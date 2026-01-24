Hétvégi olvasnivalók magyaros-parasztos gyomorlövésről és mémoldalakon terjedő propagandáról

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hét legfontosabb és legérdekesebb anyagaival. Egyéb hírleveleink itt elérhetők.
60 embert érint a javító bezárása, a lap szerint senkinek nem ajánlottak más pozíciót.
A javítóintézet ügye a döntéssel örökre beég a magyar történelembe, mint az az állami intézmény, ahol annyira megromlott, megrohadt minden, hogy nincs más kiút, mint a teljes ledózerolás. Odakerül a hasonló botrányok mellé, amelyekből aztán regények és filmek készültek.
A csornai választókerületet 71 százalékos eredménnyel nyerte meg 2022-ben a Fidesz. Az Ausztria közelsége miatt jómódú, hagyományosan jobboldali körzetet egy helyben ismert keresztény-konzervatív jelölttel hódítaná el a Tisza. Nem lesz könnyű dolga.
A megkárosított gazdák szerint ha nem lenne benne a történetben Kósa Lajos testvére, az állam nem reagált volna gyorsan a Bászna-botrányra. Attól félnek, hogy a kormány el fogja húzni a kártalanítást.
A Tisza kampányterveit ismerőkkel próbáltuk meg összerakni, hogyan képzeli el a párt a választásig hátralévő időszakot. Január 12-e óta tart az első szakasz a négyből, de nehezítés most a hideg idő. Aki magabiztos a Tiszában, az is csak nagyon óvatosan az.
A Tisza ezúttal is távol marad, a volt shelles Kapitány István után inkább újabb szakértőjüket mutatják be.
Orbán Anita új színt hozhat a rendszerváltás utáni magyar politikába: egyik párt színeiben sem volt még miniszter, aki ennyire sikeres nemzetközi versenypiaci karriert cserélt volna közszolgálatira.
Kapitány István a Tisza szakértője lett. A 2010-es években nem volt nála magasabb pozícióban lévő magyar menedzser. 2 éves sem volt, amikor malévos apja lezuhant a gépével Párizs mellett. A Shell a Vasedénytől csábította el 1987-ben, végül 44 ezernél is több benzinkút és félmillió ember tartozott hozzá.
A Tisza elnöke arról beszélt a Válasz Online-nak, hogy máshogy képzeli el a diplomáciát, mint Orbán Viktor. Emellett az egyszázalékos pártok támogatását is megszüntetné, és az állampolgároktól érkező felajánlásoktól tenné függővé a pártfinanszírozás mértékét.
A rendszerhasználati díjak csökkentését is megígérte a Tisza politikusa.
Rekordot döntött a csepeli Lázárinfó, ahol már meg sem lepődtünk a kérdésen: lesz-e harmadik világháború? Lázár szerint a még ma is élő 77 ezer hadiárva válasza egyértelmű.
Nagyon úgy tűnik, hogy leáldozóban van a politikai élet egyik legszínesebb figurájának csillaga, akinek már Lázár János is elküldte a selyemzsinórt. Ha valóban így van, egyszerre négy énjétől kell búcsúznunk, amelyek mindegyike önállóan is megáll (politikusi, szakácsi, sportvezetői, csepeli) életműként.
Bayer Zsolt mindent megtett, hogy durva káromkodásait mellőzve fejtse meg a világot. A Váci Polgári Esten elemezte az új világrendet, szidta a fiatalokat, és alázta Magyar Pétert. A show-t azonban végül egy 80 éves meglepetésvendég vitte el.
A legjobb szándék ellenére kárt is lehet okozni egy eltűnt ember keresésekor. Két olyan emberrel beszéltünk arról, hogy hogyan kell hatékonyan segíteni, akik régóta vesznek részt eltűntek felkutatásában.
Több Facebook-oldal kezdett propagandatartalmakat posztolni. Sok esetben rejtélyes adásvétel van emögött, beszéltünk olyannal is, akinek állítólag 10 millió forintot kínáltak, de nem adta oda szakmai jellegű oldalát. Nem minden az, aminek látszik, sima bénázástól meg nem értett poénig sok minden tűnhet fideszesítésnek.
Trump néhány vezetőt ki nem állhat, de innen mindenkit szeret. Lényegében teljhatalmat adtak neki az új testületben.
Az ukrán elnök fontos beszédet mondott Davosban, ami után az is kiderült: háromoldalú ukrán–orosz–amerikai egyeztetések lesznek a héten az Egyesült Arab Emírségekben.
