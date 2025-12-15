Szovjet receptek a Szőlő utcában

Jó reggelt! Ez a napindító hírlevelünk (és nem az egyedüli), benne a hétvége legfőbb anyagaival.
A 444 kalendárium 13. napján arról írtunk, hogy kollégánk a gyermekvédelmet erősítő munkacsoport tagja lett, a 14. napon pedig arról, hogy miért álltak át Trumphoz az internet milliárdos demokratái.
Magyar Péter a kormány és az államfő távozását követelte a gyermekvédelmi tüntetésen, amiről videóriportot is készítettünk. Vasárnap Puzsér Róberték tartottak néma tüntetést a Szőlő utcánál. A két tüntetés miatt a fideszes Budai Gyula hazugsággal állt bele Magyar Péterbe és Puzsér Róbertbe.
Még egy bűnöző fiatallal sem lehet úgy bánni – mondta Orbán Viktor a Szőlő utcai videóról, válogatás nélkül bűnözőnek nevezve azokat a kiskorúakat is, akiket még el sem ítéltek. Orbán Mohácson összegyúrta a migrációt és a háborút, és megalkotta a rettegtetés új szintjét. Lentulai Krisztiánnak a miniszterelnök arról beszélt, hogy itt elcsendesedésről szó sincs, itt mindenki torka szakadtából üvölt.
Hadházy Ákos arról számolt be, hogy „a bukott exfideszes Simonka kommentben vádolja magát hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel”. Simonka György szerint mindig is úgy volt, hogy a politikusok a számukra kedves embereket rakják be a hivatalokba, hogy ott alig végezzenek valós tevékenységet, és ez ma is így megy.
Balázs nem tudta elviselni, hogy kórház előtt riogatnak háborúval, felborította a fideszes aláírásgyűjtő standot, miután azzal provokálták, hogy az ilyen ember nem is magyar: a rendőrök bilincsben vitték el, majd nem engedték vallomást tenni a gödöllői kapitányságon, végül garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.
A pártok felett álló Sulyok Tamás eseményeinek egy fideszes önkormányzati képviselő a moderátora: a szegedi Fülöp László havonta 400 ezer forintért áll rendelkezésre, alkalmanként pedig még 150 ezret kap.
Szily László letesztelte a szuperolcsó szovjet szupermarketben kapható gyanús ételeket.
Egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában egy orosz támadás után. Ukrajna kész lemondani a NATO-csatlakozási törekvéseiről, cserébe nyugati biztonsági garanciákat kér egy újabb orosz támadás megakadályozására.
Zsidó ünnepen mészároltak Ausztrália egyik leghíresebb strandján, 16 ember, köztük az egyik támadó meghalt, negyven embert ápolnak. Videó készült arról, ahogy egy civil kicsavarta az egyik sydney-i lövöldöző kezéből a fegyverét.
Trump azzal dicsekedett, hogy egy telefonjába kerül, és béke lesz Thaiföld és Kambodzsa között: pénteken megtörtént a telefonhívás, pár órával később újra egymást lőtték a felek, már több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.
Volt élő Borízű hang.
Nem Claire Danes az új netflixes sikersorozat legnagyobb problémája: A bennem lakozó fenevad az elmúlt hónap nagy sorozatsikere, két elismert színésszel a főszerepben, de leginkább azért érdemes írni róla, mert remekül példázza a Netflix domináns új irányvonalát.
Urfi Péter évek óta foglalkozik az egyházon belüli visszaélésekkel. Idén a Gyerekasztal Munkacsoport tagja lett, és újabb nagy cikket is közölt hatalmi visszaélésekről, ezúttal a színház világából.
A világpolitika egyik legizgalmasabb kérdése volt idén, hogy mit jelent a Trump beiktatásán készült ikonikus kép a világ leggazdagabb embereiről. Szily László különösen hosszú írást szentelt a témának.
Tízezres tömeg demonstrált a gyermekek védelmében és az orbáni hazugság ellen. Magyar Péter beszédében hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hoznak a kormányra kerülésük esetén a gyermekvédelem erősítésére.
Magyar Péter szerint az Orbán-kormány és a Fidesz a bántalmazók oldalára állt. Sok ezren vonultak a Tisza Párt elnökének felhívására a Karmelitához és a Sándor-palotához szombaton.
„Minden ország olyan lesz, ahogy a gyermekeivel viselkedik.”
