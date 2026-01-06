A fenyegető bully és a fáradó autokrácia

Havas, jó reggelt! Szerdáig akár 30 centi hó is eshet, Lázár János szerint az ország felkészült a havazásra, szóval érdemes óvatosnak lenni, mindenesetre újra itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Trump újabb négy országot fenyegetett meg Venezuela után: Kolumbiába is szívesen küldene katonákat, Kuba szerinte magától is összeomlik, aztán jöhet Grönland. A dán miniszterelnök visszaszólt Trumpnak, hogy álljon le a fenyegetésekkel, és a grönlandi miniszterelnök is visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást. Mette Frederiksen szerint ha Trump megtámadja Grönlandot, vége a NATO-nak. A fiatal korában gerillaként harcoló kolumbiai elnök azt mondta, kész újra fegyvert ragadni, ha Trumpék megtámadják az országát.
Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb bíróságához került a magát ártatlannak valló Maduro ügye, ha bűnösnek találják, több évtizedes börtönt kaphat. Svájc be is fagyasztotta a feltételezett vagyonát. Az új venezuelai elnök, Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált, de mostantól úgy kéne Trumpék kedvében járnia, hogy közben ne haragítsa magára az ország katonai elitjét.
Orbán Viktor és Magyar Péter is tartott sajtótájékoztatót, de a miniszterelnöknél nem lehetett visszakérdezni. Ez nem sajtótájékoztató volt, csak egy fáradó autokrácia kötelező díszlete.
Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának: a projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.
Bruttó 12 milliós év végi jutalmat szavazott meg Dunaharaszti polgármesterének a képviselő-testület, a cikkünk után a polgármester screenshotokat posztolt arról, hogy ebből 3 milliót jótékony célra ajánlott fel.
Trump szerint a Kreml kamuzott arról, hogy az ukránok drónokkal támadták Putyin rezidenciáját, az oroszok erre hivatkozva akarták áttervezni a béketárgyalásokhoz való viszonyukat.
Ha pedig muszáj autóba ülni, akkor kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak.
Délkeletre az ónos eső, az ország többi részére a hó miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.
Pedig Gustavo Petro megesküdött rá, hogy nem nyúl többet fegyverhez.
A venezuelai elnök és felesége hétfőn áll bíróság elé először New Yorkban. Az ügyészek szerint Maduro felügyelte az állam által támogatott kokainkereskedelmi hálózatot, narkoterrorizmussal és további összeesküvésekkel vádolják. Egy veterán, 92 éves bíró kapta az ügyet.
„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta a venezuelai diktátor.
Az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék.
Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.
Miguel Díaz-Canel elnök szerint az áldozatok a kubai fegyveres erők vagy a belügyminisztérium tagjai voltak. Az ország Venezuela régi szövetségese.
Két éve Szijjártó még Maduróval együtt tolta a szuverenitást, most már azt sem írta alá, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot.
A kormány elbábozta, hogy nyitott a világra, és hogy a világ kíváncsi rá. De az alakítás nem igazán meggyőző, és mintha a színész is unná már. Évkezdet a Karmelitában.
Elégedett magánéletével és a munkájával is, ezért továbbra sem fedi fel kilétét. Meglepte, hogy milyen nagy következményei lettek az ügynek.
Mosonmagyaróváron nem kívánunk riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni a köztereken – mondta Szabó Miklós.
Diákcsíny okozhatta a tömeges rosszullétet.
De mivel fog foglalkozni, ha nem indítják újra? A posztjában mintha arra utalna, hogy urológus és pedikűrös is lehet belőle, de az sem kizárt, hogy átáll Karácsony Gergelyhez.
Év végére kifújt a lakáspiaci kereslet, és az ingatlanárak is stagnáltak. Eladó lakásból viszont egyre több van.
A brit hírszerzés szerint a szíriai diktátor után Ali Hámenei is Putyinnál keresne menedéket, vinné a pereputtyát és a százmilliárd dolláros vagyonát is.
Tudták, hogy tilosban járnak, de rendszeresen megfigyelték az Air Force One telefonos frekvenciáit.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat távozó vezetője az oroszok elleni műveletekre összpontosít tovább a hivatalos indoklás szerint. Ő a második titkosszolgálati vezető, aki távozik posztjáról. A katonai hírszerzés korábbi vezetője, Kirilo Budanov múlt hét óta az elnöki hivatalt vezeti.
De mi kerül egy halon kilónként 4,3 millió forintba? És miért fizeti ki valaki?