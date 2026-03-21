Hétvégi olvasnivalók lebukásokról, harmincmilliós budikról és marhaságokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival és podcastjaival.

A kampány

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A március 15-i események továbbélésével indult a hét, miután kiderítettük, hogy a Tisza menetén felbukkant hatalmas ukrán zászló mögött valójában a kormányoldalhoz köthető szereplők álltak: elsőnek azt írtuk meg, hogy a Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott az egyik srác, aki kifeszítette a zászlót, majd azt is bemutattuk, hogy a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését. Mivel az akcióban fidelitasos szál is felmerült, próbáltuk megkérdezni az ifjúsági tagozat elnökét a történtekről, nem túl sok sikerrel. Emellett összefoglaltuk, hogy hogyan terjedt el villámgyorsan az egész kreált sztori a fideszes nyilvánosságban, amit aztán politikusok is megosztottak. Erről kérdeztük Szijjártó Pétert is, aki szerint Magyarországon ukrán beavatkozás van, nem pedig orosz.

Gulyás Gergelyt a kormányinfón szembesítettük azzal, hogy hazugságot terjesztett a tiszás menetre odavitt ukrán zászlóról, és szintén a mi kérdésünkre mondta azt is, hogy ha Trump kérné, megfontolnánk, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros felszabadításában, amiből akkora politikai botrány lett, hogy végül este már Orbán Viktor volt kénytelen marhaságnak nevezni a miniszterének szavait.

A Fidesz kampányának nehézségeire utalhat, hogy a héten Orbánnak muszáj volt országjárásba kezdenie, mi előbb az első két helyszínen néztük meg eddig, Kaposváron és Egerben, ahol a Dobó teret sem sikerült megtölteniük, majd pénteken elmentünk Szentendrére is. Miután véget értek a DPK-, megnéztük, kik kérdezhették a miniszterelnököt, és folytatódott országjáró sorozatunk is, ezúttal Boldog István egykori választókerületében, a Törökszentmiklós központú körzetben jártunk, ahol kiélezett küzdelemre számítanak a városok polgármesterei. Pénteki összegző cikkünkben arról írtunk, hogy ugyan Orbán utcai eseményeivel lendületet akart adni a Fidesz a kampányának, ez a hét olyan volt számukra, mintha beleléptek volna egy gereblyébe.

Pénzek és dolgok

Illusztráció: Kiss Bence/444

Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik, és egészen durva tételek bukkantak fel a dokumentumokban, melyeket közzé is tettünk.

Beszéltünk a héten Zsiday Viktorral, aki szerint ha a magyar gazdaság vissza tud térni az európai integrációs pályára, akkor évi 2-3 százalékos növekedésre van esély. Ha viszont marad a jelenlegi irány, és még jobban kisodródunk az unióból, akkor biztos a leszakadás.

Írtunk emellett arról, hogy

mire jutott a Czepek-féle pszeudo-tényfeltárás Ukrajnában,

a Fidesz dönti el, hogy kik döntenek a választási csalások ügyében, a Tisza itt labdába se rúghat,

Lázár János véletlenül a kamerába tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét, rajta minisztériumi dolgozók neveivel és rengeteg mobiltelefonszámmal,

valamint hogy Farkas Örs, Budai Gyula, több NGM-es és egy belügyes államtitkár is hivatalos volt egy NAV-os vezető magánbulijába.

Helyzetek: vannak

Illusztráció: Kiss Bence

A Tiszánál már készülnek a Fidesz végső rohamára: a Helyzet: van! hétfői adásában végigvettük, mit tudunk a két nagy párt kampányának belső dinamikáiról. De jelentkeztünk egy epizóddal kedden is, melyben Plankó Gergő és Ács Dániel beszélgetett a Túl a „nem hagyjuk!” politikán című cikkről, melyben arról volt szó, hogy a 2026-os választás előtt az igazi újdonság az, hogy a rendszerrel szembeni elégedetlenség kifejezésének van egyértelmű csatornája, az utcai energia és a felvállalt politikai képviselet egy irányba tartanak.

Generációs különbségek

Áprilisban meglepően magas arányban mehetnek el szavazni azok a fiatalok, akik már az Orbán-rendszerben szocializálódtak. Szabó Andrea szociológust kérdeztük arról, hogy áll a Z generáció a közélethez, és megnéztük azt is, hogyan vesznek részt a kampányban az ifjúsági szervezetek.

Világ

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Véget ért az Irán ellen indított amerikai-izraeli háború harmadik hete is, komoly regionális pusztítást és kaotikus, teljesen elszállt energetikai piacokat hozott ez a hét. Írtunk arról, hogy a háború hatására eddig csak távolabb került az irániaktól a szabadság lehetősége, hogy miért nagy vesztesei a háborúnak az Öböl-államok, és hogy az európai országok miért mondtak nemet Trump kérésére, hogy szálljanak be ők is a háborúba. A háború okozta energiasokkal foglalkozott Dohánygyár podcastsorozatunk új része is, melyben Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk a kialakult válságról.

Fotó: Bankó Gábor/444

Felkavaró riporttal jelentkeztünk Ukrajnából: tudósítóink a frontvonal melletti "kill zone" szélén jártak, ahol az oroszok FPV-kkel vadásznak mindenre, ami mozog. Hiába a front közelsége, sokan mégsem hagynák el házaikat, és vannak, akik elkésnek a döntéssel.

Megírtuk emellett, hogy

váratlanul szorossá vált a szlovén választás, amibe most még egy titkosszolgálati botrány is belekavarhat,

Szijjártóék nevében verték át a Fidesz szélsőjobbos szövetségesét Litvániában,

a szélsőjobb és Macron reménybeli utódja is elégedett lehet a francia önkormányzati választások első fordulójával,

és az Oscar-gála után, hogy Paul Thomas Anderson felért oda, ahova évtizedek óta tartozik.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt idő, amikor mindenki a kis kovászát nevelgette. De ha nem vagyunk bezárva, akkor is marad kapacitás a kovászolásra? De mi szól egyáltalán mellette, tette fel a kérdést a Tyúkól legújabb epizódja.