálló rendőrség közölte, hogy nem razziáznak, hanem beszélgetnek, riportot készítenek.

Magyar Péter szerint van fejlődés, mert idén már átvették a Tisza Párt ajándékait a zalaegerszegi gyermekotthonban.

BELFÖLD

Hadházy Ákos arról számolt be, hogy „a bukott exfideszes Simonka kommentben vádolja magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel”. Simonka György szerint mindig is úgy volt, hogy a politikusok a számukra kedves embereket rakják be a hivatalokba, hogy ott alig végezzenek valós tevékenységet, és ez ma is így megy.

Balázs nem tudta elviselni, hogy kórház előtt riogatnak háborúval, felborította a fideszes aláírásgyűjtő standot, miután azzal provokálták, hogy az ilyen ember nem is magyar: a rendőrök bilincsben vitték el, majd nem engedték vallomást tenni a gödöllői kapitányságon, végül garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.

A pártok felett álló Sulyok Tamás eseményeinek egy fideszes önkormányzati képviselő a moderátora: a szegedi Fülöp László havonta 400 ezer forintért áll rendelkezésre, alkalmanként pedig még 150 ezret kap.

A lengyel külügyminiszter azt írta Szijjártó Péternek, hogy ha tényleg háború lenne, Magyarország az oroszok mellé állna.

Áder János szerint gyalázatos a közbeszéd állapota, el is megy a Digitális Polgári Körök szegedi rendezvényére.

Egy kiszivárgott levél szerint nincs elég szakorvos, veszélyben a sürgősségi ellátás a Szent Imre Kórházban, a kórház csak részben cáfolt.

Magyarországon is kimutatták az új típusú influenza A vírust.

GAZDASÁG

Szily László letesztelte a szuperolcsó szovjet szupermarketben kapható gyanús ételeket.

Fotó: Szily László/444

800 dolgozóját küldené el a gödi akkugyár az év végéig: a teljes kapacitásának 30-40 százalékán termel csak a Samsung akkugyára.

Tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China.

Ilyen egy iskola, ahol a tanulók nemcsak elméletet magolnak, hanem élesben szerelik a versenymotorokat.

KÜLFÖLD

Egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában egy orosz támadás után. Ukrajna kész lemondani a NATO-csatlakozási törekvéseiről, cserébe nyugati biztonsági garanciákat kér egy újabb orosz támadás megakadályozására.

Zsidó ünnepen mészároltak Ausztrália egyik leghíresebb strandján, 16 ember, köztük az egyik támadó meghalt, negyven embert ápolnak. Videó készült arról, ahogy egy civil kicsavarta az egyik sydney-i lövöldöző kezéből a fegyverét.

Trump azzal dicsekedett, hogy egy telefonjába kerül, és béke lesz Thaiföld és Kambodzsa között: pénteken megtörtént a telefonhívás, pár órával később újra egymást lőtték a felek, már több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.

A tömegbe akartak hajtani, és a lehető legtöbb embert megölni egy németországi karácsonyi vásáron: az öt militáns iszlamistát a német–osztrák határon kapcsolták le.

Megszűnik Hongkong utolsó nagy ellenzéki pártja is, ezzel a kínai hatóságok az utolsó liberális hangot is elhallgattatták Hongkongban.

KULTÚRA

Volt élő Borízű hang.

Grafika: Kiss Bence/444

Nem Claire Danes az új netflixes sikersorozat legnagyobb problémája: A bennem lakozó fenevad az elmúlt hónap nagy sorozatsikere, két elismert színésszel a főszerepben, de leginkább azért érdemes írni róla, mert remekül példázza a Netflix domináns új irányvonalát.

Vetítésenként 10 ember nézi az Ákost dicsőítő filmet, az énekes szerint valami ócska trükk miatt lehet ez így.

„Ti vagytok a remény” – mondta menekült gyerekeknek Krasznahorkai László.

Tóth Krisztina regényét ajánlja az év „rejtett gyöngyszemeként” a New York Times.