Budai Gyula szerint a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott felvételen egy hírhedten brutális gyilkosság elkövetője szerepel, és érte tüntet Magyar Péter és Puzsér Róbert. A képviselő nem mond igazat.
A miniszterelnök válogatás nélkül bűnözőnek nevezte azokat a kiskorúakat is, akiket még el sem ítéltek.
Mohácson próbált úgy tenni a Fidesz, mintha Magyar Péter megfutamodott volna, Kocsis Mátét idézve Orbán is „foltos nadrágról” beszélt. Rosszabb ütemben nem is választhatott volna versidézetet.
Megtudtuk, hogy Orbánnak van valóságos élete, csak néha felmegy a netre, aztán meg lejön, a balosok viszont ott élnek.
Az ORFK szerint szeretnék megismerni a helyi viszonyokat, speciális igényeket, valamint „az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek”.
A Tisza Párt elnöke azt ígérte, jövő karácsonykor sok ezer, állami gondozásra bízott gyerekkel együtt fogják ünnepelni a karácsonyt a Sándor-palotában és a Karmelitában.
A bűnszervezetben elkövetett károkozással vádolt volt fideszes nekiment egy fideszesnek, miután a helyi Fidesz nekiment a saját múltjának. Mi folyik itt Békésben?
A volt fideszes országgyűlés képviselő szerint ez ma is így megy.
Balázs szerint előtte azzal provokálták, hogy az ilyen ember nem is magyar. A rendőrök bilincsben vitték el, majd nem engedték vallomást tenni a gödöllői kapitányságon. Végül garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.
A szegedi Fülöp László havonta 400 ezer forintért áll rendelkezésre. Alkalmanként pedig még 150 ezret kap.
Sikorski először a Lenin-rendre terjesztette fel Orbánt, mire megjelent a háborúpártizó Szijjártó, de aztán a lengyel külügyminiszter előhúzta az aduászt.
Mi sem természetesebb ezek után, hogy ott lesz a Digitális Polgári Körök szombati szegedi rendezvényén.
Azt írták, ügyeleti ellátás változatlanul van, de nem írták, meddig. És elismerik, hogy dolgozniuk kell „a szakorvosi kihívások teljes körű megoldásán”.
Közben nő az akut légúti fertőzéssel kezelt betegek száma, a 47 százalékuk 0-14 éves gyermek.
Hogyan bukott le Bajcsy-Zsilinszky Endre? Mit idéz fel egy izzadt húskenyér? Első körben a királykategóriába tartozó süthető élelmiszereket próbáltam ki. Mit tudnak feleannyiért, mint bármi más a piacon?
Tömegnyomor, élethalálharc, kőkemény szláv asszonyok, csirkepépből készült húsáruk, misztikusan alacsony árak a Basket Plusban. Nemcsak a vásárlást, hanem az ott kapható ételek egy részét is leteszteltük.
A teljes kapacitásának 30-40 százalékán termel csak a Samsung akkugyára.
Eddig csak hetente négyszer indult járat.
A MAMI-ban a tantermek rogyásig vannak motorokkal, szimulátorral, saját versenycsapatuk van, a legjobbak ismert versenyzők mellett szerelhetnek. Az iskola alapítói azért hozták létre az iskolát, hogy piacképes, a motorsport igényeire épülő tudást adjanak. Mára a motorszerelő-képzés meghatározó szereplőivé váltak.
Az oroszok az ukrán energetikai és ipari infrastruktúrát támadták.
Cserébe nyugati biztonsági garanciákat kér egy újabb orosz támadás megakadályozására.
Tizenkét ember, köztük az egyik támadó meghalt.
Összesen negyven ember ápolnak kórházban, köztük négy gyereket.
A férfi rávetette magát a lövöldözőre, megszerezte a fegyverét, majd rászegezte azt a lövöldözőre.
Pénteken megtörtént a telefonhívás, pár órával később már újra egymást lőtték a felek. Már több százezer ember kényszerült elhagyni az otthonát.
Az öt militáns iszlamistát a német–osztrák határon kapcsolták le.
Ezzel a kínai hatóságok az utolsó liberális hangot is elhallgattatták Hongkongban.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!
Ákos szerint „csutka telt házat csinál” a róla szóló film, ha hagyják. Aztán valaki megnézte a nézőszámokat.
Az egyik gyereknek kiesett a foga, miközben az írónak készített installációt, egy másik pedig rádöbbent, hogy pontok nélkül is lehet mondatokat írni.
A majom szeme angol fordítása került rá a lap kritikusainak személyes kedvenceit összefogó listára.