Zelenszkij Davosban szólt be a magyar miniszterelnöknek, aki válaszul azt írta: „úgy látom nem fogjuk megérteni egymást”.
Andrij Szibiha szerint Putyin akkor sem él száz évet, ha Orbán a saját szerveit is kész átadni neki.
Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis. Szerinte az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.
Rezsistopról, az emiatt felállított munkacsoportról és a béketanácsról is szó esett a kormányinfón. A 444 nem kérdezhetett.
A sarkvidék mindeddig nem sok vizet zavart: hideg volt, távoli, mindenki igyekezett úgy tenni, mintha nem érné meg összeveszni rajta. Ennek vége. Az amerikaiak vinnék Grönlandot, a kínaiak Arktisz-közeli államként hivatkoznak magukra, az oroszok új hajózási útvonalra terelnék a globális forgalmat.
Egyelőre csak névtelen tisztviselők adnak érdemi információkat arról, miben állapodott meg Trump és a NATO vezetése. A támaszpontok területe mellett vinnék az amerikaiak az ásványkincseket is.
Fegyveres konfliktus aligha lesz Amerika és az Európai Unió között, de ezenkívül minden elképzelhető a teljesen elszabadult Trumpról. Az EU kezében is vannak lapok, csak az a kérdés, hogy melyek kijátszásában tudnak a tagországok megegyezni. Ha elmarad a válasz, az Európa korábbi ellenségeit is felbátoríthatja.
A magyar kormány kétoldalú ügynek tartja, hogy Trump el akarja venni Dániától Grönlandot. Pedig elég sok köze volt és van az EU-nak a világ legnagyobb szigetéhez.
Amikor farkasordító lett a hideg, Moszkva úgy döntött, kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a kijeviek életének legnyomorúságosabb telét előidézni. Éjjel –17 fok van, az áramhálózat szétzilálva, ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek.
A Minnesotába vezényelt több ezer idegenrendész jelenléte alapjaiban alakította át a mindennapokat, az akciók nyílt konfliktusokat, félelmet és tiltakozást váltottak ki. Üzletek százai zártak be, hogy szolidaritást vállaljanak az ICE által zaklatott bevándorlóközösségekkel.
Hiába írta elő a kongresszus az Epstein-ügy teljes feltárását, az amerikai igazságügyi minisztérium nem siet sehova. Az áldozatok közben egyre hangosabban tiltakoznak.
Ellepte Budapestet a turizmus és az influenszerizmus, egyre több a hely a fővárosban, amik előtt tömegek várják, hogy bejuthassanak és fogyaszthassanak. Kíváncsiak lettünk, végigjárjuk őket. A Retro Lángossal kezdtünk.
Mitől lesz egy Barbie autista? Mennyire valid külső jegyek alapján sztereotipizálni egy autizmussal érintett személyt, segít-e ez az érintett gyerekeknek, és mennyire szól inkább a gyártó cégről, ami a Down-szindrómás és látássérült babák után most autistának címkézett Barbie-t dobott piacra.
Dmitrij Zimin életét tragikus keretbe foglalta az orosz történelem. Azon kevesek közé tartozott, akit egy pillanatig se vakított el a birodalmi nagyravágyás. Szép és tanulságos film készült az orosz üzletember és mecénás utolsó utazásáról.
Az utolsó küldetés c. filmben Jens Stoltenberg utolsó évét kísérte végig a kamera a szövetség élén. A főtitkárt láthatjuk, ahogy a krízishelyzetben próbálja biztosítani Ukrajna támogatását és a NATO egységét. Ott lehetünk a Karmelitában is, amikor Orbánnal tárgyal, és hallhatjuk, milyen semmiségekről beszélgetnek a politikusok két válság között.
A Randipiac című dokumentumfilm három fiatal férfi küzdelmeiről szól a kőkemény kínai párkeresőpiacon, de közben megpróbálja bemutatni a demográfiai zsákutcába jutó ország egyedi nehézségeit is.
A popzene és a profi sport világa csak látszólag áll messze egymástól. A szórakoztatóipar két ága valójában ezer szálon és ezer dalban kapcsolódik össze, a szörftől a bringán át a krikettig.
A perinatális veszteség a mai napig elhallgatott téma, ami jóval többeket érint, mint gondolnánk. Miért nem beszélünk róla, miért tabusítjuk? Van helye a gyásznak? És ha igen, hol?