Évértékelők hétvégéje után

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Kezdjük is

Évértékelők

A hétvégén lement a két évértékelő, ha valakinek csak egyetlen anyagra lenne ideje, nagy összefoglaló videónkat ajánlom, melyből kiderül, hogy Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni.

És akkor a részletek: szombaton volt Orbán Viktor évértékelője, ami a szokásos, fenyegetésekkel és halálos víziókkal teli beszéd volt, melyben a miniszterelnök megint valami az országra leselkedő nagy, globális összeesküvést vélt felfedezni. Helyszíni videós riportunkban az érkezőket kérdeztük arról, mit gondolnak a tavalyi beszéd meg nem valósult részeiről, és írtunk arról is, hogy Orbán kirakott egy videót az évértékelőjén megjelent celebekről, és több mint felüknek volt rendőrségi ügye. A reakciókban Karácsony már előre lecsapta a magas labdát, Magyar pedig utána a halál vámszedőit emlegette, és reagált Orbán beszédére a betámadott Erste Bank, míg a miniszterelnök által szintén elővett Shell nem kommentálta Orbán szavait, de érdemes felidézni, hogy Orbán szeptemberben még nagyon nem látta jönni, hogy a Shell maga a sátán.

Vasárnap aztán következett Magyar Péter, akinek az egyik fő üzenete az volt, hogy mára a Fidesz lett az ország stabilitásának gátja, és mint összefoglalónkban írtuk, feltűnő volt, hogyan igyekezett rábírni a fiatalokat, hogy menjenek el szavazni. És ismét, sokadszorra is vitára hívta ki Orbánt.

És kampányindítót tartott a DK is, AI vendégekkel. Emellett írtunk arról, hogy

München és a világ

Végigkövettük a müncheni biztonságpolitikai fórum történéseit a helyszínen, és írtunk arról, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke elmondta, miért rúgta ki Orbán Viktort, hogy Von der Leyen a vétójog rovására gyorsítaná fel az EU-t, Zelenszkij Orbánról és a testsúlyáról is beszélt, de kiderült az is, hogy Ukrajna 20 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat szeretne a békemegállapodás aláírása előtt. Meghallgattuk, ahogy megjelent a magyar propaganda Európa csúcstalálkozóján, és interjút készítettünk Magyar Péterrel, aki többek között elmondta azt is, hogy Merz kancellárral jót nevettek azon, hogy Orbán szerint a Tiszát a németek kreálták.

Írtunk emellett arról a hétvégén, hogy miért veszélyes annyira a fennálló világrendre az Epstein-iratok publikálása, Kijevből pedig egy rendhagyó, állatkerti riporttal jelentkeztünk. Emellett hír volt még, hogy

a britek újabb szankciókat fontolgatnak az oroszok ellen, miután kiderült, hogy Navalnijt nyílméregbéka mérgével ölték meg,

határátlépés közben vették őrizetbe a volt ukrán energiaügyi minisztert,

több százezren tüntettek világszerte az iráni rezsim ellen,

és hogy Románia megfigyelőként csatlakozik Trump Béketanácsához.

Olimpia

Ment tovább a hétvégén a téli olimpia is, Liu Shaoang például arról beszélt, hogy ez az első olimpiája, amit igazán tud élvezni, megírtuk, hogy a téli olimpiák történetének legsikeresebb sportolója lett a norvég sífutó, Johannes Klaebo, hogy a curlingtornán a férfiak után már a kanadai nőket is csalással vádolják, és hogy története első téli olimpiai aranyérmét szerezte Brazília. Vasárnap esti hír volt, hogy egyéni csúcsot ért el, a negyedik helyről várja a hétfő esti kűrt a magyar műkorcsolyapáros.

Film

A kilencvenes évek majdnem olyan régen voltak, mint a középkor. Aki azonban szereti az akkori slágereket és a bugyuta történeteket, az máris mehet jegyet venni a Beléd estem című romantikus komédiára. Nem lesz egyedül.

Podcast

Volt persze Borízű is, szokás szerint, a hosszú verzió már hallgatható.